„Sověti přišli do osvobozené Prahy.“ Kalousek se prý vrací. A je to vidět

Miroslav Kalousek se možná vrátí do politiky. Snad jako senátor nebo jako europoslanec. Sám prý naznačuje, že do Senátu se moc nehrne. A ať už se rozhodne, jak se rozhodne, z veřejného prostoru podle všeho nehodlá zmizet, jak dokázal při debatách při příležitosti 78. výročí konce druhé světové války.

Někdejší poslanec a exministr financí Miroslav Kalousek prý dostal možnost vrátit se do politiky. Europoslanec Jiří Pospíšil (TOP 09) serveru Seznam Zprávy sdělil, že Kalousek dostal možnost kandidovat v Praze 2 do Senátu.

„Učinili jsme Mirku Kalouskovi za pražskou TOP 09 nabídku, že by mohl kandidovat v Praze 2 do Senátu. Konzultovali jsme to i s našimi politickými partnery. ODS ví, že to panu Kalouskovi nabízíme, jsou s tím v souladu. Paní předsedkyně Markéta Pekarová Adamová to rovněž nijak nerozporovala,“ řekl Seznam Zprávám šéf pražské TOP 09 Jiří Pospíšil.

Jedním dechem však dodal, že Kalousek se do této kandidatury moc nehrne. Možná i proto, že v Praze 2 se chystá do boje vstoupit neúspěšný prezidentský kandidát Marek Hilšer.

„Při poslední schůzce, což už bude třeba dva měsíce, pan Kalousek řekl, že si to musí rozmyslet. Přišlo mi, že se k tomu staví rezervovaně, neřekl ano ani ne, chápu to tak, že jeho finální slovo uslyšíme v létě,“ dodal.

Druhou možností je, že by Kalousek mohl kandidovat do Evropského parlamentu.

„Domácí politika je s evropskou velmi provázaná. Já jsem jasně řekl, že v tomto roce nebudu kandidovat do žádných voleb, a do jakých voleb budu kandidovat v následujících letech, ještě nevím. Možná do žádných, možná do všech, je to jenom rozhodnutí mé a strany, která mě bude, nebo nebude chtít nominovat,“ odpověděl na dotazy Deníku N Kalousek.

Ať už se rozhodne jakkoli, buď kandidovat do Senátu, nebo kandidovat do Evropského parlamentu nebo nakonec nebude kandidovat nikam, dává najevo, že z veřejného prostoru rozhodně mizet nehodlá. Dokázal to i při oslavách 78. výročí konce druhé světové války, kdy nešetřil kritikou Sovětského svazu. Jeho Rudá armáda sice Československo osvobodila, ale zároveň s sebou přitáhla praktiky totalitního režimu.

„9. května vstoupila do již osvobozené Prahy Rudá armáda. V následujících dnech unášeli agenti SMERŠ stovky čsl. občanů ruské národnosti do sovětských gulagů. Je věčnou hanbou čsl. vlády a E. Beneše, že proti těmto zločinům neprotestovali a nepokusili se své občany zachránit,“ napsal Kalousek na twitteru.

„8. května 1945 přijal vítěz Pražského povstání, generál Karel Kutlvašr, podmínky kapitulace německých jednotek. Vlast se generálovi odměnila: Strávil 12 let v nelidském komunistickém vězení a po propuštění dostal důchod 230 Kč/měs. Ať žije svoboda, smrt nacismu a komunismu!“ upozornil též.

