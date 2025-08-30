„Šmírování“ lidí. Pirát ukazuje na Rakušana. Přidali se další

30.08.2025 15:15 | Monitoring

Pirát Ondřej Profant prozradil na ministra vnitra Víta Rakušana, že možnost šmírovat internetové chaty byla na stole už za českého předsednictví v EU, ale piráti prý tuto možnost opakovaně shazovali pod stůl. Teď je návrh na stole znovu a podle europoslance Zdechovského je ještě horší, než byl před lety. Postavil se tvrdě proti. Bývalý europoslanec Mikuláš Peksa se Zdechovskému vysmál. Ale tím to neskončilo.

„Šmírování“ lidí. Pirát ukazuje na Rakušana. Přidali se další



 V Česku už se pár dní debatuje o možnosti „sledovat“ (šmírovat, kontrolovat) elektronickou komunikaci uživatelů na WhatsAppu a na dalších aplikacích a platformách. Zdá se, že ministr vnitra Vít Rakušan v prvé fázi nebyl proti. V rozhovoru pro Aktuálně.cz bývalý pirátský náměstek a IT expert Ondřej Profant prohlásil, že prolomení elektronické komunikace rozehrával Rakušan již v první polovině roku 2022 během českého předsednictví EU. Ale prý tvrdě narazil u tehdejšího ministra spravedlnosti Pavla Blažka.

„Primárně se jednalo na pracovní úrovni a na úrovni ministrů. Několikrát to bylo zařazené na programu jednání vlády – a následně se bod na poslední chvíli stáhl,“ prozradil Profant „Šmírovací návrh tlačí úředníci a policisté, protože jim usnadní práci. S Bartošem se nám v rámci evropských jednání dařilo opakovat, ať si na ten návrh dávají pozor, a na úrovni ministrů byli většinou proti tzv. Chat Control. Uvědomovali si, co by to způsobilo. Vytvořili jsme evropskou koalici a několikrát jsme návrh v Radě Evropy srazili, ale už to několikrát vypadalo, že se o něm bude hlasovat a že projde,“ pokračoval.

Proti návrhu se stavělo Německo a Estonsko. A proti se tvrdě staví i technologické firmy.

Europoslanec Tomáš Zdechovský připomíná, že v Evropském parlamentu byla vůči tomuto návrhu nálada jiná, než je dnes. „Ten návrh byl v roce 2021 naprosto jiný, než je teď. Byl založený na dobrovolnosti. To znamená, že ty platformy mohly dobrovolně skenovat různé e-maily. Messengery a ty platformy potom, když detekovaly skrze umělou inteligenci nebo skrze roboty dětskou pornografii, tak ji ještě potom kontrolovaly. Návrh, který přichází dnes, tak to je návrh, který je hodně za hranou toho, co jsme v roce 2021 schvalovali. Jde o plošné skenování a kontrolování všech komunikací,“ rozohnil se Zdechovský.

A hned pokračoval. „A já říkám tvrdě a nekompromisně. Dokud nedostaneme do ruky zásadní informace o tom, kolik to přineslo detekovaného dětského porna – kolik lidí bylo zavřeno, jak se to kontroluje, jaké jsou záruky toho, že nikomu nebudou číst soukromé zprávy – tak ten návrh nemůžeme podpořit a říkáme jednoznačně za SPOLU, za lidovce, říkáme, že ten návrh Evropské komise, respektive dánského předsednictví, které s tím přišlo, je nepřijatelný,“ pravil Zdechovský.

Ondřej Profant

  • Piráti


Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, Ph.D., MBA

  • KDU-ČSL
  • Poslanec EP a člen předsednictva KDU-ČSL
  • europoslanec


 Bývalý europoslanec v pirátských barvách Mikuláš Peksa se hned ozval. „Tomáši, plošné šmírování není nikdy legitimní nástroj k ničemu. Pokud tedy nebuduješ totalitní policejní stát, což vy eurolidovci s chutí děláte. A pevně doufám, že se vám to vrátí za všechno, co jste cpali do eID, DSA, NIS2 a do všech dalších legislativ v digitální oblasti,“ napsal Peksa v diskusi pod příspěvkem Zdechovského.  

Premiér Petr Fiala oznámil, že Česko už pracuje na vytvoření blokační menšiny vůči tomuto návrhu. „Jsem přesvědčen, že musíme chránit soukromí a svobodu každého občana. Proto pracujeme na vytvoření blokační menšiny, díky které návrh na kontrolu soukromých zpráv neprojde!“ uvedl Fiala.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

  • ODS
  • předseda vlády


„Program s názvem skenování na straně klienta by byl integrován do aplikací jako Signal, WhatsApp, Telegram, iMessage a ProtonMail. Každý soubor by byl porovnán s databázemi obrázků dětské pornografie a poté by byl procházen proprietárními algoritmy (Microsoft/PhotoDNA, Thorn, Google). Dokonce i rozhovory s vaším lékařem, s právníkem nebo s rodinou by již nebyly skutečně tajné. Studie ukazují, že zhruba 80 % hlášení je falešně pozitivních: špatně interpretovaná fotografie z dovolené nebo nezávazný rozhovor teenagera lze předat policii,“ napsali o návrhu autoři petice, která se snaží uplatnění tohoto návrhu zarazit.

Psali jsme:

Za slzy proruských sv*ní pět hvězd? Jan Tománek účtuje nejen s ČT
V USA padl soudní verdikt, který může Trumpovi zavařit
Zaorálek nechce Ukrajinu v EU. Není sám
Pirátský volební song „po šestém pivu“. S Bartošem mezi hřiby

 

Zdroje:

https://www.change.org/p/non-%C3%A0-la-surveillance-de-masse-stop-chat-control-et-la-fin-du-chiffrement?utm_medium=custom_url&utm_source=share_petition&recruited_by_id=f00a2260-72d2-11f0-bb9a-0b19e1f1eae6

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/rakusan-a-plosne-smirovani-tvrde-narazil-u-prekvapiveho-jmen/r~69443c4c842611f0beca0cc47ab5f122/



