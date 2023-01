„Špatně vás to naučili.“ „Lžete.“ Babiš a Pavel se hádali o peníze

Souboj titánů. Tak zněl název debaty na serveru Blesk.cz, kde se poprvé před kamerami utkali před druhým kolem prezidentských voleb Andrej Babiš (ANO) a Petr Pavel. Duel moderovala Vera Renovica. Babiš se do Pavla pustil, že za jeho prezidentování by zavládla nová totalita, Pavel oproti tomu o Babišovi hovořil jako o chaotickém mikromanažerovi. Pavel vyčítal Babišovi, že Agrofert zdražil potraviny. „Špatně vás to naučili. O cenách potravin rozhodují řetězce,“ rozhorlil se Babiš.

Úvodem debaty dostal Babiš prostor promluvit k billboardu, který je v současné době k vidění – a jenž hovoří o hrozbě války. Babiš by se měl podle Pavla za tento billboard omluvit, ten však pouze vymění slovo voják za generál.

„Je to docela bych řekl flagrantní zneužití občanů strachu z války. Strašit lidi válkou je podlé a to by se dělat nemělo,“ poznamenal k billboardům Pavel. „Ta změna je stejně urážlivá. Pan Babiš by se měl vojákům včetně generálů omluvit. Protože válku nezačínají generálové, ale politici,“ sdělil Pavel a dodal, že s Babišem jednal v minulosti o rozpočtu armády. To však Babiš popřel. Dále hovořil o tom, jak bojoval proti covidu a tornádu. „Pane Babiši, vy jste nebojoval. Vy jste nyní vojáky urazil,“ reagoval Pavel. Babiš však oponoval, že generál je dlouhodobě v důchodu – a že on sám s armádou opravdu bojoval.

„Vláda mluví o válce, já mluvím o míru,“ dodal Babiš. Pavel se následně vymezil proti SMS zprávám, které vyzývají občany, aby si přicházeli pro výzbroj na pobočky k armádě. „Hlavní cenzor, protože tady máme novou totalitu. A pokud bude pan Pavel na Hradě, bude tady totalita,“ zdůraznil Babiš, Pavel se jen usmíval. Na SMS zprávy nejprve nereagoval, vyjádřil se až po opakované výzvě moderátorky a řekl, že o nich neví – a nesouhlasí s nimi.

„Pan Babiš je mistr překrucování faktů v přímém přenosu,“ reagoval pak Pavel na další z Babišových vyjádření a odmítl i to, že by byl vládním kandidátem. „Hrajete nefér kampaň,“ poznamenal mimo jiné Pavel.

Řeč samozřejmě pokračovala i ve směru k válce na Ukrajině. „Putin je agresor. Musí z Ukrajiny odejít. Ale to neznamená, že světové velmoci nemají mluvit o míru. A já mluvím o míru,“ řekl Babiš, moderátorka Vera Renovica se jej následně opětovně ptala na to, proč je na billboardech tedy slovo válka. „Chci mír,“ zopakoval znovu Babiš.

Moderátorka se následně ptala na to, proč Pavlova kampaň více vyznívá jako reaktivní. „Moje kampaň není vůbec reaktivní. To, o čem mluvím od začátku kampaně – chci vrátit Hradu důstojnost. Mám aktivní přístup ke kampani. Vraťme do našich životů klid, do politiky řád. Vraťme, aby se hrálo podle pravidel,“ dodal.

A souzní se slovem zlo, které použila Danuše Nerudová vůči Andreji Babišovi? „Jestli Danuše Nerudová považuje Andreje Babiše za zlo, je to její názor. Já jsem řekl, že pokud Andrej Babiš by měl být prezidentem, je to pro Českou republiku rizikem,“ sdělil Pavel.

Babiš následně rozporoval heslo Pavla „klid a řád“. „To je totalita,“ sdělil Babiš a odmítl i to, že by kňučel při první tiskové konferenci po ohlášení výsledků prvního kola prezidentských voleb. „Naši psi kňučí, když hledají moji dceru Vivien. Ta tiskovka se mi úplně nepovedla, to je pravda, ale určitě jsem nekňučel,“ dodal Babiš a následně přešel k jinému tématu. „Je neuvěřitelné, že historik Blažek, který měl obrovský souboj s panem Pavlem, jej teď bude volit,“ zaznělo z úst Babiše. Pavel se následně vymezil proti útokům na Babišovu národnost. „Nezakládám hodnocení někoho na jeho národnosti. Vyjadřuji se o kvalitách člověka, ne o jeho národnosti,“ uvedl Pavel.

Řeč pak byla i o finiši kampaně. „Máme málo peněz. Chystáme návštěvu dnes v Benešově, zítra budeme v Liberci a v Jablonci, v pondělí Brně. A budeme mít inzerát v Blesku, 1,5 milionu bez DPH. Mohli jste nám dát nějakou slevu, nebude to nic extra,“ řekl Babiš. „Musím se usmát nad tím, že pan Babiš musí šetřit na rozpočtu, že nemá peníze. Chystáme pokračování kampaně jako dosud,“ dodal Pavel a podotkl na otázku moderátorky, že rozhodně se nebojí toho, že by mu mohla uškodit podpora Danuše Nerudové, Pavla Fischera a Marka Hilšera. „Je to jenom důkazem toho, že jsou schopni přenést se přes názorové rozdíly,“ sdělil Pavel.

Babiš se pro změnu vyjádřil k tomu, proč jej nepodpořila SPD. „SPD mě nepodpořila, ale ten výsledek SPD ve sněmovních volbách byl asi 530 tisíc a pan Bašta dostal polovinu. A tak když logicky uvažuju, tak voliči SPD mě volí. Pozici pana Okamury moc nerozumím, ale chápu, že nás bere jako opoziční hnutí,“ řekl Babiš.

Na dotaz Very Renovici se řeč stočila k Pražskému Jezulátku, Babiš jedno opět ukázal. „Funguje. Chodím tam pravidelně. To funguje. Dávám tam vzkazy. Mě mrzí, že jsem to řekl médiím a potom ten kostel zavřeli. Co na to říct?“ sdělil Babiš, jenž následně hovořil i o tom, že je čistou Pannou, kdežto Pavel je Štírem.

„Nenosím ani talismany, ani fetiše. Byť respektuji svobodu vyznání. Náhlý příklon k víře z člověka charakterního neudělá,“ sdělil Pavel.

Slova obou kandidátů se pak věnovala případným kancléřkám na hradě, kdy Babiš by si vzal Tünde Barthu, Pavel Janu Vohralíkovou. „ODS vám vybrala kontroverzní postavu,“ zaútočil Babiš. „Paní Vohralíková je respektovaná mnoha lidmi, kterých si vážím,“ oponoval Pavel.

Zahraniční politika

A jak chce Babiš pomoci občanům s tím, co si od nich při své kampani nejvíce vyslechne jako problémy – ať už to jsou ceny energií, ceny potravin a dostupnost bydlení. „Dopoučím panu premiérovi, aby následoval to, co my jsme dělali, když jsme snížili DPH na elektřinu. Teď je také historická šance vykoupit minoritáře z ČEZu. Vláda v současné době nekomunikuje s opozicí. Já slibuju, že budu nadstranický prezident, byl jsem i nadstranický premiér. A budu panu premiérovi doporučovat ten postup. Ve vládě evidentně není nikdo, kdo by tomu rozuměl,“ sdělil Babiš.

A co chce s klíčovými problémy dělat Pavel? „Pohled na řešení krize musí být mnohem komplexnější. Rozhodně nemůže vycházet z toho, že prezident půjde vládě po krku,“ řekl Pavel, jenž se chce obklopit erudovaným poradním týmem. Babiš podle svých slov zná problematiku všech resortů.

Renovica následně oba kandidáty nasměrovala na otázku zahraniční politiky. Zeptala se, zda by Babišovi nevadilo, že by v diplomacii hrál druhé housle oproti vládě. „Proč druhé housle?“ zeptal se Babiš, Renovica mu odvětila, že zahraniční politiku tvoří vláda. „Jako premiér jsem dělal ekonomickou diplomacii, v tom samozřejmě chci pokračovat. Prezident by se měl dolplňovat s vládou,“ sdělil Babiš. „Skutečně jsem potkal většinu prezidentů, mám na ně kontakty. Znám zkrátka všechny. Budu vládě pomáhat a doporučovat,“ sdělil Babiš. Babiš je podle Pavla chaotickým mikromanažerem. „Zahraniční politika státu musí být koordinovaná,“ řekl. Babiš v následné přestřelce ohledně mírového summitu, který neustále prosazuje, Pavlovi řekl, že dehonestuje Českou republiku. „Vy zase lžete,“ řekl Pavel.

Ani jeden z kandidátů pak nechtěl odpovídat na otázku, zda je lepším člověkem než ten druhým. Babiš však alespoň podotkl: „Mám svoje hodnoty, a pro mě, i když nebudu v politice, na prvním místě jsou lidi. Mám nadaci, která skutečně dává obrovské prostředky lidem. Lidé jsou pro mě na prvním místě,“ řekl Babiš.

První dáma i komunistická minulost

Obdobná otázka byla pak i na první dámu. „Moniku měli prezidenti rádi. Je velice kontaktní,“ nechal se slyšet Babiš a uvedl, že jako premiér reprezentoval zemi se svou ženou důstojně a nikdo se za ně nestyděl. „Moje žena je svoje, je empatická, přirozená, nemusí se do žádné role stylizovat,“ zhodnotil svou ženu Pavel.

Když měli hodnotit svou komunistickou minulost, Pavel opětovně zopakoval, že ji vnímá jako chybu. „Za svoji minulost jsem se omluvil, nikdy jsem se neskrýval,“ řekl. Babiš pak zdůraznil, že nikdy nespolupracoval s StB.

Závěrem oba muži vzájemně mohli položit otázku protikandidátovi. Babiš se Pavla zeptal na otázku eura, že jej prosazuje, on sám je proti přijetí eura. „Toto je klasický příklad strašení. Vyjádřil jsem se pro přijetí eura, ale ne hned. Chorvatsko jej přijalo v nejméně vhodném okamžku, kdy je inflace. Mimo jiné ani teď neplníme kritéria, která bychom pro přijetí eura museli splňovat. Neměli bychom z eura dělat strašáka a lidem bychom měli vysvětlovat, jaké jsou přednosti a jaké nevýhody,“ sdělil Pavel.

Babiš s odpovědí nebyl spokojen, hovořil o tom, že je to ztráta nezávislosti. „Lišíte se s přítelem Macronem,“ odvětil Pavel. „Já nejsem loutka Macrona, jsem jeho přítel,“ řekl Babiš.

Pavel ve své otázce na Babiše zaútočil Agrofertem. „Tato země trpí. Ale podle čísel, tak Agrofert za poslední dva roky zbohatl o přibližně 30 miliard korun, mimo jiné zvýšením cen potravin. Těžíte z chudoby lidí,“ zaznělo od Pavla. „Špatně vás to naučili. O cenách potravin rozhodují řetězce,“ rozhorlil se Babiš. Renovica v té souvislosti následně podotkla, že Babiš ani neprotestoval proti tomu, že Agrofert není jeho firma. Babiš následně zdůraznil, že je ve svěřenském fondu.

„Jsem nezávislý kandidát. Jsem kandidát, který bude bojovat za Českou republiku, za české občany, který bude usilovat o mír, odmítám válku. A jsem kandidát, který skutečně na Hradě bude mít lidi na prvním místě. Nedovolte, aby vládní kandidát Pavel se dostal na Hrad. Je to nová totalita,“ zakončil pořad Babiš.

„Tyto volby budou soubojem dvou světů. Respketuji hodnoty jako odvaha, čest, důstojnost. Druhý svět šíří lži a chaos a profituje z něj jen ten, kdo jej diriguje. Proto přijďte k volbám,“ zakončil pak pro změnu Pavel.

