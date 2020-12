„Takhle vás blbnou!“ Bohdalová u Krause řekla, co jí provedli. A Blesk pak napsal, co provede ona

reklama

Hned na začátku se herečka věnovala tomu, co o ní píší média, například v souvislosti s úryvky z knih, které o ní vycházejí. Jako příklad dala titulek, v němž Zlata Adamovská tvrdí, že ji Jiřina Bohdalová zklamala. Ale v textu je pak zklamání vysvětleno, že Bohdalová „zklamala" tím, že neposlala Adamovské recept na dort. „Takhle vás blbnou," smála se Bohdalová. Ale to podle ní je ještě pochopitelné, vytáhla další případ. „Tuhle napsali, je to snad dva dny, napsali, že jsem milovala Brzobohatého horlivě. A to já nevím, jak se miluje horlivě. To mi k tomu nějak nejde," řekla herečka.

Kraus pak s pomocí dobových fotografií vzpomínal, co má Bohdalová všechno za sebou. Malá zastávka přišla u fotografie Bohdalové s Vladimírem Dvořákem, s nímž účinkovala například v Televarieté. „Ten mi teda chybí,“ svěřila se herečka a Kraus dodal, že jemu také. „Myslím si, že chybí tak jako všem, co ten druh humoru měli rádi,“ pokračoval moderátor. „Přesně ten druh humoru, jak on říkal 'aby blbej tomu rozuměl a chytrýho to neurazilo‘, a to je humor pro všechny,“ notovala si s Krausem herečka a moderátor ještě dodal, že teď tady nikdo takový humor nedělá. „Ale snad se někdo objeví,“ doplnil.

K současnosti Bohdalová řekla, že je to nádherné období. „Jednak mám všechny šuplíky uklizený, to je výhoda, konečně. Já měla vždycky starost, že jakmile zatřepu bačkorama, jak se říká, tak oni otevřou ty zásuvky a řeknou: No tohleto...“ začala herečka a Kraus doplnil: „...co ta Bohdalová měla za bordel.“ Dále herečka uvedla, že jí také rychle utíká čas: „Já ráno vstanu a ono už je odpoledne.“ Kraus podotkl, že v zimě je ve tři hodiny tma jako v osm večer.

Moderátor také prohodil, že je vzácné, že se v divadle sešli, když spousta lidí pracuje z domova a herečka dodala, že si klidně mohli povídat na dálku, ale ráda slyší smích obecenstva. „Poznám ten umělej, ten mě rozčiluje,“ prohodila. Kraus se svěřil, že on už je otrlý a zažil situace, kdy v divadle bylo ještě méně lidí, než bylo v době natáčení povoleno. „Že nás bylo na jevišti víc než v hledišti,“ popsal situaci. Bohdalová přiznala, že takovou situaci nezažila, ale když ještě bylo Divadlo na Vinohradech známé jako Armádní divadlo, tak někdy bývala „přesilovka“.

V souvislosti s Armádním divadlem a současnými pravidly, kdy by lidé měli udržovat odstup dva metry, zavzpomínala na představení, ve kterém hrál Jiří Sovák a herci od sebe byli vzdálení a volali na sebe. „Myslím, že se to jmenovalo Ohně na horách. Takže tam byly kašírovaný hory na jevišti a jako při koronaviru mohli být dva metry od sebe, předstírali, že jsou od sebe hodně daleko. Jeden volal: ‚Umřel nám soudruh‘. Druhej to převzal a taky volal: ‚Umřel nám soudruh‘. A když to přišlo k Sovákovi, tak on zavolal: ‚Umřel jim soudruh‘. Průšvih jak mraky. A on se hájil tím, že není v partaji. Že ta vnitřní pravda zvítězila,“ vyprávěla se smíchem herečka.

Nicméně to zřejmě nebude jediný výstup Jiřiny Bohdalové. Jak píše deník Blesk, po kampani v Mladé frontě DNES, kterou už řada profesionálů i amatérů z oboru marketingu označilo za hrůzu a amatérismus, chce premiér vytvořit kampaň, za kterou se nechce stydět. Přípravou byl dle Blesku pověřen Roman Prymula, který usoudil, že pomoci by mohly české celebrity. A mezi nimi i Jiřina Bohdalová. S herečkou se setkal v půlce prosince a natáčení a focení propagačních spotů proběhlo ještě před vánočními svátky, píše deník, který získal i vyjádření Bohdalové: „Nabídka mě vělmi potěšila, ráda bych všem seniorům ukázala, že se nemusí očkování bát. Kdy kampaň začne, nevím, ale za mě už je hotovo.“ Sám Andrej Babiš ovšem o angažmá herečky prý nevěděl. Blesk pátral i po tom, jaký honorář tváře, které přispějí k šíření osvěty o očkování, dostanou. Ovšem s touto otázkou ani u Babiše ani u Prymuly ani u Bohdalové neuspěl.

