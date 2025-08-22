Z Pardubic na oblohu NATO. Český Skyfox rozšiřuje výcvikovou flotilu

„Dodání zbývajících letounů a završení celého kontraktu na přání zákazníka o půl roku dříve oproti smluvnímu termínu je pro nás potvrzením profesionality našeho týmu a efektivity výroby,“ uvedl Viktor Sotona, prezident a předseda představenstva Aera. „Těší nás, že si Skyfox získává důvěru instruktorů i pilotů, výrazně posouvá úroveň výcviku a současně podporuje český letecký průmysl.“
Předání letounů však nemusí být posledním krokem spolupráce. Aero již zahájilo s LOM PRAHA jednání o využití opce na další čtyři kusy. S využitím této možnosti by český státní podnik získal dostatečnou kapacitu nejen pro výcvik vlastních pilotů, ale i pro piloty dalších členských států NATO.
„Skyfox splňuje nejpřísnější alianční standardy a díky certifikacím EMAR 21 a EMACC, uznávanými všemi vojenskými autoritami EU a NATO, je vnímán jako referenční platforma pro výcvik evropských pilotů,“ dodal Sotona.
Která herečka je lepší?
Anketa
Která herečka je lepší?
Před samotným předáním probíhala pečlivá inspekce každého z letounů. Odborníci z LOM PRAHA prověřovali všechny systémy, dokumentaci i pozemní vybavení. Následovaly letové zkoušky podle přísného akceptačního programu.
Zkušenosti pilotů-instruktorů s novými Skyfoxy jsou podle dostupných informací mimořádně pozitivní. „L-39 Skyfox je skvělý letoun pro výcvik mladých pilotů. Oproti předchozí generaci rychle reaguje na řízení, má vynikající akceleraci i deceleraci a snadno se ovládá i ve výškách nad čtyřmi kilometry,“ uvedl instruktor Tomáš Merta z Centra leteckého výcviku LOM PRAHA. „Díky nové avionice je létání ve složitých podmínkách mnohem komfortnější. Moderní kokpit poskytuje intuitivní ovládání a větší pohodlí.“
Skyfox: český trumf ve výcviku nové generace
Letoun L-39 Skyfox není pouze evolucí ikonického Albatrosu. Jedná se o moderní platformu navrženou pro výcvik pilotů 5. generace letounů, včetně F-35. Díky propojení s pokročilým virtuálním výcvikovým systémem je možné simulovat i komplexní bojové scénáře přímo v kabině letounu.
Skyfox je vybaven kompozitními materiály, integrovanými palivovými nádržemi, špičkovou avionikou s HOTAS ovládáním, 3D terénním zobrazením a průhledovým displejem. Významnou výhodou jsou také nižší provozní náklady a delší dolet.
Na výrobě Skyfoxu se aktuálně podílí přibližně 600 firem, z toho dvě třetiny pochází z České republiky. Sériová výroba letounu byla zahájena v květnu 2023 a první kusy byly předány LOM PRAHA v únoru 2025.
AERO Vodochody tak navazuje na svou stoletou tradici. Od svého založení vyrobilo přes 11 000 letounů. Kromě slavného L-39 Albatros, který stále létá v mnoha zemích světa, má nyní Aero novou výkladní skříň – Skyfox.
Státní podnik LOM PRAHA hraje klíčovou roli nejen ve výcviku českých pilotů, ale stále více i v rámci aliančních struktur. Díky Centru leteckého výcviku v Pardubicích, moderní flotile a kvalitní infrastruktuře může být Česko významným hráčem v oblasti výcviku pilotů NATO.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Karel Výborný