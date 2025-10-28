„Šlechta nic neslaví.“ Lobkowicz křičel na státní svátek a byl zahnán

U příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu lidé navštěvují společenské události spojené s výročím a vyjadřují své názory prostřednictvím sociálních sítích. Svůj postoj prezentoval také politik a podnikatel Jiří Lobkowicz.
„Dnes slavíme sto sedm let od vzniku samostatného Československa. Ale co vlastně slavíme? Premiér – estébák a populista. Předseda sněmovny – křikloun, co pohrdá cizinci. Možní ministři – udavači, extremisté, lidé bez studu. Trestně stíhaní vládnou, čestní mlčí. Když se díváme na Pražský hrad, ptáme se: Kde je duch Masaryka, kde je Havel, kde je republika? Mnozí říkají, že by vlajky měly být dnes na půl žerdi. Ale ne. Naše vlajky musí vlát vysoko. Ne kvůli nim, ale kvůli nám. Protože republika není jejich. Republika jsme my. Každý, kdo ještě věří v pravdu, v důstojnost, v sounáležitost. Každý, kdo se nebojí říct ne. Dnes nevyhlašujeme konec republiky. Dnes vyhlašujeme její obnovu. Ať žije Česká republika. Ať žije republika svobodných lidí,“ napsal na síti X.
„Šlechta nic neslaví. 28. říjen je totiž den REPUBLIKY,“ zareagoval na jeho příspěvek Mirek Čuban.
„Myslím si, že kníže Lobkowicz není ten, který by měl hodnotit jiné lidi,“ přidal se důchodce Pavel Bárta, jenž nesnáší lidi, kteří si myslí, že jsou víc než ti druzí. A není ani nebyl komunista.
„Ten svátek slavíme hlavně proto, že jsme se osamostatnili od monarchie a šlechty, pane kníže,“ vyjádřil názor Hunter.
„Já slavím zrušení šlechty,“ napsal Mimas.
„Sakra, sakra, co se to děje ? Šlechtic slaví 1918/10/28 ? Nevěřím, musím se 2x štípnout,“ publikoval František Trejbal.
A několik diskutujících se pustilo také do hlavy státu. „Pan Jiří přehlíží hlavu státu. Asi to pro něj je bezvýznamná Kolářovic loutka…“ uvedl Ovi Blau.
autor: Naďa Borská