„Šmírování“ lidí. Pirát ukazuje na Rakušana. Přidali se další

„Primárně se jednalo na pracovní úrovni a na úrovni ministrů. Několikrát to bylo zařazené na programu jednání vlády – a následně se bod na poslední chvíli stáhl,“ prozradil Profant „Šmírovací návrh tlačí úředníci a policisté, protože jim usnadní práci. S Bartošem se nám v rámci evropských jednání dařilo opakovat, ať si na ten návrh dávají pozor, a na úrovni ministrů byli většinou proti tzv. Chat Control. Uvědomovali si, co by to způsobilo. Vytvořili jsme evropskou koalici a několikrát jsme návrh v Radě Evropy srazili, ale už to několikrát vypadalo, že se o něm bude hlasovat a že projde,“ pokračoval.
Proti návrhu se stavělo Německo a Estonsko. A proti se tvrdě staví i technologické firmy.
Europoslanec Tomáš Zdechovský připomíná, že v Evropském parlamentu byla vůči tomuto návrhu nálada jiná, než je dnes. „Ten návrh byl v roce 2021 naprosto jiný, než je teď. Byl založený na dobrovolnosti. To znamená, že ty platformy mohly dobrovolně skenovat různé e-maily. Messengery a ty platformy potom, když detekovaly skrze umělou inteligenci nebo skrze roboty dětskou pornografii, tak ji ještě potom kontrolovaly. Návrh, který přichází dnes, tak to je návrh, který je hodně za hranou toho, co jsme v roce 2021 schvalovali. Jde o plošné skenování a kontrolování všech komunikací,“ rozohnil se Zdechovský.
A hned pokračoval. „A já říkám tvrdě a nekompromisně. Dokud nedostaneme do ruky zásadní informace o tom, kolik to přineslo detekovaného dětského porna – kolik lidí bylo zavřeno, jak se to kontroluje, jaké jsou záruky toho, že nikomu nebudou číst soukromé zprávy – tak ten návrh nemůžeme podpořit a říkáme jednoznačně za SPOLU, za lidovce, říkáme, že ten návrh Evropské komise, respektive dánského předsednictví, které s tím přišlo, je nepřijatelný,“ pravil Zdechovský.
Premiér Petr Fiala oznámil, že Česko už pracuje na vytvoření blokační menšiny vůči tomuto návrhu. „Jsem přesvědčen, že musíme chránit soukromí a svobodu každého občana. Proto pracujeme na vytvoření blokační menšiny, díky které návrh na kontrolu soukromých zpráv neprojde!“ uvedl Fiala.
autor: Miloš Polák