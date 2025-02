„Snad už lidi trkne, co se děje.“ Dostál ostře sekl po teroru v Bruselu

U bruselské stanice metra Clémenceau se střílelo. Strážci zákona podle dostupných informací pátrají po skupině ozbrojených mužů, kteří k metru dorazili se samopaly AK-47, s legendárními ruskými kalašnikovy. Podle BBC teď bruselská policie pátrá po ozbrojencích, po nejméně dvou ozbrojencích, v tunelech bruselského metra. Anketa Zaslouží si Miroslava Němcová solidaritu kvůli útokům Dmitrije Medveděva na její osobu? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 7845 lidí

„Stanice Clémenceau byla uzavřena, stejně jako nedaleké nádraží Brusel-Midi, které také slouží jako terminál pro vlaky Eurostar. Přerušeny byly také dvě linky metra přes centrum Bruselu, z Gare de l'Ouest do Trône, které je blízko Evropského parlamentu. Zprávy v belgických médiích naznačují, že události mohly souviset s obchodováním s drogami. Oblast kolem Bruselu-Midi má dlouho pověst místa, kde dochází ke zločinům a kde dochází k násilnostem,“ uvedla BBC.

V současné době jsou tyto zbraně velmi oblíbené zejména kvůli jejich pořizovací ceně a velkému výběru množství nejrůznějších doplňkových dílů.

A na sociálních sítích už se ozývají reakce.

Podle bruselského novináře Michaela Thaidigsmanna šlo pravděpodobně o vyřizování účtů mezi drogovými dealery.

Heute morgen in der Brüsseler Metro (unweit des Gare du Midi, des wichtigsten Bahnhofs der Stadt). Offenbar wurde bei der Schießerei niemand verletzt. Ermittler gehen von einer Auseinandersetzung zwischen Drogendealern aus.https://t.co/tFLdJosvtW pic.twitter.com/3H6UxsLUBL — Michael Thaidigsmann (@Thaidigsmann) February 5, 2025

Podle správce twitterového účtu britského publicisty Tommyho Robinsona se v srdci EU skrývají dva ozbrojenci.

„Šest linek metra se dnes ráno uzavřelo v srdci EU, v Bruselu, poté, co dva podezřelí ozbrojenci uprchli do tunelů poté, co zahájili palbu z kalašnikovů na stanici Clemenceau,“ napsal administrátor účtu aktivisty, který v současné době sedí v britském vězení.

Six subway lines closed this morning in the heart of the EU, Brussels, after two suspects fled into the system's tunnels after opening fire with Kalashnikov at Clemenceau station. pic.twitter.com/tpQ8zffG7c — Tommy Robinson ???? (@TRobinsonNewEra) February 5, 2025

Český europoslanec Tomáš Zdechovský ke střelbě napsal pár slov.

„Záběry z kamer ukazují nejméně dva muže v kuklách, kteří na vstupu do stanice Clémenceau v belgickém hlavním městě nesli zbraně, jež vypadaly jako kalašnikovy. Mluvčí bruselské policie Sarah Frederick uvedla, že podezřelí utekli do stanice metra a mohou se stále nacházet v tunelových prostorách metra. Všichni, kdo jste v Bruselu, buďte opatrní!“ žádal Zdechovský.

!? Belgická policie pátrá po ozbrojencích v bruselském metru



Belgická policie hledá ozbrojené muže po střelbě, která byla hlášena před stanicí metra v centru Bruselu. Záběry z kamer ukazují nejméně dva muže v kuklách, kteří na vstupu do stanice Clémenceau v belgickém hlavním… pic.twitter.com/WNwZGrDMAL — Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) February 5, 2025

Prvotní výsledky vyšetřování naznačují, že nikdo nebyl zraněn.

Europoslanec Ondřej Dostál zvolený v barvách hnutí Stačilo!, kde hrají důležitou roli komunisté, vyjádřil naději, že snad už lidi „trkne“, co se děje.

„Dnes máme v Bruselu ‚veselo‘. V metru se střílelo, policie honí ozbrojence s kalachy. Nejspíš drogové gangy, ale kolem nádraží Midi to mohl být úplně kdokoli. Bezpečnost bude volebním tématem. Není divu. Snad teď už trkne i zdejší mainstream, že to není ‚far right propaganda‘,“ napsal Dostál.

Dnes máme v Bruselu "veselo". V metru se střílelo, policie honí ozbrojence s kalachy. Nejspíš drogové gangy, ale kolem nádraží Midi to mohl být úplně kdokoli.

Bezpečnost bude volebním tématem. Není divu. Snad teď už trkne i zdejší mainstream, že to není "far right propaganda". pic.twitter.com/ejLEJf3vIK — Ondřej Dostál (@dostalondrej) February 5, 2025

