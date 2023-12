„Stydím se za Janu Černochovou.“ V ODS to veřejně bouchlo. A takto to začalo

reklama

Jiří Minčič je dlouholetý člen ODS v Liberci, který se nehodlá smířit s působením Fialova vedení. V loňském roce předsedu strany vyzval k rezignaci, mimo jiné proto, že „pracuje pro zájmy jiných mocností a páchá vlastizradu“.

„Nevím, co všechno jste musel Vy a členové vlády udělat, slíbit a možná i podepsat, aby se Vám splnil Váš sen. Nechci to vědět. Ale protože jsem přesvědčen, že nejste schopen racionálně rozhodovat, rozhodovat především ve prospěch občanů České republiky, a ne skupin současných nebo budoucích zločinců, vyzývám Vás, podejte demisi,“ psal již v dubnu 2022.

Minčič, člen ODS od roku 1993, kritizoval už předvolební spojení s lidovci a TOP 09.

V srpnu pak doručil Fialovi dopis s výzvou k odstoupení přímo na Úřad vlády se zdůvodněním, že kabinet porušuje zákony a Ústavu.

Nyní považuje za potřebné reagovat na hlas reprezentující současnou „novou“ ODS. Jde o pondělní rozhovor pana Ondřeje Šimíčka pro ParlamentníListy.cz.

Ten se mimo jiné podivil, jak můžou důchodci volit Andreje Babiše, když za Fialovy vlády jsou jediní, komu je poctivě přidáváno. „Posledních 8 let vytvořily vlády socialistů a prodavačů závisti z holdingu Agrofert z části občanů, ale i firem feťáky veřejných peněz. Samozřejmě že se to netýká všech, ale části jistě ano. Propadá se životní úroveň úplně všech vyjma důchodců, kteří se mají nejlépe v historii. Oni přitom volí člověka, který jim zdražuje jídlo a nadávají na vládu, která jim dává nejvíc peněz v historii,“ sdělil v rozhovoru.

Andrej Babiš podle Šimíčka zdevastoval veřejné rozpočty, společně s „tou jeho nekompetentní tetou z Malhostovic“. A pak došlo k cenovému skoku, který ale musel přijít, protože došlo k „změně paradigmat energetické bezpečnosti“, se kterou by se musela vypořádat každá vláda.

Zamyslel se při té příležitosti také nad zahraniční politikou Fialovy vlády a její bezvýhradnou podporou Ukrajiny. „Kdo stojí na straně zla, je zločinec a nemá morální právo užívat bohatství a relativního bezpečí západu. Ať táhne na Sibiř, ať táhne do pouště. Nebude škoda ani jednoho. Silný západ by se s Ruskem nemazal a donutil by tuhle Potěmkinovu vesnici s atomovkama stáhnout se za své hranice a sto let nevytahovat nos. Chci silný západ. Pořád to jde. Jen musíme mít odvážnou politickou reprezentaci. Upatlaná remíza bude především vzkazem nejsilnější a nejvyspělejší civilizace směrem k barbarům – jsme slabí. Kdo to podporuje, je deviant a zločinec,“ uvedl Ondřej Šimíček.

Minčič to vidí zcela jinak, podle něj vojenský konflikt Ruska s Ukrajinou v Česku „otevřel brány dodnes trvajícímu proudu lží, manipulací a výhrůžkám (i státních zástupců). Především jsme ale začali otevřeně podporovat kyjevský režim, který tenduje k ideologii německého nacismu“.

Ve svém komentáři pro ParlamentníListy.cz dále uvedl: „Dodávkami zbraní do místa konfliktu současná vláda ČR potvrdila své pohrdání lidskými životy jako takovými. A to bez rozlišení válčících stran.“ A vyjadřuje stud za svou stranickou kolegyni Janu Černochovou, zejména za její výstupy na sociálních sítích ve večerních hodinách, které považuje za ostudné a trapné.

Mgr. Jana Černochová ODS



A zcela jinak než Ondřej Šimáček se dívá i na hospodářskou politiku vlády, zejména v energetice. „Pokračování v ekonomickém obřím sjezdu, tentokrát na domácí půdě, vláda zajistila především naprosto nesmyslným řešením energetické bilance státu. Ono se vlastně ani nedá o řešení mluvit.

Spíše se jedná o zajištění patřičných zisků především akcionářům ČEZu,“ dodává. Uznává však, že toto není až tolik dílo ODS, spíše koaličního partnera pana Síkely.

Vrcholem však podle něj byla důchodová novela. „´Mladá garda´ vyslala signál o tom, co si myslí o svých zaměstnavatelích, kterými občané ČR ve skutečnosti jsou,“ obává se. Blábolení ministra Jurečky o důchodové reformě podle něj má zhruba hodnotu vládních přepisovaných programových prohlášení.

„Říká se, že kdo lže, tak i krade. Toto přísloví by si měl opakovat pan Fiala, zatím ve funkci předsedy vlády. A vlastně všichni členové vlády tohoto především Německem sdíleného státu. Četné prostředky získané nejen výše zmíněnými „metodami“ s velkou pravděpodobností konči většinou na Ukrajině. Nejen v dodávkách či platbě za zbraně, ale i v půjčkách ve prospěch Ukrajiny, nebo platbě úroků za půjčky, které si vzala samotná Ukrajina. O astronomických platbách za USA nebo Německem dezinfikovaném ruském plynu nemluvě. Bylo by toho ještě mnoho zásadního, co má schopnost zničit a vlastně již ničí tento dnes již nesvéprávný stát,“ shrnuje smutně Jiří Minčič.

Strašné podle něj je, že právě na tom participuje ODS. „Vypadá to, že tito Šimíčkové, Novotní, ale i Vondrové, Vystrčilové, Skopečkové, Černochové, Zajíčkové mají sílu zbavit současnou ODS zbytků jakéhokoliv potenciálu. Včetně toho volebního,“ varuje spolustraníky.

