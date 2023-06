„Smazat.“ Ukrajina diktovala Twitteru. Novinář jen kouká, co našel

reklama

Novináři a reportéři, mezi nimiž byli Matt Taibbi, Lee Fang, Bari Weissová či Michael Shellenberger, začali postupně mapovat, jak probíhalo zablokování exprezidenta USA Donalda Trumpa či že docházelo k cenzurování obsahu týkajícího se mnoha zjištění z notebooku Huntera Bidena, syna současné hlavy Spojených států.



Právě potlačování informací z notebooku Huntera Bidena se věnoval hned první díl uveřejněných dokumentů, který prezentoval, jak Twitter během prezidentských voleb v roce 2020 cenzuroval třaskavé materiály z Hunterova notebooku, jež například odhalovaly, jak si mladý Biden užíval drogové dýchánky či některé podrobnosti z Hunterových obchodních aktivit z doby, kdy byl Joe Biden viceprezidentem. Pochybnosti vzbuzovalo například Hunterovo působení v petrochemické společnosti Burisma Holdings na Ukrajině, jejíž aktivity následně začaly prošetřovat ukrajinské úřady.

8. By 2020, requests from connected actors to delete tweets were routine. One executive would write to another: “More to review from the Biden team.” The reply would come back: “Handled.” pic.twitter.com/mnv0YZI4af — Matt Taibbi (@mtaibbi) December 2, 2022

O několik dní později Weissová publikovala zjištění, že sociální síť dlouhá léta budovala systém, prostřednictvím kterého se snažila snížit dosah některých komentářů a obsahu. Twitter se snažil schovávat příspěvky osobností, které kritizovaly názory novodobých liberálů či samotné konzervativce. Na „černou listinu“ se dostali prominentní konzervativci, novináři či také lékaři, kteří se stavěli proti restrikcím během pandemie covidu-19, jedním z nich byl například profesor medicíny Jayanta Bhattacharya z kalifornské Stanfordovy univerzity.



Několik dalších dílů se věnovalo trvalému zablokování amerického exprezidenta Donalda Trumpa na Twitteru po útoku na Kapitol v lednu 2021. Naznačily, že Twitter se pouštěl do cenzurních aktivit v koordinaci s americkými úřady. Televize Fox News shrnuje, že bývalý šéf oddělení důvěryhodnosti a bezpečnosti Twitteru Yoel Roth se setkával – v době před americkými prezidentskými volbami v roce 2020, v nichž se Trump utkal s Bidenem – se zástupci FBI, ministerstva vnitřní bezpečnosti a s úřadem ředitele Národní zpravodajské služby. Následně se Roth snažil cenzurovat obsah některých tweetů týkajících se tehdejších voleb.

Někteří zaměstnanci Twitteru pak volali i o zablokování účtu exprezidenta Trumpa a vedení sociální sítě čelilo tlaku, po němž byl Trumpův účet odstraněn – i přesto, že zaměstnanci Twitteru, kteří dohlížejí na jeho pravidla, si nebyli jisti, že by Trumpovy příspěvky skutečně porušovaly pravidla platformy. Že měl Trump „podněcovat k násilí“ vzešlo z dotazu tehdejší šéfky právního oddělení Twitteru Vijayi Gaddeové, která se v interní komunikaci tázala, zdali by se takto Trumpovy příspěvky daly označit.

Federální úřad pro vyšetřování (FBI) do dění v technologickém gigantu zasahoval často a podle zjištění novináře Matta Taibbiho pracovníci FBI v období kolem amerických voleb v roce 2020 systematicky vyhledávali komentáře na Twitteru a následně společnosti zasílali seznamy lidí, kteří dle nich mohli porušit jeho pravidla.

https://t.co/ZQeb9Ko06p an internal email from November 5, 2022, the FBI’s National Election Command Post, which compiles and sends on complaints, sent the SF field office a long list of accounts that “may warrant additional action”: pic.twitter.com/yILcgjFyev — Matt Taibbi (@mtaibbi) December 16, 2022

„FBI pravidelně spolupracuje se subjekty ze soukromého sektoru, aby poskytla konkrétní informace o identifikovaných podvratných, nedeklarovaných, tajných nebo kriminálních aktivitách zahraničních aktérů škodlivého vlivu. Subjekty soukromého sektoru se po oznámení FBI nezávisle rozhodují o tom, jaká opatření, pokud vůbec nějaká, přijmou na svých platformách a pro své zákazníky,“ komentoval to později mluvčí FBI pro televizi Fox News.

Vedle samotných uživatelů však FBI cílila i na cenzurování obsahu týkající se skandálu Bidenova syna. Dle Shellenbergera se FBI a zpravodajská komunita zapojovaly do potlačení obsahu, který by informoval o pochybných obchodních aktivitách Huntera Bidena. Z jednoho e-mailu z února 2021 pak vyplynulo, že FBI Twitteru od října 2019 zaplatila až 3,4 milionu dolarů za poskytování informací od sítě.



Televize Fox News uvedla, že investigativní reportér serveru Intercept Lee Fang také sdílel informace, které naznačovaly zapojení Twitteru do činnosti americké armády, jež používala některé účty „k šíření propagandy v zahraničí“ a ukazovalo se i na častou konverzaci zástupců Twitteru s dalšími americkými institucemi včetně CIA.



Na obsah sociálních sítí měl dohlížet i samotný Bílý dům a podle spisovatele Davida Zweiga z dokumentace kolem Twitteru vyplývá, že Trumpova i Bidenova administrativa tlačila na vedení sociální sítě, aby moderovalo obsah týkající se covidu-19 „podle jejich přání“.

8. When the Biden admin took over, one of their first meeting requests with Twitter executives was on Covid. The focus was on “anti-vaxxer accounts.” Especially Alex Berenson: pic.twitter.com/yBNeF2YbD3 — David Zweig (@davidzweig) December 26, 2022

V jednom z oběžníků od vedoucí oddělení veřejné politiky Twitteru se uvádí, že Bidenův tým byl „velmi naštvaný“, když se po společných setkáních síť nerozhodla zablokovat účty, na něž tým prezidenta ukázal.

Spolupráce s FBI a s Ukrajinou



Z červnové části uveřejněných dokumentů vyplývá, že měl vedle amerických úřadů údajně Twitter spolupracoval též s ukrajinskou rozvědkou.



Podle nových zjištění, která uveřejnil kanadský novinář Aaron Maté, americká FBI Ukrajině pomáhala při „naléhavých opatřeních“ proti některým účtům na Twitteru, což mělo zahrnovat i spolupráci FBI a Ukrajiny při vytváření seznamů účtů k blokaci. Ukrajina žádala o pomoc nejprve FBI a ta se následně obracela na Twitter se svou žádostí o „cenzuru“ účtů, jež údajně šířily „dezinformace o válce na Ukrajině“.

Article here: https://t.co/onb5mLXrjB



In March 2022, an FBI Special Agent sent Twitter a list of accounts on behalf of the SBU, Ukraine’s main intelligence agency. The accounts, the FBI wrote, “are suspected by the SBU in spreading fear and disinformation.” pic.twitter.com/mxwGrVNLuz — Aaron Maté (@aaronjmate) June 7, 2023

Cenzurování uživatelů Twitteru se týkalo i některých zahraničních novinářů a Maté měl být jedním z těch, kteří se dle Fox News dostali na seznam. Novinář se na něj mohl dostat například proto, že o událostech na Ukrajině v roce 2014 hovoří coby o „krajně pravicovém puči“ či tvrdí, že v oblastech na východě Ukrajiny, které již několik let okupují proruští separatisté s podporou Ruska, vznikla „zástupná válka“, kterou „rozdmýchaly Spojené státy“.



Novinář popisuje, že krátce po ruském napadení Ukrajiny přišla od zvláštního agenta FBI Aleksandra Kobzanetse do Twitteru zpráva se seznamem účtů, které Služba bezpečnosti Ukrajiny (SBU) označila za podezřelé ze šíření dezinformací. Kobzanets uvedl, že seznam obdržel od SBU několik týdnů předtím a jsou v něm twitterové účty, jež ukrajinská rozvědka podezřívá „ze šíření strachu a dezinformací“. V přiloženém memorandu SBU, podle novináře, žádala Twitter, aby ty účty odstranil a aby předal údaje o jejich uživatelích.

The Ukrainian government’s FBI-enabled list of accounts marked for censorship extends to members of the media.



The SBU list that the FBI provided to Twitter included my name and Twitter profile, as well was several Russian journalists. pic.twitter.com/U7X9FNUYj8 — Aaron Maté (@aaronjmate) June 7, 2023

Seznam, v němž bylo obsaženo též Matého jméno a internetový odkaz na jeho twitterový profil, pracovníci Twitteru převzali s odpovědí, že je prověří. Na seznamu, podle komunikace, jež pochází od vedoucího oddělení důvěryhodnosti a bezpečnosti ve společnosti Twitter Yoela Rotha, bylo uvedeno, že jde o mix různých účtů, které zahrnovaly profily ruských představitelů a lidí pracujících pro ruská státní média, a že v několika případech se objevily i profily lidí z Kanady a USA – jmenován je příkladem právě Maté. Agentovi FBI Roth sdělil, že právě u amerických a kanadských novinářů zřejmě nebude důvod pro jakýkoli zásah proti jejich účtům.

In response to the FBI, Twitter agreed to review the accounts but raised concerns about its inclusion of “American and Canadian journalists (e.g. Aaron Mate).” pic.twitter.com/VOzzL3Vz9W — Aaron Maté (@aaronjmate) June 7, 2023

Přiložený dokument, který vypracovala ukrajinská SBU, dohromady obsahoval 163 účtů – ukrajinská rozvědka na nich dle svého doporučení zjistila, že byly „používány k šíření dezinformací a falešných zpráv, které nepřesně odrážejí události na Ukrajině a ospravedlňují válečné zločiny ruských orgánů na území ukrajinského státu v rozporu s mezinárodním právem“.

SBU žádala, aby se „přijala naléhavá opatření k zablokování těchto účtů na Twitteru“ a aby Ukrajině byly poskytnuty údaje o těchto uživatelích uvedené při registraci, a to v zájmu „zastavení ruské agrese na informační frontě“. Pokud by tak Twitter žádosti vyhověl, získala by SBU také telefonní číslo, datum narození a e-mailovou adresu uvedených osob.



Roth následně v komunikaci naznačil, že by byl otevřený k pozastavení těch účtů, u nichž by se prokázalo, že mají skrytou vazbu na zahraniční vládu. Uvedl, že novináři, kteří „pokrývají konflikt s proruským postojem, pravděpodobně nebudou shledáni v rozporu“ s pravidly Twitteru. Kobzanets mu na to sdělil, že tomu „rozumí“ a že je na Twitteru, co bude považovat za vhodná opatření.

Podle interní komunikace následně Roth předal žádost FBI dvěma kolegům a opět poukázal, že jde o „některá státní média smíchaná s hromadou dalších věcí“ a je tak potřeba hluboký rozbor daných účtů.



Maté shrnuje, že ze 163 účtů, které jmenovala ve svém seznamu ukrajinská SBU, nakonec většina nadále na Twitteru zůstává aktivní, 34 jich bylo pozastaveno a 20 neexistuje.



Twitter tak nezablokoval ani mnohé ruské propagandisty, které ukrajinská SBU uváděla na svém seznamu, a online tak nadále zůstává účet ruského komunistického lídra Gennadije Zjuganova, který Západ často obviňuje z „fašismu“, ruského politika Dmitrije Rogozina, jenž proslul svým výrokem po uvalení západních sankcí kvůli ruské anexi Krymu, v němž zaznělo, že „tanky nepotřebují víza“, někdejšího předsedy horní komory ruského parlamentu Sergeje Mironova či několika ruských propagandistů. Nezablokován zůstal účet ruského moderátora Vladimira Solovjova či šéfredaktorky státní televize RT. Na seznamu bylo dle kanadského novináře rovněž několik ruských vládních agentur a médií.



Na zablokování většiny účtů Twitterem tak nedošlo, Maté však uvedl, že jde o věc, která je „asi nejvíce usvědčující vůči FBI“ ze všech dosavadních zjištění z komunikace a z dokumentů týkajících se Twitteru. Upozornil, že to ukazuje, že FBI je „ochotna pomáhat cizí vládě ve snaze potlačit významného západního novináře“. „Je to pobuřující a poskytuje to další důkaz, že FBI se vymkla kontrole,“ dodal.

Of all the #TwitterFiles stories, this one is perhaps the most damning about the FBI, showing that it is willing to help a foreign government try to suppress a prominent Western journalist. It's outrageous and provides further evidence the FBI is out of control. https://t.co/iNwgJxYe2O — Matt Taibbi (@mtaibbi) June 7, 2023

