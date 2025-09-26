„Styďte se přijít své staré matce na oči.” Analytik po debatě na Primě vytřel podlahu s vládními zástupci

Velká předvolební diskuse na CNN Prima News měla být o nejžhavějších tématech voleb za účasti zástupců všech relevantních stran. Tedy těch, které mají šanci se do sněmovny dostat. ANO, SPOLU, SPD, STAN, PIRÁTI, STAČILO! a MOTORISTÉ. Nechci rozebírat jednotlivé detaily vystoupení a hodnotit, kdo byl větší demagog. Nejpodstatnější pro mne je výsledek vstupního průzkumu STEM, podle kterého chtějí přijít k volbám pouze obvyklí voliči – 65,5 % oprávněných. Čili v této zemi je prozatím stále vítěznou stranou partaj LHOSTEJNÝCH. Těch, kteří k volbám nepřijdou. To je špatná zpráva.
Na jednu stranu je to pro vládu dobrá zpráva. Těm, kteří mají ve spořitelně peníze, nevadí, že jim politika Fialovy vlády ukradla třetinu úspor, počítáno kumulovanou inflací za její čtyřleté působení ve výši 33,4 % (jen za období 2022–2024 28,2 %). Alarmující slova místopředsedy sněmovny a předsedy stínové vlády ANO Havlíčka zanikla v kulometné vřavě diskuse.
Na druhou stranu jsou průzkumy pro vládu špatná zpráva. Počet znechucených voličů vládních stran je větší než malý. Tato vláda dokázala rozzlobit mnohé. Každého něčím jiným, ve výsledku je to debakl. Jen voliči Martina Kupky (ODS) jsou spokojení.
Prima sdělila v tabulce, že důchodci dostali přidáno o 37 % při inflaci, za dva roky 28,2 %, a proto se nám daří stále lépe. Průměrný důchod při dnešní drahotě je 21 tisíc Kč. Spočítáme-li si skromné náklady na městské bydlení ve výši 15 tisíc, připočteme-li ekologicky předražené energie ve výši 5 tisíc, tak důchodci, který žije sám (což jsou většinou ženy – vdovy), zbývá na jídlo, léky a ošacení tisícovka na měsíc. 33 korun na den. Škoda, že povinnou otázkou moderátorky Terezie Tománkové nebylo, jak hodnotí politiku vlády koaliční politik, když navštíví svou starou matku, důchodkyni. Jestli se nestydí jí přijít na oči.
Mluvil jsem včera s bývalou dlouholetou poslankyní, které teď čerstvě vyměřili důchod. I když měla dlouho poměrně vysoký poslanecký plat, důchod má 29 950 Kč. Dodnes pracuje. Musí.
Já osobně nedoporučuji nikomu, aby státu platil důchodové pojištění, protože tento stát neumí vaše peníze jakkoliv zhodnotit. Místo toho po vás chce, abyste pracovali ne do 60 let, ne do 65 let, ale do 67 let. Za bonus pro voliče považují vládní politici, že vám umožní pracovat i když už berete důchod. S poukazem na to, že populace stárne. Ano, věk dožití se díky lékům na choroby srdce a cukrovku prodloužil. Ale jaké je to stáří? Kdybyste si místo povinného odvodu peněz „na důchod“ v září 2005 koupili 10 gramů zlata za 3250 Kč, dnes by měl tento slitek hodnotu 25 000 Kč. Kdybyste těch 10 gramů zlata spořili od roku 2005 měsíčně, měli byste dnes zlato za tři miliony. Kdybyste tak činili pravidelně od roku 1990, dnes jste mohli mít 4,2 kg zlata v hodnotě 105 milionů. Dokázal to stát? Dokázal to kapitalismus? Na to se nikdo nezeptal.
Infarkt myokardu léčit lze. Stařecká demence léčit nejde. Budeme mít velké množství seniorů ve věku 80+, kteří při své demenci plně zaměstnají své děti ve věku 55+ nebo dají vydělat majitelům Alzheimer center s ukrajinským personálem, ale většinou si to stáří ti staří moc neužijí.
Bývalý místopředseda Babišovy vlády Havlíček vyzýval k „motivování“ voličů spoření „ve druhém pilíři“ se státní garancí. Spořit na „důchod se státní garancí“ v druhém či bůhvíjakém „pilíři“ (3. „investiční“ pilíř zmiňoval předseda Pirátů Hřib) je stejně nevýhodné, jako ukládat peníze do stavebního spoření se státním příspěvkem. Přijde vláda a výhodný příspěvek vám sebere. Stavební spoření je u nás podporováno státem formou státní podpory, která činí 5 % z ročně uspořené částky, nejvýše však 1 000 Kč ročně. Od 1. ledna 2024 se státní podpora stává zdanitelným příjmem a musí si ji navíc zdanit poplatník sám. Úroky v bance jsou absurdně malé, nepokývají ani inflaci, „vedení účtu“ a jiné poplatky vám odkrajují každý měsíc ještě víc než inflace. Takže tím, že spoříte, ochuzujete sami sebe. Tisícovka ročně to nevytrhne. A to 30 % domácností v Česku neušetří ani korunu, jak varovala předsedkyně KSČM a lídryně protivládního hnutí STAČILO! Kateřina Konečná.
Ekonomice se daří, vykládal Kupka. Škoda, že mu neukázali realitu
Bohužel chybí zákon, který by přiměl banky, pokud si chtějí udržet licenci, vyplácet úroky po odečtení všech poplatků vždy o minimálně 4 % vyšší, než je inflace ten který rok. Teprve pak by mohly vyplatit své akcionáře a zaměstnance. Česká státní spořitelna to za Husáka dokázala. Po dlouhou dobu. Stát tehdy uměl investovat do svých občanů. V „králíkárnách“, kterými tak pohrdal Václav Havel, bydlí dodnes. Dnes už spořitelna není státní a za výběr hotovosti na přepážce si účtuje 125 Kč, i kdybyste si vybírali pětistovku. Prostě opruzné.
Rozuměl jsem Kateřině Konečné, že mluvila o daňové spravedlnosti, protože nadnárodní korporace, banky a úvěrové instituce jsou nejziskovější, a přitom odlévají stovky miliard ze země každý rok. Chybí zákon, který by je donutil zdaňovat zisk pobočky v zemi, kde zisk vznikl a daňová kontrola by znemožnila masivní přelévání zisků dceřiných firem matkám v zahraničí či jiné „optimalizační“ triky.
A ano, porodnost je nejhorší za celou dobu existence České republiky. Vymíráme. Bojíme se souložit, abychom nebyli nařčeni ze znásilnění a vydíráni nějakou zlatokopkou. Pak jdete k soudu a díky feministickým přílepkům dokazujete svou nevinu a ne že vám musí obžaloba dokázat vinu. Právní absurdita. Pirát Hřib a jeho spolustraníci se nestydí tvrdit, že oni mají řešení, jak postavit minimálně jedno Jižní Město, aby mladí měli kde bydlet a kde vychovávat děti. Za dobu, po kterou se podíleli na vládě a řízení Ministerstva pro místní rozvoj, nedokázali nic.
Bojíme se uvažovat o vážném vztahu či zakládat rodinu, protože nemáme kde s rodinou bydlet. Ve studentském pronájmu je to nezodpovědnost, ze které si nic nedělají pouze nepřizpůsobiví. Nevíme, kdy přijdeme o práci a živit rodinu z jednoho platu je téměř nemožné. Chcete být žebráci? Pořiďte si v této době děti dvě. A tak čekáme na kariéru v práci a když se konečně dostaví, spermie jsou už unavené. Minimálně stresem z toho čekání.
Ministr dopravy Kupka (ODS) pravil, že ekonomice se daří. Škoda, že Prima nevložila reportáž z krachujících dolů, sléváren či dalších podniků těžkého průmyslu. Skláren, keramiček. Nebo potácejícího se automotive průmyslu, nuceného nabízet elektromobily, které nikdo nechce. Tkalcoven a oděvních závodů. Škoda, že Prima ministrova slova neilustrovala demonstracemi odborářů.
Valnou část diskuse zabral viník současné inflace – „Green Deal“ a jeho energetické deriváty – systémy obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ETS1 a ETS2, které nám všem zdražují nebo zdraží nejen benzín, naftu či uhlí, ale spekulacemi vyhnanými náklady na dopravu doslova každý rohlík. Přírodě tyhle bruselské finanční machinace nepomohou ani v nejmenším. Pomohou spekulantům.
Tománková hnala diskusi ekonomickými tématy jako kulomet. Divák, který není učitelem ekonomie, si z té přemíry faktů v rychlém sledu nezapamatoval skoro nic.
Politici kupodivu neřešili zdravotnictví, kde se vážným problémem stal za existence této vlády akutní nedostatek praktických a zejména dětských lékařů a ambulantních specialistů: gerontologů, revmatologů, neurologů, psychiatrů, diabetologů a obezitologů. „Civilizačních“ chorob přitom přibývá. Přibývá duševně nemocných a řada z nich je bez řádné péče. Doporučený počet je 25 psychiatrů na 100 tisíc obyvatel, v Česku je jich pouze 16. O zubařích pracujících na smlouvu s VZP nemluvě. Chrup vás dnes stojí tolik, co auto. Noční pohotovost už existuje jen ve větších nemocnicích, pohotovost praktiků už se nepraktikuje. Nejsou lidi. Lékaři nechtějí nové pacienty brát. Většina praktiků je v důchodovém věku. Neprovádějí se povinné prohlídky dětí, nedělají se preventivní prohlídky a pravidelné testy krve a moči dětí ani dospělých. Tím se mnoho chorob neobjeví v zárodku a čeká se až na propuknutí chorob. Absurdní stav. K infarktu nemusí dojít, pokud se včas objeví vysoká hladina cholesterolu v krvi, a pokud se zavčas léčí. Ne, nestačí pacientovi doporučit, ať nežere tlustý. Rosucard je nezbytností. Stejným způsobem se dá zjistit a předejít cukrovce II. typu (základní Metformin, ale i moderní preparáty jako Ozempic či Rybelsus), onemocnění ledvin, poruchy krevního tlaku a desítky dalších chorob. A pokud pacient léky v ranných stadiích chorob dostává, doplatky mohou u starších osob dělat i několik tisíc ročně. Takže zdraví se stalo drahé. Mnozí nemusejí trávit důchod v nemocnicích, pokud by zdravotnictví fungovalo efektivně a podle Hippokrata.
Politici kupodivu neřešili veřejné školství, které se rozpadlo kvůli nesmyslným představám o inkluzi a nesmyslné byrokracii, zatěžující učitele základních škol. Člověk, kterému záleží na tom, v jakém prostředí budou vyrůstat jeho děti, má problém. Učitelky špatně placené a mnohdy ne příliš kvalifikované, kuchařky, uklízečky a školníci se dozvěděli, že vláda na ně nemá peníze a musí je živit obce.
Existuje alternativa, kterou stále více rodičů využívá – soukromé školy, kde se platí školné. Od mateřské školy, přes základní školy po různá lycea i soukromé vysoké školy. Ano, za kvalitu vzdělání rodiče platí, pokud mohou. A chtějí-li „investovat“ do vzdělání dětí. Platí kvalitní učitele, kvalitní pomůcky. Učebnice. Zájmové kroužky a specializované kurzy. Školy v přírodě. Sporty. Plavání. Sauny. Lyžařský výcvik. Ne všichni mohou.
Je zvěrstvo, že stát připustil soukromé podnikání při tvorbě učebnic pro základní školu, že rozvolnil učební osnovy, že dovolil podnikání a reklamu ve školách. Je zvěrstvo, že kvalitu vysokých škol nikdo nekontroluje a tak tituly dostávají studenti i bez potřebných znalostí. Bc. u policajtů a úřednic je úsměvným příkladem. Stejné zvěrstvo je, že už prakticky nikde neexistují cyklostylovaná skripta, málokde se praktikují skripta elektronická (pokud ano, skenují se knihy a dávají studentům načerno) a povinná literatura vysokoškolského studenta přijde na deset i dvacet tisíc za rok. U některých oborů, jako je lékařství či právo, i daleko víc.
Politici kupodivu neřešili veřejnou dopravu. Nejen stále dražší MHD ve městech. Přitom jsou místa, kam už autobusy či vlaky nejezdí, nebo jen dvakrát denně. Bez auta se nedostanete do práce, nezajdete si nakoupit, k lékaři či na úřad.
Politici kupodivu neřešili tragický stav služeb České pošty. Na její místo přicházejí naprosto chaoticky soukromé zásilkové služby. Vytváří se tak dvojí svět. Svět těch, kteří zvládají odeslat zásilku, poslat e-mail či obsluhovat „George“, a těch druhých.
Politici kupodivu neřešili neschopnost mnohých seniorů či různě znevýhodněných skupin obyvatel v přístupu k informacím státu, elektronickým službám státních úřadů či bank. Ne každý umí obsluhovat bankomat či internetovou aplikaci, o aplikacích v mobilu nemluvě. Právo platit penězi bez přirážky by mělo být v ústavě. Dnes už vám ale pošťačka důchod domů v hotovosti nepřinese…
Jak to, že se ten stát ještě nerozpadl?
O čem se ale politici hádali do krve, byla obrana. Dávat stovky miliard do zbraňových systémů, nebo usilovat o mír protože víme, že jakoukoliv válku prohrajeme během několika dní? Toť otázka do pranice. Podporovat politické provokace v zahraničí, které končí válkou, anebo ne? Odpovědi byly jasné. Na jedné straně touha zbrojit a nenávist k „Rusákům“, na straně druhé až romantická víra v diplomacii.
Nikdo z politiků a ani moderátorka pro jistotu necitovali z nálezů NKÚ v jeho výroční zprávě za tento rok. Nejvyšší kontrolní úřad konstatoval, že Ministerstvo obrany nesplnilo vládou uložená opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích kontrolách NKÚ. Z celkem 11 opatření, jež měla zlepšit hospodaření se státním majetkem a využívání prostředků v kapitole MO, nebyla čtyři splněna vůbec a dvě další pouze částečně. MO tak v těchto případech nepostupovalo v souladu se zákonem. NKÚ vyhodnotil, že Ministerstvo obrany nezajistilo některé požadované schopnosti ženijního vojska, které jsou důležité nejen pro bojovou podporu, ale také k provádění záchranných či likvidačních prací. Přestože část techniky ženijního vojska překročila svou životnost, je poruchová a nemá požadované technické parametry, MO v letech 2010–2022 většinu plánovaných investičních akcí odložilo nebo zrušilo, a využilo tak pouhých 9 % vyčleněných prostředků. Důsledkem je omezená akceschopnost ženijního vojska jak v rámci integrovaného záchranného systému /IZS/, tak v rámci NATO. MO nesplnilo milník 2020 stanovený v Koncepci výstavby Armády České republiky 2025 pro pořízení a modernizaci mostní techniky, a nedisponuje tak klíčovou schopností přesouvat nově pořizovanou tankovou techniku. NKÚ opakovaně upozornil na to, že navyšování rozpočtu musí odpovídat nejen ekonomickým možnostem státu, ale také schopnostem MO prostředky účelně, hospodárně a efektivně využít. Obrana také neplní stanovenou provozuschopnost tanků a nezajistilo pro ně náhradní díly.
NKÚ zjistil nedostatky i v resortu vnitra. Ve všech fázích procesu vystrojování, tj. od plánování nákupů přes pořizování a skladování až po vyřazování výstroje. Klíčovým problémem bylo, že MV do doby ukončení kontroly nedokončilo systemizaci a standardizaci výstroje PČR, přestože na tuto skutečnost NKÚ upozornil již v roce 2017. Pořizování výstroje nebylo propojeno s potřebami policistů. Některá výstroj tak byla ve skladech v přebytku na desítky let dopředu, zatímco jiná chyběla nebo její zásoba nedostačovala. O platech policistů se nikdo nebavil. O zločinnosti se nikdo nebavil. Přitom představa, že do Evropy budou prchat vysloužilci či dezertéři z Ukrajiny, není příjemná. Kalašnikov půjde na Moravě koupit počítám za pár tisícovek. I s několika zásobníky.
Tragický stav zjistil NKÚ i v resortu dopravy, což by býval byl zajímavý bod pro ministra Kupku (ODS), který přítomné školil v tom , jak si vláda vedla dobře. Z výsledků kontroly NKÚ vyplynulo, že v letech 2021–2023 bylo v průměru 30 % pásokilometrů silnic I. třídy, které jsou určené zejména pro dálkovou a mezistátní dopravu, v nevyhovujícím a havarijním stavu. ŘSD provádělo hlavní prohlídky stavebně-technického stavu silnic I. třídy v rozporu s právními předpisy, což znamenalo, že jejich stav nebyl řádně zmapován. MD, resp. ŘSD, již deset let zavádějí systém hospodaření s vozovkou, který má optimalizovat plánování oprav a údržby silnic, ale ani v době ukončení kontroly NKÚ nebyl systém plně funkční. Plné využití systému ŘSD odhaduje nejdříve v roce 2027. To nemluvím o mostech a jejich technickém stavu a nosnosti. Až na ně jednou vyjedou 55tunové německé tanky, budeme bez mostů.
NKÚ kontrolou zjistil, že MPSV poskytovalo podporu projektům zaměřeným na zvýšení zaměstnanosti různě znevýhodněných cílových skupin osob bez jasného stanovení, jaké změny má být podporou u těchto skupin dosaženo. Kontrola 10 projektů odhalila, že pouze v jednom případě byly prostředky vynaloženy účelně, i zde však s nižší efektivností.
Výroční zpráva NKÚ za rok 2024, zveřejněná nyní před volbami, je smutným vysvědčením Fialovy vlády. Prakticky žádný resort neuspěl. Jak je možné, že tento stát s touto vládou se ještě nerozpadl, mi není známo.
Pokud bych chtěl hodnotit jednotlivé politiky v debatě, tak byli svými týmy připraveni na maximum. Někteří i víc. Zástupce strany s největší vládní odpovědností, ODS, ministr Kupka, je dobrý rétor. Je to prodavač slov. Kdyby nenarazila kosa na kámen reakcí jeho politických oponentů, prodal by i mrtvému zimník. Ale připomínal komunistického funkcionáře na jaře 1989, který se pokouší hájit Jakeše.
Předsedu Pirátů Hřiba naučil jeho tým, že musí působit pozitivně. A říkat, že Piráti mají na všechno jasné řešení a zlevní lidem život. Nikdo se ho ale naštěstí nezeptal, kdy zaplatí bývalý předseda Bartoš (také Pirát) škody vzniklé nezvládnutím digitalizace stavebního řízení… Vtip je v tom, že nezvládnutá byla už analýza procesů. A to Hřib několikrát zopakoval, že s Piráty máme společného víc, než si myslíme. Bohužel ano. Ulice v Praze, které Piráti s kamarády architekty mění na cyklostezky s překážkami. Zelenými a odkladiště elektrických koloběžek.
Představitel Starostů Farský musel kousnout do kyselého jablka a konstatovat, že partaj ovládla banda gaunerů. Ale strana už se prý polepšila. Nastavila správné procesy a nyní je ráda, že kauzu Dozimetr vyšetřila policie, obvinil státní zástupce a nyní soudí soud. A že nikomu nebude tvrdit, že teď před volbami je to kampáááň. Co si budeme povídat… Dozimetr byl přes čáru. Prý ho ale máme přesto volit. Anebo alespoň volit SPOLU.
Tomio Okamura má jednoduché voliče, kteří nesnášejí dlouhé věty a slova, kterým nerozumí. Sdělení, která pronášel, byla proto krátká, úderná a rázně a rozhodně frázována. Jako jediný z přítomných, slova kterým nerozuměl, dokládal přečtenými expertizami a citoval zdroje. Jasně a zřetelně řekl, že usiluje o podíl na vládní odpovědnosti a nenechal se přerušovat, i když moderátorka chtěla. Hlas plechového bubínku přerušit nešlo. Vzhledem k tomu, že nejspíš to nebude on, kdo bude sestavovat vládu, Andreje Babiše muselo u televize mrazit, že si řekne o Ministerstvo vnitra. Nicméně nepochybuji, že SPD má jasno, co chce. Zlevnit. Energie, potraviny, dostupnou péči. Referendum. I to, co nechce. Green Deal, ETS2, přemrštěné marže obchodních řetězců. Ukrajince a chirurgy z dovozu. S tím se dá vcelku souhlasit.
Matěj Gregor, který reprezentoval Motoristy, to má v hlavě i v peněžence srovnané. Reprezentuje stranu, kterou ne nadarmo podpořil Václav Klaus. Jestli se mu ODS v osobě Fialy nepovedla, nadšené motoristické mládí třeba bude splňovat jeho pravicové představy.
Rozumné názory Motoristů na elektromobily a jiné nesmyly Bruselu nevyváží můj strach z pravicových rozpočtových řešení, které jsou v Česku známé jako „tupé škrty“. Nechci anarchii trhu bez přívlastků ani minimalizaci státu nahrazenou mocí korporací. Chci silný, ale racionálně se chovající a funkční stát.
Kateřina Konečná měla v tomto kotli tak trochu rozpor mezi touhou zůstat křehkou ženou a potřebou pustit se do rvačky. Převládla asertivní slušnost, a tudíž se dostala ke slovu poněkud méně častěji, než její protivníci v „hlavní linii“. Výborně ale umí ovládat mimiku. Věděl jsem, co si myslí, i když nemluvila. Výhoda europoslankyně je ve znalostech evropských souvislostí domácích politických zvrhlostí. Takže nebyl problém odargumentovat, že nebýt Fialovy pasivity v Bruselu, nemuseli jsme mít Fit for 55, ETS, ani migrační dohodu. Zcela správně konstatovala, že někteří přítomní si tu velkou válku s „Rusáky“ snad přejí. A že ona si přeje mír a k míru se nelze probojovat. Zcela správně konstatovala, že dodávky zbraní na Ukrajinu zvětšují pouze počet mrtvých a s Ruskem stejně nevyhrajeme.
Pragmatik Havlíček, ideální premiér
Bude otázkou povolebního jednání, zda dokáže zlomit nechuť místopředsedy ANO Havlíčka k vypracování a přijetí zákona o obecném referendu, které by nekladlo vůli občanů překážky ani v případě otázky vystoupení z NATO či EU. Demokrat se pozná podle toho, že se nebojí „rozdat zbraně lidu“. To cituji Fidela. Nebál se. Já osobně bych byl pro obecné referendum o čemkoliv, podpořeném dostatečným počtem občanů. V referendu o výši daní bych hlasoval pro silný bohatý stát s drakonickými tresty pro korupci. Ale v referendu o vystoupení z NATO či EU bych argumentoval a hlasoval proti, protože být izolaci je horší, než pokusit se o změnu obou organismů zevnitř. Prostě se mi líbí vyjednávací taktika Orbána. Nedat kůži lacino a pouze v něčem být neústupný. Politika není skok do propasti, ale tanec na ledě. V případě EU je rozhodnutí jednoduché. Jsme země, která je z 80 % závislá na obchodu s EU. Polovinou na Německu a jeho průmyslu, kterému děláme subdodavatele. Nemáme jiné trhy. Jsme země, která má technologický potenciál, kvalifikovanou pracovní sílu, ale nemá surovinové zdroje ani připravené trhy pro naprosto samostatnou politiku. Jsme velcí jak jedno krajské město v Číně bez předměstí.
Otázka NATO je ještě jednodušší. Nejsme technicky, ekonomicky ani lidsky schopni bránit se sami. Dnes už to není otázka děl z ČKD a nákladních aut Tatra, ani betonových pevnůstek, ale komplexní obrany včetně špionážních družic a GPS, raket, radarů, dronů a laserů. Nic z toho nemáme anebo to nemáme v dostatečném množství. Co je ale nutné, je změna chování NATO a návrat k původnímu smyslu: společné teritoriální obraně. Ne geopolitickým eskapádám, k pokusům o podvracení režimů a o soupeření s Ruskem či Čínou. To brzy pochopí i Donald Trump.
Místopředseda sněmovny a ANO Havlíček by byl dobrým předsedou vlády, pokud si Andrej Babiš uchová roli jejího sestavovatele a nebude usilovat o vyčerpávající maratón řízení exekutivy a dohadování o detailech. Havlíček je středopravý pragmatik a manažer. Není to opoziční snílek ani romantický levičák. Není to ani absolvent Klausovy školy privatizace státu. Jako stavař ví, že dům musí mít pevné základy a jako ekonom ví, že stabilní a seriózní podnikání potřebuje silný stát. Ne nadarmo Havlíček působil jako předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Z druhé Babišovy vlády má zkušenost ministra průmyslu a obchodu, vzdělání v mikroekonomii a financích. Ví, že odchod z EU by byla tragédie pro průmysl i obchod.
ANO bude potřebovat koaliční partnery. Podle výsledků jednoho nebo dva. Program je středový, se silným akcentem na sociální témata. Kdybych chtěl Andreje Babiše pochválit, řekl bych, že se už kdysi silně inspiroval dlouhodobým sociálně demokratickým programem ČSSD Miloše Zemana z roku 2000. Taková pozice umožňuje udělat koalici s národním kapitálem a prostřednictvím něj přesvědčovat ve sněmovně na průmyslové kruhy napojené pravicové strany v menšinové vládě či jiné formě „opoziční smlouvy“. Umožňuje to ale i vyvažovat zájmy zprava i zleva prostřednictvím dvou koaličních partnerů.
Předpokládám, že jedním z nich bude SPD, které se po volbách umravní, a druhým může být STAČILO!. Piráti to nebudou určitě. S Hřibem, Bartošem a Michálkem udělá koalici jen blázen. Ostatní strany jsou od sociální části programu ANO příliš daleko.
Smutné je, že politici jsou nuceni do takovýchto televizních šou. Volič nepozná v té kulometné palbě slov a vzájemného překřikování, čí recept na veřejné blaho je lepší. Pozná pouze ostré lokty a pronikavý hlas. Ale to není kvalifikace na premiéra ani na ministra.
Pokud bych si já měl vybrat svého favorita, zvolím tentokrát Kateřinu Konečnou. Zvolím Janu Maláčovou či Lubomíra Zaorálka. Zvolím chomutovského komunistu Jaroslava Komínka, který dokázal vytvořil funkční komunální podnik, Dopravní společnost Ústeckého kraje, která postupně převzala provoz autobusových linek v okolí Děčína a Ústí nad Labem. Chci, aby pracovitá konzervativní levice byla zas ve sněmovně reprezentována. Spektrum názorů, které je dnes na kandidátce STAČILO!, mi je zárukou, že nikdo nebude mít „bolše“, ale že výsledek bude průsečíkem postojů kristovsky evangelických, vidlácky zemitých, národně konzervativních, sociálně demokratických, socialistických i radikálně levicových. Schválně neříkám komunistických, protože dnešní komunisté už po beztřídní společnosti ani po diktatuře proletariátu netouží. Jednou stačilo. A to je pro demokracii i sociální stát docela slušná budoucnost.
autor: Štěpán Kotrba