Epsteinův mobil promluvil. Kdo měl poškodit Trumpa?
20.11.2025 16:40 | Monitoring
Jeffrey Epstein je mrtvý, ale jeho mobil stále mluví. Deník The Washington Post zveřejnil textové zprávy, které v roce 2019 během živého televizního výslechu Michaela Cohena posílal Epstein přímo poslankyni Demokratické strany Stacey Plaskettové.
„Zeptej se ho na Mar-a-Lago a na ty nezletilé,“ píše Epstein Plaskettové v 11.47 dopoledne 27. února 2019. O čtyřicet minut později se poslankyně skutečně ptá Cohena na Trumpovy osobní prohřešky a na to, co se dělo v jeho floridském sídle. „Bylo to jen pár nevinných zpráv, paní Plaskettová tehdy ještě netušila, jak závažné Epsteinovy zločiny jsou,“ brání se dnes její mluvčí. Jenže Epstein už tehdy byl registrovaný sexuální predátor a federální vyšetřování na něj bylo v plném proudu.
Prezident Donald Trump nečekal ani den. Podepsal výnos o plném zveřejnění všech Epsteinových spisů a okamžitě nařídil ministryni spravedlnosti Pam Bondiové vyšetřování „všech demokratů, kteří se v těch materiálech vyskytují“. Na seznamu jsou hvězdná jména:
Bill Clinton – 26 letů „Lolita Expressem“.
Larry Summers – bývalý ministr financí, který se s Epsteinem radil i po jeho odsouzení.
Reid Hoffman – miliardář.
Hakeem Jeffries – současný lídr demokratů ve Sněmovně.
„Demokrati si to sami vykoledovali. Epstein byl jejich člověk, ne můj. Já ho vyhodil z Mar-a-Lago už před dvaceti lety, protože byl odporný,“ napsal Trump na Truth Social a dodal: „Teď uvidíme, kdo se bude stydět.“ Kdo je vlastně na koho napojený? Dokumenty ukazují, že Epstein byl politický chameleon. Psal si s Noamem Chomskym i se Stevem Bannonem, radil Obamově poradkyni Kathryn Ruemmlerové i Trumpovu právníkovi Alanu Dershowitzovi. Ale právě demokratických jmen je v dokumentu o mnoha stovkách stran nejvíce. Některé kontakty pokračovaly i poté, co byl Epstein oficiálně označen za pedofila. Zatímco levice protestuje, že Trump jen odvádí pozornost od vlastních fotek s Epsteinem z devadesátých let, republikáni slaví. „Konečně se dostaneme na ty pravé viníky,“ prohlásil předseda výboru pro dohled James Comer. Plaskettová zatím mlčí. Její kancelář odmítá jakýkoli koordinovaný útok na Trumpa.
Ghislaine Maxwellová, dlouholetá spolupracovnice Jeffreyho Epsteina, si odpykává dvacetiletý trest odnětí svobody za napomáhání k sexuálnímu zneužívání nezletilých dívek. V prosinci 2021 ji porota federálního soudu v New Yorku uznala vinnou v pěti z šesti bodů obžaloby včetně obchodování s nezletilými za účelem sexuálního vykořisťování. V červnu 2022 ji soudkyně Alison J. Nathanová odsoudila na dvacet let vězení. Odvolací soud v září 2024 rozsudek potvrdil a Nejvyšší soud USA letos v létě odmítl přijmout její dovolání k dalšímu přezkumu. V odtajněných materiálech figuruje Maxwellová jako klíčová osoba, která organizovala Epsteinovy cesty a kontakty s významnými osobnostmi.
“Epstein, deep state, working with deep state politicians to go after Donald Trump.”
According to the Washington Post, Jeffrey Epstein was colluding with Democrats to obtain testimony in an attempt to destroy Donald Trump. pic.twitter.com/ELoEQlkUBh
