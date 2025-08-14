Napadení maďarské ambasády v Praze řešila Policie ČR

14.08.2025 12:21 | Zprávy

Maďarské velvyslanectví v pražských Střešovicích se ve středu stalo terčem útoku výtržníků. Pachatelé ze skupiny kolem kontroverzního aktivisty Mikaela Oganesjana se při činu natáčeli na video, které pak sami zveřejnili. Jak ParlamentníListy.cz zjistily, věc je řešena jako podezření na přestupek.

Napadení maďarské ambasády v Praze řešila Policie ČR
Foto: Twitter
Popisek: Útok na maďarské velvyslanectví v Praze
Maďarské velvyslanectví, které vede velvyslanec J. E. András Baranyi, se stalo terčem polévání červenou barvou. Organizovaná skupina, jejíž součástí byla Oldřiška Blujová a Vojtěch Pšenák si akci natáčela a sama ji zveřejnila na sociálních sítích. „Máme vzkaz pro Orbána“, nechala se slyšet Blujová před vyprázdněním nádoby na zeď velvyslanectví.
 
Tyto osoby jsou spojovány s útoky na petiční stánky a další veřejné akce, často ve spolupráci s Mikaelem Oganesjanem, známým jako „MikeJePan“ nebo „Detektiv Mike“. Blujová, vystupující také jako Tereza Hofová nebo „provokaTerka“, a Pšenák, známý jako „Pražský Pérák“ a zastupitel obce Mohelnice, jsou podle zdrojů opakovaně spojováni s agresivními činy, jako je poškozování majetku (např. politím kečupem nebo výkaly) a fyzické či slovní útoky na politickou opozici. 

V listopadu loňského roku se Blujová a Pšenák zúčastnili petiční akce zaměřené na kritiku genderové výuky na školách, kde vyvolali násilný incident. Blujová srazila důchodkyni Jolanu V. teleskopickým obuškem. Během akce jí vypadl mobilní telefon, který nenašla, a z jeho krádeže obvinila dvě účastnice akce, což vedlo k správnímu řízení na Úřadu MČ Praha 8. Pšenák se na správní jednání dostavil jako Blujové zmocněnec, odmítl opustit místnost a agresivně trval na své přítomnosti, i když nebyl řádně ztotožněn, protože tvrdil, že má doklady pouze v elektronické podobě. Tím narušil průběh jednání, které muselo být předčasně ukončeno. Pšenák také vulgárně urážel přítomné, včetně referentky, a natáčel situaci za účelem zpeněžení. Po jednání někdo polil auto jedné z obviněných, Lenky Tarabové, zvířecími fekáliemi.

Minulý měsíc se Pšenák, vystupující jako „Pražský pérák“, dostavil před sídlo KSČM během tiskové konference hnutí STAČILO! a Sociální demokracie s parte v ruce, aby symbolicky kondoloval Sociální demokracii za její spojenectví se STAČILO!. Situace eskalovala, když Pšenák vulgárně urážel vrátnou a další přítomné, což vedlo k fyzickému střetu s Romanem Rounem, lídrem STAČILO! v Pardubickém kraji. Roun Pšenáka vyvedl z budovy silou.

Policie: Tekutinou byl nejspíš kečup, řešeno jako přestupek

Jak ParlamentníListy.cz zjistily, Policie ČR přijala kolem včerejší třinácté hodiny oznámení o polití plotu ambasády. „Dvě osoby – žena a muž – se na místě doznaly k polití plotu. Další dvě osoby si jejich jednání natáčely. Všichni byli převezeni na policejní služebnu k podání vysvětlení,“ uvedla pražská policejní mluvčí Eva Kropáčová.
 
Dle jejího tvrzení byl tekutinou, kterou aktivisté spolupracující s Mikaelem Oganesjanem polili ambasádu, kečup, tudíž nedošlo k trvalému poškození. Proto je věc řešena jako podezření na přestupek, zdůvodnila policejní mluvčí.

ParlamentníListy.cz s žádostí o komentář oslovily i maďarskou ambasádu, na odpověď zatím čekají.


Kolem pražských ambasád je živo dlouhodobě. Jak informovaly České noviny, několik desítek lidí se včera také sešlo před budovou amerického velvyslanectví v Praze k tichému protestu s názvem „Mnichov 1938, Aljaška 2025? Neprodávejte Ukrajinu!“. Tento protest byl reakcí na nadcházející jednání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Anchorage. Demonstranti chtěli připomenout historickou zkušenost z Mnichova 1938 a vyjádřit obavy z možného oslabení podpory Ukrajiny. Na rozdíl od případu výše ale celá akce probíhala pokojně. V minulosti se terčem desítek demonstrací stala i ruská ambasáda, kdy byla poprvé polita červenou barvou už 24. února 2022.
 

 

Zdroje:

https://t.co/jbUCMmdv69

https://twitter.com/prazskyperak/status/1955617750996373756?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2708561

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Maďarsko , policie , Policie ČR , útok , velvyslanectví , Rakušan , Kropáčová , Oganesjan , Blujová , Pšenák

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Přehlíží policie činnost těchto aktivistů?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Martin Huml

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Mgr. Jan Farský byl položen dotaz

Farský (STAN): Ve střední Evropě posilují antievropské a antiukrajinské síly

A vy se díváte? Vždyť co dobrého jste pro nás občany udělali, když je naše životní úroveň rok od roku nižší a vše je čím dál víc dražší a míň a míň dostupné - viz třeba bydlení, ale třeba i zdravotníků ubývá, kvalitní učitelé se do škol za ty platy taky nehrnou... PS: Umíte si představit, že byste ž...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Diskuse obsahuje 3 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Napadení maďarské ambasády v Praze řešila Policie ČR

12:21 Napadení maďarské ambasády v Praze řešila Policie ČR

Maďarské velvyslanectví v pražských Střešovicích se ve středu stalo terčem útoku výtržníků. Pachatel…