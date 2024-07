„Snaží se bránit českým investicím.“ Kolář na ČT prozradil něco o Trumpově muži číslo dvě

„Šokuje mě to, no šokuje, ano. Je to takové to leknutí, kdy si uvědomíte, že jeden den nebo jedna vteřina může změnit spoustu věcí. Tomuhletomu se říká hezky česky game changer, takový to jako, co mění pravidla hry. A vlastně si uvědomíte, jak jsme, ta naše společnost západní, jak je pořád strašně ještě zranitelná,“ poznamenal k atentátu Petr Kolář.

„Z toho amerického pohledu se mně hned vybavily, co jsem slyšel o té zprávě, ty předešlé atentáty. Protože je to vlastně takové z mého pohledu americké trauma. Kennedy, Lincoln atd. a nejenom prezidenti, ale Martin Luther King i další a historie se v tomto smyslu opakuje. Naštěstí to nedopadlo a chybělo pár centimetrů. Takže přece jenom atentát byl neúspěšný,“ dodal Kraus.

Změní pokus o atentát Donalda Trumpa a Ameriku? „Já jsem přesvědčen, že Donalda Trumpa to nezmění, ale možná se mýlím, protože jak se říká, leopard nemění své skvrny. A asi nemyslím, že to změní Ameriku. A myslím, že tento týden a příští týden určitě jako ta rétorika se změní. Amerika je rozpolcená, rozdělená, to se nezmění,“ doplnil také Kraus.

vytvořil si auru jakéhosi mučedníka. Jsou zapomenuty nyní všechny jeho problémy? „To není. Já si myslím, že demokratičtí voliči na to nezapomenou a myslím si, že ani ten jeho poměrně jako velkolepý, řekl bych, až teatrální výstup potom, kdy byl zraněn, je asi nepřesvědčí. A hrdinu z něj podle mě ta situace neudělá. Ale je pravda, že je tam hodně nerozhodnutých voličů, ti swing voliči, ti jako volí jednou demokrata, jednou republikána a ti jsou někde uprostřed a na ty může zanechat tenhle ten výjev veliký dojem. Bohužel zrovna zase v tom kontrastu s tím, kdo je jeho protikandidát. Protože tady najednou máme teď ten výstup toho hrdiny, který se vztyčenou pěstí a s krví na tváři volá: Bojujme, bojujme a za ním vlaje americká vlajka. A pak je ten jeho protivník, který bohužel si plete Trumpa s Kamalou Harrisovou a Zelenského s Putinem, což samozřejmě moc nepřidá. Ale nemyslím si, že by ti, kteří jsou rozhodnuti teď Trumpa nevolit, teď změnili svůj názor, spíš u těch nerozhodnutých voličů. A to, že to má on teď jako od potvrzení od Boha, sám jsem zvědav, co to s ním udělá. Ale spíš asi souhlasím s Michalem, že to bude pořád ten samý Trump, že se moc nezmění. Už i to, koho si vybral jako viceprezidenta, J. D. Vance, vypovídá, že asi opravdu nebude chtít být najednou hodný," řekl Kolář.

„To je člověk, který se proslavuje v poslední době tím, že nejenomže odmítá pomoc Ukrajině a pronáší neuvěřitelné výroky o tom, že když se přestanou Ukrajině dodávat zbraně, takže bude po válce hned atd. On se mimo jiné také projevil tím, když se aktivně snažil zabránit a dále se snaží zabránit jedné české firmě, aby v Americe investovala,“ dodal Kolář, jenž touto společností myslí Czechoslovak Group.

„Nejsou zbrojaři jako zbrojaři, když dělají dva totéž, není to totéž. Ta česká jiná zbrojovka, která investuje v Americe a koupila Colt, tak ta má úplně jinou pozici, jiné postavení a myslím si, že i z hlediska toho vyhodnocování, jací jsou. Na druhou stranu nemyslím si, že v tomhle prostředí by se Czechoslovak Group nějak ztratila. Oni si prostě určitě dokážou najít cestu, ale to, že tenhle ten člověk byl vybrán Trumpem jako jeho viceprezident, opravdu o něčem vypovídá. Já si nemyslím, že to je prostě jen tak náhoda, Trump chce mít kolem sebe lidi, co mají shodný názor s ním, co budou loajální v první řadě. J. D. Vance v tom jeho prvním období byl nejdřív proti němu, ale pak si prostě Trumpovi řekl o podporu a teď je to velký Trumpův kůň a bude to jeho viceprezident, takže uvidíme,“ dodal Kolář.

„Když slibuje smířlivý projev, sám si to rád poslechnu. A musím říct, že jsem na to zvědavý. Na druhou stranu souhlasím, ten leopard opravdu ty skvrny nemění. Neumím si představit, že by prostě se teď z toho Trumpa, kterého známe, stal najednou nějaký odpovědný, státotvorný, transatlanticky uvažující prezident, který bude bránit hodnoty, na kterých stojí ta západní civilizace,“ řekl Kolář.

Že se Donald Trump skutečně stane prezidentem, není podle Krause ještě rozhodnuto. „Průzkumy veřejného mínění nasvědčují, že Donald Trump má určitý náskok. Myslím si, že také v posledních třech týdnech se zásadně mění situace v jeho prospěch,“ poznamenal ale Kraus.