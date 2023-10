„Šílené, ta nenávist...“ Klaus Moravcovi vrátil úder

reklama

Moderátor Luboš Xaver Veselý si do internetové televize pozval druhého českého prezidenta Václava Klause a rozhovor s ním zahájil smutnou poznámkou: „Pane prezidente, dnes začínáme lehce smutnou zprávou. Aktuální prezident Petr Pavel je údajně ochoten vzdát se veta v rámci hlasování EU.“

Klaus zdůraznil, že to v evropském společenství bývalo dříve tak, jak je tomu dodnes v NATO.

Ve chvíli, kdy nám chce EU vnucovat migranty a další a další věci, jak to popsal Klaus, tak se práva veta nesmíme vzdát. „Pokud se to změní na hlasování prostou většinou, no tak to už se opravdu stáváme gubernií,“ zopakoval Klaus.

Poté uhodil na česká média.

„Mě trápí ta neuvěřitelná falešná hra, která se u nás rozehrává, o tom jak europoslanci nadšeně sledovali projev prezidenta Pavla. Já mám přitom vyfocený moment asi ze 4 minut Pavlova projevu, kde seděla jen hrstička lidí,“ podotkl druhý český prezident.

Stranou Klausovy pozornosti nezůstaly ani volby na Slovensku. V souvislosti s tím tvrdě zkritizoval náznaky moderátora ČT, že Klaus byl jen gubernátorem Česka, kterého dosadil Vladimir Putin. „To, co vyřkl pan Moravec, je bezprecedentní a myslím, že to přesahuje všechny meze. Alespoň meze veřejnoprávní žurnalistiky. Je to šílené, je to neskutečné, jak nejslavnější moderátor ČT nenávidí, je to jasné,“ zaznělo od exprezidenta.

Za výsledek slovenských voleb, který jasně vyhrál Robert Fico, byl prý Klaus rád. I když se obával, že to tak dopadnout nemusí. A teď je podle Klause pod velkým tlakem předseda strany Hlas Peter Pellegrini, kterému v rámci povolebních vyjednávání slibují kde co, včetně funkce prezidenta EU, jen proto, aby podpořil koalici bez Fica.

Kroutil hlavou nad tím, že vítěz slovenských voleb Robert Fico nedostal blahopřání od nejvýše postavených českých politiků. Podle jeho názoru je toto neuvěřitelný moment. O moc víc se k tomu z pohledu exprezidenta říct nedá.

Nešetřil ani slovenskou prezidentku Zuzanu Čaputovou. Ta po vyhlášení výsledků voleb prohlásila, že slovenská vojenská pomoc určená Ukrajině se zastaví, neboť je třeba respektovat výsledek voleb. Podle Klause Čaputová jinými slovy svým občanům řekla, že volili špatně. „Je to pokus varovat Slováky a říkat jim: Volili jste špatně. Jasně, že to je symbolický výrok,“ poznamenal Klaus.

Osobně interpretuje výsledek slovenských voleb jinak.

„Je to zpráva, že se vyhrát dá. Že se vyhrát dá proti mocným médiím domácím, i evropským i proti Times. Až se najednou zjistí, že ten, který vyhrál, vlastně prohrál, tak to bude druhá zpráva pro ty voliče. A pro ty, kteří Fica nenávidí, tak to bude taky zpráva, že i když vyhrál, tak to ještě neznamená, že skutečně vyhrál,“ rozpovídal se Klaus. „Je to také zpráva, že může vyhrát i ten, koho si mocní tohoto světa nepřejí,“ pokračoval druhý český prezident.

