„Šílená podpora“ Harrisové: Ležícího 100letého Cartera vytáhli na světlo. Lidé zhrozeni

Bývalý prezident Jimmy Carter včera oslavil 100. narozeniny a po dlouhé době se objevil na veřejnosti. Na jeho počest nad ním a jeho přihlížející rodinou přeletěly stíhačky americké armády. Zjevně velmi nemocný Carter ale nevypadal, že by si jejich přeletu vůbec všiml.

Carter, který byl za Demokratickou stranu v Bílém domě v letech 1977–1981, je nejstarším žijícím prezidentem. Jeho zdravotní stav je již několik let špatný a jeho rodina ho před dvěma lety umístila do hospicové péče.

Ačkoliv už Carter s okolím moc nekomunikuje, Demokratická strana se snaží jeho odkaz využít v prezidentské kampani. Podle slov jeho syna se totiž Carter na své narozeniny ani moc netěšil, ale těší se, že bude volit Kamalu Harrisovou.

„Řekl, že mu na tom nezáleží. Jsou to prostě narozeniny. Řekl, že mu záleží na tom, aby volil Kamalu Harrisovou,“ uvedl Carterův syn.

Podobná slova měl pronést už v červnu, kdy prohlásil, že se „snaží zůstat naživu už jen proto, aby mohl volit Kamalu Harrisovou,“ jak informuje deník The Guardian.

Sama Harrisová Carterovi k narozeninám veřejně popřála.

„Všechno nejlepší, pane prezidente. Svět je mnohem lepší místo díky vašemu vedení, vaší práci, vašemu důrazu na mír, slušnost a demokracii. Přeji vám jen ty nejšťastnější narozeniny. Děkuji vám za to, jaký jste a co znamenáte pro naši zemi,“ popřála Carterovi Kamala Harrisová.

