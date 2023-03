„Spějeme ke krachu. Žádná strana nechce zachovat republiku.“ V XTV zazněla temná vize

Vláda si dala vlastní gól, Česko míří ke krachu. Prezident České stomatologické komory Roman Šmucler v internetové televizi XTV komentoval spornou penzijní novelu. Sám by přitvrdil a navrhoval by rok bez valorizace důchodů. „Jsme na krach a těch 300 miliard se někde najít musí, nebo to skončí strašlivým malérem,“ varoval. Za krizi důchodů podle jeho slov může expremiér Andrej Babiš (ANO).

Docent MUDr. Roman Šmucler okomentoval jednání Poslanecké sněmovny o valorizaci penzí, které dnes pokračuje už čtvrtým dnem. „Já si myslím, že tohle už nikoho nezajímá, že to je opravdu pro fajnšmekry. Na Twitteru si toho prakticky nikdo nevšímal. Od samého začátku je jasné, že to vláda prosadí. Vláda si dala ohromný vlastí gól tím, že neudělala žádná zásadní opatření,“ uvedl.

Následně navrhl, co je třeba udělat: „Každý, kdo má základní školu, ví, co by se mělo dělat. To znamená osekat letos 300 miliard z těch dluhů. Aspoň na chvíli bych zvýšil daně o 150 miliard. Já myslím, že by to šlo i 200 plus 100 nebo 250 plus 50. To samozřejmě bude řev strašlivý. To, co se děje s těmi důchody je nic, když budete umět osekat 250 miliard, tak třeba řekněte, že důchody se nebudou rok valorizovat vůbec. Že se nebudou zvyšovat platy ve státní správě. To bude hukot.“

„Já kdybych byl premiér,“ pravil Šmucler, „tak bych to dal všechno do jednoho balíčku, jako to dělal Václav Klaus. Teď by tam mohlo najednou vše projít,“ poukázal, že vládní koalice má ve Sněmovně pohodlnou většinu a prosazuje nižší valorizaci důchodů v režimu stavu legislativní nouze. „Jsme na krach a těch 300 miliard se někde najít musí, nebo to skončí strašlivým malérem,“ zdůraznil.

„Tohle vše měla vláda udělat. Teď je to show, která bude trvat tři, čtyři dny, slavně se pokrátí důchody, ti budou naštvaní, řeknou si: proč zrovna my. Ale ty věcí se stejně neřeší. Takže by poslanci měli brzy mít nějaké zásadní zasedání a tentokrát už to nebude nějaká menší valorizace, ale věci, které budou fakt bolet,“ doplnil Šmucler.

Ve Sněmovně expremiér a šéf opozičního hnutí ANO Andrej Babiš slíbil demonstraci důchodců, pokud vláda prosadí nižší růst penzí. Šmucler připomněl, že důchodovou krizi způsobil právě on. „Andrej Babiš sám moc dobře ví, že tuhle situaci s důchody způsobil on tím, že nadstandardně přidával. Takže teď, kdy ten stát je opravdu v háji, tak vládě nezbývá nic jiného, než tohle udělat. Andrej Babiš tím možná získá nějaké body, v České republice se řeší jen ‚PR‘ a hezké zprávy a kdo kde bude demonstrovat. Tady vláda udělala chybu.

Kdyby někdo z těch politiků měl rád Českou republiku, jakože nemá, tak by si sedli, když tam celé ty dny jsou, a začali by přemýšlet, jak těch 400 miliard dluhu, co nám hrozí, začnou společně řešit. Takže je to úžasná PR akce, jako celá politika v České republice, a nic se tu neděje, stagnujeme, zaostáváme,“ konstatoval Šmucler.

Doba, kdy jsme doháněli Západ, je podle Šmuclera pryč: „Ani jedna strana nemá vizi. Není tu žádná strana, která by řekla, že republiku chce zachovat. Všichni jen soutěží v tom, kdy se nám zhorší ratingy a kdy půjdeme do nějakého průšvihu,“ pokračoval.

Tématem byly také regulační poplatky. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) prohlásil, že je chce zavést, protože řada lidí podle něj zneužívá zdravotní systém. Hovořil o tom, že by pacient například mohl zaplatit za to, že nejde nejdřív k praktikovi, ale přímo do zdravotnického zařízení. „Regulace na urgentních příjmech je potřeba, řada lidí tam chodí zbytečně,“ zmínil.

Šmucler s jeho tvrzením souhlasí, ačkoli pochybuje, že to tak zavede Fialova vláda. „Má pravdu v tom, že se systém zneužívá, regulační poplatky dávaly smysl. On si jako ministr myslí, že by to chtěl zavést, ale že by to udělala tahle vláda, to si nejsem moc jistý,“ podotkl Šmucler.

„My jsme mistři světa v počtu návštěv u lékaře, máme jich skoro dvanáct, zatímco třeba Rakousko má tři na jednoho člověka za rok. Jsou zdravější. Souvisí to s tím, že tam lékař hlavně léčí, to znamená, že praktický lékař vás zná, a když k němu jdete, snaží se vyřešit maximum věcí, neposílá vás po všech čertech. A už vůbec není možné, že by někdo šel k praktickému lékaři a pak se nechal ještě znovu vyšetřit v nemocnici. Ten chaos, co tu je, to takhle dál nejde. Regulační poplatky jsou všude na světě, bez nich to prostě nefunguje. Myslím, že třicet korun nikoho nezničí. U nás byly poplatky u lékaře zavedeny velmi dobře, tehdy velmi ubylo zbytečných návštěv pohotovostí,“ popisuje Šmucler.

A že se u nás zdravotnický systém „nadužívá“. Zmiňuje třeba nadměrné využívání zubní pohotovosti, kde lidé nemusí platit drahého zubního lékaře. „Někteří lidé chodí po lékařích, protože je to baví, jsou osamoceni, mají to jako highlight týdne,“ poznamenal zubařský prezident.

