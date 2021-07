„Sv*ně česká. Romea? Pro gádže.“ Rom, co prý kradl „na Floyda“: Mládeži nepřístupno

Již jsme vás informovali o Davidu Mezeiovi, který jednak podle deníku iDNES a také podle novináře Patrika Bangy láká z romské komunity peníze na neznámé účely a ještě podle Bangy šíří dezinformace a lži o smrti Stanislava Tomáše.

David Mezei má podle všeho na Facebooku minimálně čtyři účty. Jednak David Mezei, pak David Marcela Mezeiovi, dále účet Romani Zor (kde je vyfocený s romskou vlajkou při protestu) a také účet Daviddek Brescia. Že účty patří jemu, je celkem zřejmé, všechny čtyři obsahují videa točená na telefon a Mezei v nich hraje hlavní roli. Evidentně točí videa rád, na účtu sdíleném s manželkou jich je dost ještě z doby před smrtí Stanislava Tomáše.

Videa z účtu David Marcela Mezeiovi

Od smrti Stanislava Tomáše (19. června 2021) však začal Mezei točit videa jak o závod a také delší a delší. Rekord zatím drží jeho osmihodinové video, které ovšem nejde přehrát (na obrázku nahoře uprostřed).

Videa z účtu Daviddek Brescia (zdaleka ne všechna)

Zhlédnout všechna videa Davida Mezeie by byl skoro nadlidský úkon vzhedem k tomu, že kombinovaná délka přesahuje délku většiny seriálů ČT a možná by mohl konkurovat i seriálům TV Nova. Navíc, řada z nich obsahuje několikaminutové výzvy „pojďte, sdílejte live“, tedy aby se k Mezeiovu vysílání připojili jeho příznivci živě a pozdravy těm, kteří tak udělali.

Nicméně, o tom, co Mezei prohlašuje, je možné si udělat obrázek celkem jednoduše, jednak z videí a také z jeho profilu. Když o něm Patrik Banga sepsal svůj komentář na webu Romea.cz, Mezei reagoval, a to dost drsně.

Psali jsme: Zbiju tě, naval prachy! Rom, co kradl na „Floyda“: To až někdo uvidí, děsí se Banga

Anketa Co je problémem romského etnika v ČR? Diskriminace a rasismus 2% Nechuť pracovat 16% Kriminální a asociální chování 82% Nedostatek šancí vyniknout, když chtějí uspět 0% hlasovalo: 1361 lidí

Opět zopakoval, že Romea.cz nepůsobí pro dobro Romů, ale pro „gádže“. „Doufám, že tomu rozumíte, že to nemusím vysvětlovat takovým způsobem, jako jste vy zvyklý, abyste to pochopili. Gádžovsky. Ne, já gádžovsky nemluvim, já jsem cigán, a vyjadřuju se tak, jak vy slyšíte, takže po cikánsky. Ale pokud vy chcete po gádžovsky, tak to musíte někam jinam,“ vymezil se proti spisovnému jazyku používanému na Romea.cz. „Psát knížky a všelijaké ty vaše hovna...“ dodal ještě.

Obvinil dále neziskovou organizaci, že má prsty v zatajování skutečností o smrti Stanislava Tomáše a že dokonce uplácí romské aktivisty dotacemi. Naopak odmítl, že by vybíral nelegálně peníze přes sbírku. „Pakárny, jste zběhlíci, zaprodaný lidi,“ pršely urážky a kromě Romea.cz rozšířil Mezei okruh podezřelých i na novináře Brože a aktivistu Mikera. „Vy chcete psát články na mě? Klidně. Aspoň budu větší hvězda,“ vyzval server. Dále zaznělo, že organizace dokonce nemá ani právo nést jméno Romea. „Pryč s Romeou, přesně tak,“ vyzýval aktivista.

Fotogalerie: - Vyvěšení romské vlajky

„Dyť nejste schopní se ani složit na pohřeb a musí se skládat obyčejný lidi,“ stěžoval si David Mezei. A video obsahuje i osobní invektivy na Patrika Bangu, resp. na jeho bratra Patrika. „Jeho bratr, největší feťák, heroinový král. Veřejně v televizi ponížil celý národ, zostudil všechny romské ženy,“ míní aktivista a zaklíná se „pravdou“. A na konci ještě prohlásil, že nikdo z jeho skupiny nemá v plánu „zadlužovat Simonu“, tedy sestru Stanislava Tomáše.

„Brož říkal, že používáme osm účtů. Ty dyliňáku jeden, poslouchej, ty dyliňáku chrapounskej, poslouchej mě dobře. Tobě je do toho velké hovno jako gádžovi, ty by ses do toho vůbec neměl co srát, já jsem jasně řek, že se do toho nemáš srát. Nepřevracej, nebalamuť lidi,“ obrátil se na aktivistu Miroslava Brože ze spolku Konexe. Podle Mezeie jsou všechny účty v pořádku a osm jich nikdy nebylo. Dokumentace prý byla také jasně doložená.

Není to však jen organizace Romea, která obviňuje Davida Mezeie, že si peníze ze sbírky na mrtvého Stanislava Tomáše přivlastňuje. To samé říká i Ústečan Marcel Packert a komunikace mezi ním Mezeiem je zřejmě dost divoká. „Von mi normálně zavolá a normálně mi řekne, že pojede na barák. Já normálně vypojim ty kamery, co tam mám, aby si moh přiject, vole. Vypnu to, ty vole. Protože jak mě někdo najebe, já ze sebe nedělám chlapa, protože na každýho chlapa se najde chlap, já se nebojim ty vole,“ vyzýval Mezeie.

Ani tady si to aktivista a údajný provozovatel osmi účtů David Mezei nenechal líbit. A vyzval „všechny zmrdy, co měli připomínky“, aby mu něco nekalého dokázali. „Ty prasnice jedna, česká svině. Ty česká svině, poslouchej mě dobře,“ vzkazoval Packertovi a vzkazy se nesly dále v tomto duchu, tedy „Ty svině rasistická zkurvená, ty prasnice jedna vypasená, máš hlavu, more, jak šviňa.“ Packert se také dozvěděl, že má „zkurvené české jméno“, na které mu Mezei nemůže přijít. A vyzýval dotyčného, aby předložil důkazy, jak někdo na jeden z osmi účtů nějakou částku poslal. Účty byly prý jenom dva a jeden z nich byl „na cestu, na hotel a na jídlo“ (zřejmě když šlo o cestu do Teplic). „Mrdko česká, ukaž to,“ vyzýval David Mezei.

Packert skutečně vyzývá ty, kdo přispívali v rámci kauzy Teplice a chce „podvod na romském národu“ dokázat.

A v mezičase David Mezei prodává trička Romani Zor a jiné za 280/380 Kč za kus.

Psali jsme: FOTO To má být on. Ten prý okradl Romy sbírkou na pohřeb „českého Floyda“ Řídí „romskou“ školu. Záškoláci? Často jsou za tím rodiče bez práce, lichva, popisuje zkušená ředitelka. Problémy umí vyřešit Přerov: Seznam bezdoplatkových zón se rozšiřuje. Vystavuje stopku lidem, kteří bydlí na účet státu ,,Rambajs. Hlady neumřou! A co pracující?" Škrty dávek: Peklo, které nelze popsat. Pravda ze severu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.