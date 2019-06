„Sorry jako.“ Naštvaný Babiš o střelbě v letadle i o dotacích EU

„Čau lidi. Ještě dejchám, i když mi to někteří nepřejou. Sorry jako. Když se objevila na Facebooku první zpráva o tom, že padl výstřel ve vládním letadle se mnou na palubě, rozjely se okamžitě komenty, jestli ‚už mě někdo trefil‘ a jestli ‚modlitby byly vyslyšeny‘. A další demokratická super hesla. Sorry všem, které jsem zklamal. Kulku schytal jídelní vozík. Střela vyšla náhodou před odevzdáním pistole pilotovi členem ochranky. Toho teď vyšetřují jeho nadřízení, jak to že mu zůstala kulka v komoře. Já řekl, že pro něj nechci žádný postih. Je to velmi seriózní a spolehlivý kolega a musí být v hrozném stresu i bez té mediální senzace, která se okamžitě rozjela. Ani ho nechci vyměnit. Lidí, kteří pro mě pracují, si vážím. V televizi dokonce udělali počítačovou animaci s panáčkem, jak odkládá zásobník a střílí do vozíku, zatímco druhý, nicnetušící panáček, jako že já, sedí za přepážkou. To už je fakt moc,“ poznamenal Babiš.

Následně se vyjádřil k podle svých slov draftu zprávy k auditu o střetu zájmů. „Tak nejdřív, je to draft. Co to je draft? Předběžný návrh k připomínkám. To je draft. Koncept. Návrh. A tenhle přišel dost nestandardně. Podle informací našeho bruselského zastoupení: přišel bez průvodního dopisu, není podepsaný, není razítko, nejsou tam ani lhůty, byl okamžitě v médiích, kde jsem ho viděl poprvé. Ten dokument je důvěrný, protože je to předběžná fáze, která se bude připomínkovat a může se měnit, ale u nás v Česku na to samozřejmě kašleme a někdo to médiím cíleně rozdistribuoval během pár hodin. Vydala to ve stejnou dobu asi tři nebo čtyři média, všichni se chlubili, že to mají exkluzivně. Jasně. Přitom jim to někdo prostě jenom rozeslal. Někdo, kdo chtěl, aby to bylo všude,“ sdělil Babiš.

„Tato zpráva uvádí prozatímní zjištění, závěry a doporučení auditorů Komise. Ty se MOHOU ZMĚNIT s ohledem na připomínky a další informace obdržené od národních orgánů. Tato zpráva by proto měla být považována za DŮVĚRNOU, dokud nebude následný postup ukončen finálním závěrem. Pokud je celá zpráva nebo její část předána osobám, jichž se audit týká, aby jim umožnily předložit připomínky, ujistěte se, že informace uvedené v tomto odstavci budou předány současně,“ citoval pak Babiš ze zprávy.

A následně se rozhodl vše vysvětlit. „Na rozdíl od loňského auditu, který mluvil o porušování ve vztahu k bruselskému nařízení, teď ten audit mluví o střetu zájmů v rámci českého zákona a vypadá to, že to opisovali od Pirátů a naší legendární zkorumpované neziskovky Transparency International. Řeknu to naplacato. Vypadá to, že to psali Češi. Češi udali Čechy v Bruselu. Budeme se samozřejmě bránit, protože máme argumenty. Základní omyl je v tom, že se autoři auditu domnívají, podle skvělého návodu Pirátů a Transparency, že takzvaný beneficient fondu, tím se myslí já, ovládá fond. A je s podivem, že místo toho, aby Brusel řešil vztah vůči ČR, tak řeší, jestli já jsem v souladu s českým zákonem, i když jsem to udělal proto, že byl přijat lex Babiš. Firmu Agrofert jsem vložil do fondu na základě toho, že mi česká legislativa řekla, že pokud chci být v politice, nesmím tuto firmu ovládat. Udělal jsem to přesně podle zákona lex Babiš, tak jak byl schválen českou Poslaneckou sněmovnou. Poté, co slyším od kolegů, co v něm je, tak ten audit považuju za skandální,“ sdělil Babiš, jenž se hájí tím, že ze svěřenského fondu z aktivit firmy Agrofert nemá žádný příjem.

„Česká republika nebude vracet dotace. Není k tomu absolutně žádný důvod. Co je velice důležité, a některá média to zatajila, zpracovatelé auditu upozorňují, že konečné závěry se můžou od toho předběžného lišit,“ dodal Babiš. Následně se věnoval modernizaci D1, financím, pěstounské péči, ale i charitativnímu bazaru na podporu dvouletého Tadeáška či vojákům a novele k EET.

Andrej Babiš ANO 2011





autor: vef