„Tak se jim to v jednu chvíli může vymknout z rukou.“ Fiala byl varován. Okamura a Babiš by měli zbystřit

Původní profesí pedagog a spoluzakladatel ODS Petr Havlík v pořadu Barbory Tachecí Osobnost Plus uvedl, že Miloši Zemanovi nevěří jeho postoj k válce na Ukrajině. „Jako zkušený technokrat moci se přizpůsobil situaci,“ okomentoval reakci prezidenta na ruskou agresi. Zhodnotil také kroky současné vlády, kterou považuje za „komplikovaný slepenec pěti partnerů“, a stranou nenechal ani energetickou krizi. Po třiceti letech žití v blahobytu bude podle jeho názoru náročné společnost naučit na to, aby si s potěšením ztlumila o dva stupně topení.

uvedl v pořadu Osobnost Plus na Českém rozhlase s tím, že se pak formálně přidal na takzvaně správnou stranu. „Myslím, že ti, kteří ho trochu lépe znají, cítili, že to nešlo z něj, že se prostě jako zkušený technokrat moci přizpůsobil situaci. Já mu to moc nevěřím. Nemůžeme jen tak zapomenout na celý jeho příběh a vazby, které navíc zůstávají. Pokud by to myslel vážně, tak by druhý den musel na Hradě skončit jeho poradce Martin Nejedlý. Alespoň jedno gesto tohoto typu. Pak bych mu věřil," konstatuje Havlík.

Připouští, že občas se mýlíme všichni, nejen Miloš Zeman. Mýlí se i premiér Petr Fiala (ODS) ve své vstřícnosti vůči Miloši Zemanovi v naději, že se mu to nějak vrátí. „Že ten dialog vyústí v nějakou kultivovanou rozumnou společnou dohodu. Ale příklad jmenování Aleše Michla guvernérem České národní banky ukázal, že Zemanovi je to úplně jedno. On si prostě s lidmi hraje,“ myslí si s tím, že ostatní, kteří sledovali jeho příběh v Ústřední vojenské nemocnici, jsou překvapeni, kde vzal tu energii a elán. „Možná ho nabíjejí ty souboje. Možná je ten válečník, který tím možná kompenzuje nějaké nenaplněné dětství, já nevím,“ spekuluje. „Prezident je občas neřízená střela, je to složité. Já to Petru Fialovi nezávidím,“ nezdráhá se projevit svůj názor na hlavu státu.

Vstřícný postoj premiéra k Hradu ale podle Havlíka vládě nepomáhá. „Tato vláda, komplikovaný slepenec pěti partnerů, by měla dbát především na to, aby si udržela skalní voliče,“ vyzdvihl s tím, že lidé volili hlavně změnu. „Jiný styl, otevřenou, transparentní politiku. A těžko se smiřují s dohodami, o kterých toho moc ani nevíme. Tušíme, ale vzbuzují v nás přinejmenším rozpaky,“ upozorňuje a dodává, že jako pravicový volič by předpokládal větší formu zásadovosti. Ačkoliv by nerad byl skeptikem, očekává spíše neblahé pokračování celého vývoje událostí. „Nemáme tady úplně přirozenou opozici. Andrej Babiš a Tomio Okamura jsou také jen extrém svého druhu. A tu příležitost vzali a využívají plnými hrstmi,“ dodává hodnocení opozice.

Rozdělení společnosti vnímá nejen na opozici a koalici, ale také na úspěšné a neúspěšné. „Nůžky se začnou velmi rozevírat. Tato vláda už vlastně působí jako záchranná mise, ucpávají díry, takže se vytratila původní koncepce, protože to teď ani jinak nejde,“ pokračuje s tím, že skončil covidový příběh a začala válka na Ukrajině. „Příběh mezi Petrem Fialou a Milošem Zemanem je tak pro mě osobně v tuto chvíli druhořadý. Víc mne zajímá, jestli tato země přežije,“ odráží několik otázek moderátorky na vztah premiéra s prezidentem. Tachecí v tomto ohledu ale připomíná, že jejich souhra by měla být zásadní, protože určuje přinejmenším obrovskou moc nad velkou částí naší ekonomiky tím, že se určují úrokové sazby v České národní bance. Narážela tak na jmenování nového guvernéra ČNB.

Z vlády by neměla vyřazovat nejistota a neochota jít s pravdou ven a měla by více intenzivněji komunikovat s veřejností, myslí si dále Havlík. „Není v tom vidět ten domluvený strategický plán,“ ohodnotil kroky kabinetu a přešel k hodnocení možného kandidáta na prezidenta, poradce premiéra Tomáše Pojara. „Je určitě zkušený diplomat, ale má to jedno velké ale, nikdo ho nezná,“ ohodnotil možnou kandidaturu bezpečnostního experta.

Jestli vláda podle něho dělá to, co by od ní očekával, se zdráhal jednoslovně odpovědět. Je to podle jeho soudu těžké, na válku na Ukrajině nemohl být nikdo připraven, tedy ani tato vláda. My se díváme do zahraničí, ale problém je v tom, že se pevně neukotvily instituce státu. „Na krize zpravidla umějí lépe reagovat země, které jsou stabilizované, anebo země, které jsou v područí nějaké diktatury. Tam se to prostě nařídí a basta,“ říká s tím, že zde nevyrostla za třicet let hrdá silná střední třída, která je páteří každé zdravé společnosti. „Ona tady prostě není, my jsme vlastně třicet let konzumovali evropský úspěch. Žili jsme v té nekonečné iluzi blahobytu, stability, bezpečí a teď se v jednom čase všechno hroutí,“ vysvětluje, že najednou neplatí nic. „Nějaký mstivý mužík z Moskvy nám teď vyhrožuje, že nám vypne kohoutky, dokonce vyhrožuje jadernými zbraněmi,“ varuje a připomíná, že stát má reálné zdroje z daňových odvodů. Když klesne spotřeba, klesnou také příjmy státu.

Na chvíli se ale u hodnocení kabinetu pozastavil. Petr Fiala působí přesvědčivě, mile a sympaticky, ale to nestačí, říká. „Teď je potřeba, aby prostě někdo razantně řekl: ,Jsme v takové a v takové situaci, přestaňme si něco nalhávat, bude to bolet a my navrhujeme to a to, přestože víme, že efekty se nedostaví hned.‘“

„Ale pokud přistoupí k tomu: ,Tady zalepíme, tady dáme, tady se zadlužíme,‘ tak se jim to v jednu chvíli může vymknout z rukou. A ten ,výletník v obytňáku‘ v tandemu s ,náčelníkem naší extrémní opozice‘ toho mohou využít a přehoupne se to. A pak se staneme opravdu nedůvěryhodnou zemí,“ varuje Havlík.

Tachecí závěrem také zmínila aktuálně diskutované téma příspěvku 5 000 Kč na dítě pro rodiny do milionu korun příjmů ročně, který Miroslav Kalousek na Twitteru podle ní okomentoval tak, že se „nejedná ani o návrh sociální, socialistický, ale hloupý“. „Bohužel má v tomto pravdu,“ přitakával Havlík.

„Takhle ostře bych to neřekl,“ odpovídá dále moderátorce na dotaz, zda už Češi nemají Ukrajinců dost. „Sleduji, že euforie na pomoci Ukrajincům slábne a to, co bylo před dvěma měsíci, už není,“ souhlasí, ale vidí v tom potenciál. „Pokud se prohloubí náklady na pomoc ukrajinským uprchlíkům, máme jedinou šanci být součástí silné Evropy,“ uvedl a v kontextu evropských zemí pak maďarského premiéra Viktora Orbána nazval „čistokrevným ruským trollem“. Závěrem dodal, že výkřiky o tom, aby si lidé stáhli o dva stupně topení, nebude lehké ve společnosti prosadit. „Třicet let jsme žili v zadluženém blahobytu a těžko se zvyká na něco jiného,“ uzavřel.

