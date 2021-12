„Takové náznaky. On je chytrý.“ Fridrichová prala Pavla Blažka. S tímto výsledkem

reklama

Moderátorka ČT Nora Fridrichová si v pořadu 168 hodin posvítila na někdejšího a s velkou pravděpodobností i budoucího ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS).

Policie ho podezřívá z manipulací s brněnským městským majetkem. Podle výpovědí jeho bývalého spolupracovníka měl být Blažek dokonce tím, kdo machinace řídil. S novým ministrem se pojí i další kauzy z dob jeho působení v Brně. A co na to Pavel Blažek? Novináři si ho prý vybrali za cíl. Že Blažek může být pro novou vládu problém, upozorňuje i koaliční partner Piráti. Premiér Petr Fiala si ale za svým kandidátem stojí. „Byl to shodou okolností právě Blažek, kdo Fialovi pomohl do křesla šéfa ODS,“ uvedla Fridrichová reportáž o Blažkovi.

Přidala moment, kdy si Blažek ve Sněmovně tropil žerty sám ze sebe. Ale nejen ze sebe.

„Já vám tady řeknu, co si dám na hrob, protože si myslím, že je to naprosto přiléhavé. Zde leží don Pablo. Hříšné tělo jeho zvadlo. Květin prost můj hrobeček, jen Andrej poslal věneček. Klidný spánek mi tím přál! Gracias, done Andy. Hned jsem povokřál, “ vtipkoval jednou Blažek u řečnického pultíku ve Sněmovně na konto své přezdívky a na konto šéfa hnutí ANO Andreje Babiše.

Petr Leyer, stávající ředitel české odnože protikorupční organizace Transparency International, však před kamerami přešel na vážnější notu. „Přezdívka don Pablo hezky zní, ale v zásadě vystihuje to, co Pavel Blažek na jižní Moravě dělal a dělá,“ naznačil Leyer.

Prostor v reportáži dostal také někdejší brněnský radní za hnutí Žít Brno Matěj Hollan.

„Vybaví se mi poměrně bizarní brněnská postavička, která byla dlouhodobě spojená s ODS jak ve velkém městě, tak v Brně-střed, za kterou je spousta kauz,“ poznamenal na konto Pavla Blažka Hollan.

Sám Blažek říká, že přezdívka don Pablo vzešla právě z kruhů kolem hnutí Žít Brno a dnes si už žije vlastním životem.

O údajné činnosti Pavla Blažka píše také server Aktuálně.cz a Hospodářské noviny z vydavatelství Economia. Odvolávají se na výpověď bývalého politika Pavla Hubálka, který tvrdí, že Blažek řídí nelegální skupinu, která organizovala machinace s brněnským městským majetkem.

„Hubálek tvrdí, že Pavel Blažek je hlava skupiny, která organizovala nelegální obchody a machinace s brněnským městským majetkem,“ uvedla Adéla Jelínková z Hospodářských novin.

V ČT také zaznělo, že měl Blažek tyto machinace provádět se svou někdejší koncipientkou a dnes brněnskou primátorkou, Markétou Vaňkovou (ODS), pro kterou prý před třemi lety dojednal koalici na radnici. Spolupracovat měl i s náměstkem primátorky Robertem Kerndlem.

Blažek se proti tvrzením novinářů ohradil.

„Já jsem s panem Hubálkem nikdy nic nepáchal. Téměř ho neznám. ... Já nemám žádnou kauzu, já mám na hrbu pouze dva novináře, kteří o mně rok a půl píší špatně a ostatní to opisují. Jenom proto, že si mě vybralo nějaké médium jako cíl nějakých útoků, abych nikam nekandidoval, tak to odmítám v takovémhle světě žít. “

Ale Jelínková to vidí jinak.

„Není to pravda. Hubálek s Blažkem a Kerndlem vlastnili pozemky. Teď už tam jsou majitelé jenom Kerndl s Blažkem, resp. jejich společná firma a všechny tyto nákupy realizoval právě Pavel Hubálek. Získali jsme svědectví bývalých vlastníků,“ uvedla novinářka.

Společná firma obou pánů nese jméno Slide a od roku 2015 nezveřejňuje účetní uzávěrky a podle ČT není zcela jasné, komu přesně patří.

Ale firmou Slide to podle ČT nekončí.

V době, kdy byl Blažek radním na radnici městské části Brno-střed, měla jeho manželka exekutorka získat 90 procent všech exekučních zakázek této městské části a vydělala si téměř 2 miliony korun.

„Sice nebyl prokázán nějaký přímý vliv, že by Pavel Blažek působil na to, aby to bylo zadáno jeho manželce, nicméně si myslím, že je celkem jasné, že svůj politický vliv využil k tomu, aby byly ty zakázky využity právě tímto úřadem. Můžeme to považovat za typický příklad střetu zájmů,“ poznamenal Petr Leyer. Nelze mu prokázat, že by se podílel na něčem nezákonném. Pohybuje se tam v takových náznacích. Někdo o něm vypovídá, že tam hrál třeba důležitou roli, nebo se toho zúčastnil, ale on je velmi schopný v tom zůstat v pozadí, nebýt první na ráně,“ dodal.

Novináři z Economie také připomněli, že Blažek bude mít jako ministr spravedlnosti vliv na státní zástupce, kteří dozorují prověřování jeho kauz.

Premiér Petr Fiala (ODS) má za to, že Blažek je schopný kandidát na ministra, kterého zná řadu let a věří mu.

