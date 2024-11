„Tak východ Německa.“ Skopeček zachraňoval Fialovy „německé platy“. Marně

„Čtyři roky nestačily, potřebuji osm let, pak budeme mít platy jako v Německu a špičkové univerzity a firmy. Už nebudeme žádná montovna,“ řekl minulý týden Petr Fiala (ODS) v ČT. Za svá slova ale sklízí kritiku. Podle mnoha ekonomů je naprosto nereálné slibovat něco takového, že bude za čtyři roky. Průměrná mzda v Německu je dva a půl krát vyšší než v Česku.

Podle Skopečka ale německé mzdy během následujících let nedoženeme. „Doufám, že se k nim budeme postupně přibližovat. Bude to vyžadovat řadu podmínek, aby se tak dělo. Rozdíl mezi mzdami v Česku a v Německu je dramatický. Na druhé straně se ale můžeme podívat na některé regiony na východě Německa, kde rozdíl mezi průměrnou mzdou už není tak propastný. Během následujících čtyř let ale německé mzdy nedoženeme, nemáme šanci,“ řekl ekonom Skopeček.

Ale musíme se porovnávat s těmi lepšími. Podle něj totiž skončila doba, kdy se budeme dívat na polské, slovenské nebo maďarské mzdy. „Jsem přesvědčen, že se dostáváme do průměru Evropské unie, musíme se dívat na úspěšnější země,“ dodal Skopeček.

„Současně jsem toho názoru, že to může být bráno jako šíření poplašné zprávy,“ kritizoval první místopředseda hnutí ANO slova premiéra Fialy. „Kdyby to neřekl premiér, tak budiž. Když to ale řekne předseda vlády, tak to váhu má. Pokud by to mělo nastat reálně, tak by to fakticky znamenalo, že se Česká republika dostane do kritické situace, byl by to v podstatě kolaps státu,“ poukázal Havlíček.

Skopeček z populismu obvinil naopak hnutí ANO. „Pane místopředsedo, vzpomeňte si na vaše spanilé jízdy do krajů. Co jste jim všechno sliboval v regionech! Já tady nevidím stadion pro rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou, já v Harrachově nevidím opravené skokanské můstky a nevidím opravenou Novou scénu Národního divadla. Nic z toho není, byly to sliby daleko absurdnější, než o čem vedeme debatu dnes,“ rozčílil se Skopeček na Havlíčka.

„Nezlobte se, to se jedná o něco úplně jiného. Tohle je naprosto fatální záležitost,“ oponoval stínový premiér Karel Havlíček. „Pan premiér to přehnal, je to skutečně velký nonsens, to je něco, co tu historicky nebylo,“ dodal Havlíček.

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš chtěl v týdnu kvůli Fialovým výrokům o německých platech řešit ve Sněmovně jeho psychické zdraví.

Havlíček Babišova slova hájil tím, že jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. „Podívejte se, jakým způsobem útočila vládní koalice na nás. Oplzlé útoky paní senátorky Němcové na paní Schillerovou. Na útoky řeporyjského starosty Pavla Novotného, na útoky pana Zdechovského, na paní Jermanovou a na způsob, jakým tu řádí pan Foltýn,“ poukázal Havlíček.

„Musíme se chránit. Jestliže na nás někdo útočí, nemůže očekávat pak to, že budeme hrát v rukavičkách. U pana premiéra jsou tři možnosti, buď je absolutně nekompetentní, protože jsme se shodli na tom, že řekl nesmysl. Nebo cíleně lže, nebo je tam nějaký problém,“ pokračoval Havlíček. Následně dodal, že svůj výrok Babiš samozřejmě myslel s určitou nadsázkou.

Skopečka pak zarazila otázka moderátorky Tománkové, jestli vystupování Petra Fialy v poslední době může veřejnost znejišťovat a podkopávat důvěryhodnost předsedy vlády i celé vlády. „Nezlobte se, vždy si vás vážím za to, jak to moderujete, ale tohle nepovažuji za fér, takto podsouvat úvahu. Odmítám, že bychom někoho nařkli z duševní nemoci,“ dodal, že takové urážky na plénum Poslanecké sněmovny vůbec nepatří.

„Kdybych chtěl, mohl bych se ptát, jestli vám přijde psychicky zdravý váš předseda, když si povídá s kohoutem Silverem, nevím, jestli je to vhodné od politika, který má ambici vést tuto zemi,“ uhodil na Havlíčka Skopeček.