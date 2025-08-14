Napadení maďarské ambasády v Praze řešila Policie ČR

V listopadu loňského roku se Blujová a Pšenák zúčastnili petiční akce zaměřené na kritiku genderové výuky na školách, kde vyvolali násilný incident. Blujová srazila důchodkyni Jolanu V. teleskopickým obuškem. Během akce jí vypadl mobilní telefon, který nenašla, a z jeho krádeže obvinila dvě účastnice akce, což vedlo k správnímu řízení na Úřadu MČ Praha 8. Pšenák se na správní jednání dostavil jako Blujové zmocněnec, odmítl opustit místnost a agresivně trval na své přítomnosti, i když nebyl řádně ztotožněn, protože tvrdil, že má doklady pouze v elektronické podobě. Tím narušil průběh jednání, které muselo být předčasně ukončeno. Pšenák také vulgárně urážel přítomné, včetně referentky, a natáčel situaci za účelem zpeněžení. Po jednání někdo polil auto jedné z obviněných, Lenky Tarabové, zvířecími fekáliemi.
Policie: Tekutinou byl nejspíš kečup, řešeno jako přestupek
ParlamentníListy.cz s žádostí o komentář oslovily i maďarskou ambasádu, na odpověď zatím čekají.
Kolem pražských ambasád je živo dlouhodobě. Jak informovaly České noviny, několik desítek lidí se včera také sešlo před budovou amerického velvyslanectví v Praze k tichému protestu s názvem „Mnichov 1938, Aljaška 2025? Neprodávejte Ukrajinu!“. Tento protest byl reakcí na nadcházející jednání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Anchorage. Demonstranti chtěli připomenout historickou zkušenost z Mnichova 1938 a vyjádřit obavy z možného oslabení podpory Ukrajiny. Na rozdíl od případu výše ale celá akce probíhala pokojně. V minulosti se terčem desítek demonstrací stala i ruská ambasáda, kdy byla poprvé polita červenou barvou už 24. února 2022.
???? Podporovatelé teroristů mají krev na rukou. A teď i na plotě.— Pérák (@prazskyperak) August 13, 2025
???? Those who support terrorists have blood on their hands — and now, on the fence as well.
???? A terroristák támogatói vért viselnek a kezükön — és most már a kerítésen is.
???? ??, ??? ????????? ??????????, ????? ????… pic.twitter.com/jbUCMmdv69
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Martin Huml
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.