„Ste debil*vé, nebo co? Nečum.“ Nabuzený Novotný křičí na lidi na ulici

03.09.2024 18:20 | Monitoring

Starosta Řeporyjí Pavel Novotný (ODS) by měl nastoupit příští týden v boxerském souboji v rámci akce Clash of the Stars proti youtuberovi Aleši Bejrovi. Na tiskové konferenci před zápasem Novotný prohlásil, že Bejra „zabije a povezou ho před zraky jeho ženy a dětma do špitálu“. Kromě urážek svého soupeře se zjevně nabuzený Novotný pouští i do konfliktů s obyvateli Prahy, na které pořvává, že jsou „debilové“.