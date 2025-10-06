„Skartovačky jedou.“ Vlivný muž ukázal, koho zavřít a co s Koudelkou

06.10.2025 8:04 | Monitoring

Ještě není úplně jasno, s kým a za jakých podmínek bude Andrej Babiš vládnout. Nicméně bývalý ředitel Pražské strojírny, Robert Masarovič, naznačuje, že změna vládní garnitury vyvolala na ministerstvech paniku. Zejména prý na Ministerstvu pro místní rozvoj, kde Masarovič nastínil, o co se jedná a jaké policejní složky by se měly zakázkami zabývat.

Foto: Jan Rychetský
Popisek: U Pražského hradu

Dnes je první pracovní den po volbách, které přinesly drtivé vítězství Andreje Babiše. Strany vládní koalice ani jejich spříznění komentátoři z toho přílišnou radost nemají. „Příští čtyři roky budou pro prozápadního liberála s odpovědností za budoucnost noční můrou,“ slibuje například Petr Honzejk v HN.

Ale podle bývalého ředitele Pražské strojírny a.s. Roberta Masaroviče panuje na ministerstvech a dalších vládních institucích strach. „Šum skartovaček na úřadu vlády, Ministerstvu obrany, vnitra, zahraničních věcí i těch zbylých, se rozléhá celou Prahou. Mazání serverů vytvořilo masivní tepelnou clonu, stěhování šanonů pot na čelech i zádech slovutných asistentů, který se řine v mocných potocích. Generál z firmy na tři písmenka se potutelně usmívá a vše sleduje s ledovým klidem. Zálohy jsou dávno vytvořené,“ napsal Masarovič večer po vyhlášení výsledků voleb.

„Na Ministerstvu pro místní rozvoj vládne úplná panika. Zamést zadávání zakázek za stovky milionů z ruky opakovaně i přes zamítnutí ÚOHS, vymahatelná škoda firmám a fyzickým osobám za desítky miliard, hrozící arbitráže, a to se na několika pracuje, to byl úkol, který ani veselý traktorista nezvládl. Ono to schovat prostě nešlo. Rukavice je hozená, zda ji nová vláda zvedne a začne uklízet, je na ní. Nezbývá než dodat, že ty šílenosti se realizovaly v organizované skupině a patří NCOZ,“ naznačil dále. Veselým traktoristou je zřejmě míněn Marian Jurečka, který ministerstvo chvíli řídil v roce 2024.  

„Všechny služby v této zemi oddaně a loajálně slouží už několik hodin novému premiérovi Andreji Babišovi. Vím velmi přesně, co se děje, jak se to dělá, kde a s jakým cílem. Jsem profesí forenzní analytik podniků v krizi, krizový manažer s 20letou praxí. Kauzální forenzní analýza odhalí téměř vše. Vše schovat nejde. Ale odnesou to nižší stupně řízení. Ale ten strach v Praze je přímo hmatatelný a dá se přímo krájet,“ přidal do třetice.

V diskusi ještě doplnil, že „úklid na Ministerstvu vnitra přinese hotové poklady. Ale je třeba spěchat.“ A také se vyslovil proti tomu, aby v čele BIS skončil generál Koudelka. „Naopak. Ten bude sloužit do roztrhání těla. Jen hlupák by ho vyhazoval. Nejdřív vytěžit. Je to bystrý chlap. Mnoho toho ví,“ míní Masarovič.

Masarovičova slova zřejmě souvisejí s jeho koncem v pozici ředitele v Pražské strojírně, který oznámil v první den voleb. Firmu podle svých slov musel dávat dlouho do kupy z bídného stavu, v jakém byla v roce 2016, což se mu podařilo.

Na dotaz, zda byl odejit nebo odešel sám, však Masarovič odvětil: „Upletli na nás před volbami strašné svinstvo. Viní mne z porušení pravidel veřejné soutěže při přidělování bytů. To ale nikdy nebylo veřejnou soutěží a já postupoval podle veřejně publikovaných a radou města schválených zásad pro přidělování bytů. Stížnost na nezákonný postup moji advokáti už podali. A nejvíc zajímavé bylo, že hodinu potom, co jsem si přečetl datovku, to věděl nejméně jeden člověk na DPP.“

A pod dalším příspěvkem sdělil: „Vzali mi vše, co jsem měl rád.“

