U odhalení, jak zmizel tvůrce bitcoinu, byl i exguvernér Rusnok

Bojíte se, že Andrej Babiš jako premiér okrade stát ve svůj prospěch?
Anketa
Expremiér Jiří Rusnok podotkl, že čtenáři mohou díky této knize nahlédnout do složitosti tohoto světa a do biografického pozadí tvůrce bitcoinu. „Všechno je o lidských osudech, lidech, a někdy náhoda udělá mnoho,“ podotkl k obsahu díla a stejně jako novinář Klíma ocenil souhru všech tří autorů a přínos knihy, jež odhaluje osud světového inovátora i těm čtenářům, kteří se o samotný bitcoin nezajímají.
Spisovatel a scenárista Josef Habas Urban podotkl, že jej k osudu tvůrce bitcoinu, jenž před svým zmizením vystupoval pod přezdívkou Satoshi Nakamoto, přivedl před lety filmový producent Ivo Krátký s podnětem na spolupráci při vytvoření románu, který by obsáhl jeho zjištění z cesty do Británie, kde se od švagra dozvěděl o incidentu v jednom z birminghamských barů, který by mohl souviset se zmizením Nakamoty.
Bojíte se, že Andrej Babiš jako premiér okrade stát ve svůj prospěch?
Světlo do věci podivného zmizení tvůrce digitální měny později přineslo i pátrání po osudu jiných zmizelých – tří českých studentů Michala a Jana Pavelkových a Lenky Tučkové, kteří odjeli v roce 2001 do albánských Prokletých hor a již se odsud nikdy nevrátili.
Rodiny se ani po 15 letech od zmizení svých blízkých nedozvěděli, co se tehdy jejich blízkým přihodilo, a Urbana proto o pomoc při pátrání po svých synech požádala matka bratrů Pavelkových. A právě při zjišťování podrobností o osudu ztracených českých studentů, které Urban poodhalil ve svých předchozích knihách Návrat do Valbone a Stíny Valbone, se oba zdánlivě vzdálené příběhy začaly propojovat.
Čtenářům se tak otevře vhled nejen do události stojící za odmlčením se tvůrce bitcoinu Satoshi Nakamoty, ale též propojení s kauzou tzv. „Yellow house“ – bestiálním obchodem s lidskými orgány v Albánii ze strany kosovských ozbrojenců, o němž hovořilo množství svědectví i někteří vyšetřovatelé, avšak nikdo za něj nebyl soudně potrestán s odůvodněním v podobě nedostatku důkazů.
FOTO: Moderátor večera František Cinger a autoři knihy Josef Habas Urban, Pavel Kolář a Ivo Krátký společně s výtvarníkem Davidem Černým
Přestože je Zmizení Satoshi Nakamota beletristickým dílem, popisovat má dle autorů skutečná zjištění, kterých se při hledání informací o tvůrci bitcoinu dobrali.
Dle Urbana pak rozhodně nejde o dílo, které by bylo určeno pouze pro držitele bitcoinů – i on sám podotýká, že je spíše zastáncem zlata, ale fascinuje jej příběh Nakamoty. „Mne zejména zajímá osud tohoto člověka,“ podotkl autor knihy pro ParlamentníListy.cz.
Znát bitcoin tak pro pochopení příběhu není podstatné. „Podstatný je ten příběh jeho vynálezce. Nabízí to uvědomění, že výjimeční lidé, o nichž se hodně hovoří, mají ve skutečnosti dost těžký osud,“ dodává spisovatel Urban a přiblížil, že v případě Satoshi Nakamoty se tak stalo mimo jiné kvůli ohrožení, které jeho inovace přinesla pro svět tradičních financí.
Kdo byl Satoshi Nakamoto a proč musel zmizet?
Více než 16 let již existuje bitcoin, který znamená pro spoustu lidí po světě „svobodné peníze“, jež nemůže rozředit a znehodnotit žádná vláda nebo centrální banka a neexistuje možnost, jak by je jejich držiteli kdokoli mohl ukrást či znárodnit.
Tato decentralizovaná digitální databáze chráněná kryptografií, fungující od roku 2009, přinesla mnohým lidem možnost ochrany majetku před stále se zvyšujícími deficity a touhou zvyšovat peněžní zásobu k jejich umoření, či se stala pro některé rodiny v uplynulých letech jedinou možností, jak zachránit úspory v případě hyperinflace, krizí či válečných konfliktů, kdy lze uprchnout jen s holýma rukama. Po zapamatování si šifry v podobě několika slov, jejímž prostřednictvím se k úsporám v bitcoinu lze dostat posléze v bezpečí kdykoli a kdekoliv, totiž neexistuje možnost, jak poznat, že člověk, prchající kupříkladu z válečné oblasti, nějaký majetek má, a tedy jej nikdo nemůže ani okrást. A není proto divu, že pro některé vlády a mocenské instituce bitcoin byl a je – stejně jako jeho tvůrce – trnem v oku.
Idea peněz, kterých je oproti běžným měnám konečné množství 21 milionů, jež nelze nikterak navýšit, vznikla během toho, co úspory lidí začali ve velkém znehodnocovat centrální bankéři a vlády během ekonomické krize v roce 2008, kdy začaly zachraňovat obří banky skrze zvyšování daní nebo množství peněz v ekonomice, což vedlo k růstu cen a znehodnocování měn.
Nezodpovědné chování největších bank a hráčů finančního sektoru tak (nejen) tehdy „zatáhli“ běžní lidé, kteří si celý život odkládali úspory na důchod, bydlení či pro své děti.
Proti tomu, aby se uspořené peníze lidem v budoucnu znovu „rozmělnily“, se postavila osoba s přezdívkou Satoshi Nakamoto, který začal vyvíjet nástroj k uchování bohatství lidí, na nějž budou politici, centrální bankéři i všichni diktátoři světa krátcí.
Autor fotografie: Filip Havlík
„Základním problémem dnešních měn je jejich vysoká závislost na důvěře. Centrálním bankám musíme věřit, že měnu neznehodnotí, jenže ty tuto důvěru zradily už mnohokrát,“ prohlašoval tvůrce bitcoinu Satoshi Nakamoto, jenž se nedlouho nato 23. dubna 2011 navždy odmlčel. Zmizel.
O necelých 15 let později bitcoin získává po celém světě stále větší důvěru. Zatímco americký prezident Donald Trump chodí na bitcoinové konference a hlásá, že chce, aby Amerika byla „bitcoinovou supervelmocí“, ruští držitelé bitcoinu těží z toho, že na jejich úspory neměly vliv po začátku války na Ukrajině mezinárodní sankce, inflace ani jakékoliv kroky tamních úřadů a i Vladimir Putin uznal, že jde o technologii, kterou „nikdo nemůže zakázat“. Opomenout pak nelze ani světový význam českých firem podnikajících v bitcoinovém odvětví a nedávný krok České národní banky, která hlásí, že nechce usnout na vavřínech a bitcoin proto nedávno zařadila do svého testovacího portfolia.
Nejasností však i po tolika letech nadále zůstává, proč se tvůrce bitcoinu Satoshi Nakamoto narychlo odmlčel. Nabízí se otázka, zdali jeho vynález ohrožující svět tradičních financí a aktuální monetární systém prostě nebyl pro někoho mocného až příliš velkým rizikem a zda se i on nestal nepohodlnou osobou. Musel proto zmizet?
Autor fotografie: Filip Havlík
Poodhalení této otázky, včetně toho, kým Satoshi ve skutečnosti byl, se po letech nejasností čtenáři dozvědí právě uvnitř nyní vydané knihy od Josefa Habase Urbana, Pavla Koláře a Iva Krátkého.
Spoluzakladatel SatoshiLabs a tvůrce fyzické bitcoinové peněženky Trezor Pavol Stick Rusnák v předmluvě k ní podotýká, že rozhodnutí Satoshiho Nakamoty snažit se od začátku vystupovat anonymně bylo od začátku pochopitelné. „Proč se Satoshi rozhodl zůstat v anonymitě? Od začátku věřil, že vytváří něco velkého. Něco, co změní svět k lepšímu. Něco, co se nebude zamlouvat vládám, bankéřům ani světovým elitám. Odstranit sám sebe z rovnice bitcoinu bylo jediným racionálním rozhodnutím,“ podotýká Rusnák.
Během křtu knihy proběhla dobročinná aukce obalu knihy od výtvarníka Davida Černého ve prospěch nadace Pohyb bez pomoci, který se podařilo vydražit za 100 tisíc korun.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Radek Kotas