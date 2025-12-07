„Sraz sudetských Němců v Brně? Snad v Terezíně.“ Umělci vypěnili

Příští rok se má v Brně konat sjezd organizace, která sdružuje sudetské Němce. Co si o této akci myslíte? A je Brno tím správným místem, kde by se měla konat? Tak jsme se ptali zmíněných známých osobností.
Vyskočil: Provokace! A Benešovy dekrety…
„Co se týká toho jejich srazu v Brně, tak budu velmi stručný. Nemají vůbec na to nárok. Je to jenom a pouze provokace. Je to provokace, aby se ukazovali a ukázali, jako že oni tady ještě tou jednou nohou jsou,“ říká rázně herec a člen Klubu 2019 Ivan Vyskočil a s humorem sobě vlastním dodává. „Ale zase se nedivím, že je to v Brně, protože Brno má opravdu takové zvláštní postavení v té České republice. Už jenom tím, jak nám sem poslali Petra Fialu a ostatní.“
Dostal se i k Benešovým dekretům, kolem kterých se čas od času stále vedou diskuze.
„Nevím, proč se kolem nich pořád tak nějak „našlapuje“, protože Benešovy dekrety platí, byly vydané na základě opravdu nějakých zkušeností a poznatků a také byly mezinárodně posvěcené. Protože to nebyl výmysl jen Beneše, to byla dohoda z Postupimi. A já tedy nejsem pamětník sudetoněmeckých lumpáren, ale vím dost toho od maminky a otce jednoho svého kamaráda, který tam byl tehdy nasazený jako český voják v bunkrech a věděl, co se tam dělo,“ uzavírá neradostně.
Gulyáš: My přivést present imigranten, super Nutella a zavést euro
Trošku „netradičně“ odpověděl na naši otázku i herec Michal Gulyáš. „Já už se ničemu nedivím. Brno bylo tak "trochen" Deutsche die Stadt asi dříve, ale liebe Deutsche duše nezapomíná a chtěla by se frátit a sapomenout na to, že 360 tisíc čéchiše mrtvá za okupace, ale teď už srušit der Benesch dektret. Dobrá Německa kamaráden moc liebe český lidi. Brün je moc heská holky, taky dobrá kuchyň a s Brün kousek do Prag po D1, tak tam my udělat hlavní stan! Jsme Bruder, nicht okupanten!!! Ani vy uš nebýt Böhmen und Möhren, vy být nová Deutsche republik! My přivést present imigranten, super Nutella a zavést euro. Budete se mít fajn! Auf viedersen!“ zaznělo od Michala Gulyáše. „Už se těším na německé sousedy s africkým původem! Už se těším na německou disciplínu a ještě lepší šunt potraviny pro občany druhé kategorie,“ dodal pak herec s pořádnou dávkou ironie.
Kekely: Společnost už je tak polarizovaná, netřeba ji polarizovat ještě víc
„Velkou vlnu kritiky vzbudil sjezd Sudetoněmeckého sdružení plánovaný na příští rok v Brně. Zatímco pro toto sdružení a příznivce je to prý logický krok v rámci vývoje česko-německých vztahů — symbol smíření, dialogu, a uznání společné historie, mnozí mají obavy, že jde o takzvaného trojského koně k prolomení Benešových dekretů, což je pro mnohé /kritiky/ zásadní obava, protože jde o pojistku naší malé státnosti vůči velkému sousedovi,“ říká moderátor, producent a PR manažer René Kekely a pokračuje.
Vykonává Okamura funkci předsedy sněmovny lépe než Pekarová?
Anketa
Vykonává Okamura funkci předsedy sněmovny lépe než Pekarová?
„Mnozí namítají, že se při odsunu Sudetských Němců děly zrůdnosti. To je pravda, někdy to opravdu byly obrazy hrůzy, ovšem i při zabírání českého majetku Němci se děly hrůzy. Mnohdy i daleko větší,“ připomíná a i on se dostává k Benešovým dekretům.
„Stále tu visí otazník nad prolomením Benešových dekretů. Upřímně, pokud by byly hypoteticky prolomeny, třeba naše rodina by nejspíš dostala nějaké velmi slušné odškodnění, protože teta mého dědy, ač byla Rakušanka, nikoli Němka, a jeho strýc byl Čech, velkopodnikatel v Nové Bystřici, museli opustit veškerý majetek, a nikdo se jich neptal. A to přesto, že děda strávil 6 let ve třech koncentračních táborech. Toho jeho strýce stál nucený odsud zdraví, a nakonec i život, teta dožila kdesi ve skromných podmínkách v Linci. Nikdy nikomu neublížili, ba naopak, velmi pomáhali. I tak ale museli odejít, ač nebyli Němci. I na ně by se vztahovaly Benešovy dekrety. Nicméně osobně si nepřeji, aby se tady něco takového – prolomení dekretů - dělo. Opět by to jen způsobilo problémy. Pokud se to nevyřešilo doposud, ať to už ti, kteří kolem toho stále krouží jako supi kolem mršiny, nechají být. Pokud už někdo chce narovnávat vztahy mezi Němci a Čechy, nechť to dělá jinak. A nechť to neschovává za prospěch někoho dalšího,“ vzkazuje.
Schneider: Ať se ta akce koná raději v Terezíně
„Pořádání této akce je testem historické paměti českého národa, kvality českého dějepisectví v rámci vzdělávacího systému, charakteru a sebeuvědomění národa. Pokud jde o řešení, mám jedinou radu: když by se ta akce měla konat, tak snad jedině v Terezíně," říká stručně a jasně publicista, emeritní bezpečnostní analytik a někdejší bubeník Plastic People of the Universe, dnes i člen Klubu 2019 Jan Schneider.
Solařík: Hrůzy, které popisoval novinář Bedřich Golombek
Vyjádřil se i spisovatel literatury faktu Bruno Solařík. „Často v Brně jezdím kolem komplexu budov Kounicových kolejí. Mnohdy se mi přitom vybaví pasáž z knížky, vydané přesně před osmdesáti lety, v prosinci 1945. Knížka má titul „Co nebude v dějepise“ a napsal ji novinář Bedřich Golombek, který za války u těch kolejí bydlel. Vylíčil v ní, jak odtud v době heydrichiády denně třaskaly salvy popravčí čety: „Z oken svého bytu jsem viděl, že honosné německé dámy se svými pány sledují z okolních balkonů kukátky, co se odehrává na dvoře kolejí. Ba tvrdilo se, že i německá mládež byla zocelována pohledem na mučednickou smrt našich lidí.“ Golombek také zachytil výrok jednoho souseda, který občas chtě nechtě zahlédl popravčí dvůr přímo z okna svého bytu: „Pane, kdybyste viděl, jak dva gestapáci, každý z jedné strany pod paží vlečou to děvče, kdybyste viděl její znetvořený obličej, kdybyste viděl, jak ji vážou, a to všecko proto, že její otec jednal jako Čech, … nepodal byste už nikdy žádnému Němci ruku a váš syn by ji také nepodal, váš vnuk, váš pravnuk…“,“ cituje Bruno Solařík a vysvětluje.
„Nejde přirozeně o to, uplatňovat princip kolektivní viny. Bylo například správné, když asi před dvaceti lety pronesl tehdejší premiér Paroubek omluvu německým antifašistům, kteří byli po válce odsunuti z republiky spolu s ostatními Němci. Pouze a jen antifašistům. Dál samozřejmě jakákoli smířlivost končí. Tím spíš, že sudetoněmecký landsmanschaft právě tohle oprávněné dělení na Hitlerovy stoupence a odpůrce odmítá pod dojemnou záminkou „jednoty vyhnanců“,“ říká spisovatel a dodává.
„O to hanebnější je čin autorů „zvacího dopisu“, kteří zmíněnou organizaci svévolně pozvali na příští rok právě do Brna. Proti nehoráznému plánu uspořádání srazu landsmanschaftu v ČR se už vyslovili někteří představitelé stran, které nedávno uzavřely koaliční dohodu k utvoření nové vlády. Je už sice zjevné, že soudruhu rozvědčíkovi se kupodivu podaří ji do té doby jmenovat, ale jak se pak úřady k dané věci postaví, ještě jisté není. Rozhodně je na místě vyvinout takový tlak zdola, aby se bohdá nestalo, že by organizace, symbolizující nejtemnější éru německého „řešení české otázky“, pořádala svůj sraz kdekoli na našem území“.
Černocký: Moravané zažívali během protektorátu opravdový teror
„Nápad uspořádat „Sudetoněmecký Den“ v Brně je prostě skandální. Proč?“ pokládá řečnickou otázku publicista Pavel Černocký a hned odpovídá.
„Němci, kteří tvořili v roce 1938 masivní menšinu až většinu, příchod nacistů vítali – a terorizovali českou komunitu. České starousedlíky donutili opustit své domy a odejít do vnitrozemí. Odsun Němců z pohraničí po konci války byl jenom logickým vyrovnáním účtů. Navíc. Němci, kteří si s Hitlerem prokazatelně „nezadali“, a prokázali svědecky své antifašistické smýšlení, mohli ve svých domech zůstat,“ říká a pokračuje.
„V Brně byla německá komunita opravdu masivní, a příchod hitlerovské správy velmi vítala. Moravané zažívali během protektorátu opravdový teror a řada obyvatel zaplatila životem… a teď tam mají hostit potomky svých utlačitelů? To je prostě výsměch! To může navrhovat jen osobní přítel tlusťocha Posselta (předák Sudetoněmeckého krajanského sdružení, pozn. red.) a jeho přátel,“ nebere si servítky.
„Během německé okupace byly zavražděny tisíce našich lidí. A tak jenom na okraj… srovnávat nacistickou okupaci Československa se „speciální vojenskou operací na Ukrajině je absurdní a směšné.“
„Žijeme v divné době. Nenávidíme sovětské Rusko, které už dávno není „sovětské“, a naopak vítáme potomky Němců, kteří podporovali nacistický režim a vraždění Čechů a Moravanů,“ kroutí hlavou a na závěr vzkazuje.
„Petr Fiala by se měl stydět, ale toho on není dlouhodobě schopen.“
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: David Hora