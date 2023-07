„Ta patří do basy, ne do EP.“ Pašeračka migrantů pod palbou

Německá levicová strana Die Linke chce do voleb do Evropského parlamentu v roce 2024 nominovat aktivistku a kapitánku Carlu Rackete, která v roce 2019 zakotvila s lodí plnou migrantů bez povolení u italských břehů. Německý poslanec českého původu Petr Bystroň (AfD – Alternativa pro Německo) dal najevo, že německá kapitánka lodí nepatří do politiky, nýbrž do vězení.

Poslanec německého parlamentu Petr Bystroň se zlobí. Zlobí se kvůli tomu, co plánuje německá Die Linke. Ta chce do voleb do Evropského parlamentu nominovat aktivistku a někdejší kapitánku lodi, která do EU dopravovala africké migranty, Carlu Rackete.

Carla Rackete je německá aktivistka a kapitánka lodi, která se narodila v roce 1988. V roce 2018 získala magisterský titul v managementu ochrany přírody na Edge Hill University v Anglii. Pracovala jako druhá důstojnice na lodích vlastněných Greenpeace a British Antarctic Survey. V době migrační krize se zapojila do práce organizace Sea-Watch a jala se dopravovat migranty do Evropy.

V červnu 2019 Rackete nechala vyzvednout u severoafrických břehů z vody přes 50 migrantů. Měla možnost vyložit je v nedaleké Libyi, ale tuto nabídku odmítla a raději s migranty na palubě vyrazila na podstatně delší cestu k italským břehům. Tehdejší italský ministr vnitra Matteo Salvini obvinil Rackete z pokusu potopit italský hlídkový člun, který se ji snažil zachytit a se kterým se její loď srazila, a incident označil za válečný akt. Někdejšího italského ministra vnitra citovala např. britská BBC.

K možné kandidatuře německé kapitánky a aktivistky v evropských volbách v příštím roce se podle serveru PI NEWS vyjádřil i německý poslanec českého původu Petr Bystroň, který označil Racketeho za „obyčejného zločince, který patří do vězení“ a „ne do Evropského parlamentu“. Už v roce 2019 podal poslanec Bundestagu trestní oznámení na organizaci Sea-Watch a další nevládní organizace registrované v Německu za to, že dopravují migranty k evropským břehům.

Podle Bystroně je problém v tom, že pašeráci velmi dobře vědí, že ve Středozemním moři křižují lodě neziskových organizací a lákají migranty do přeplněných člunů s odůvodněním, že se dočkají záchrany právě od lodí neziskových organizací. Bystroň má za to, že jde o hazard s lidskými životy.

