„Takovej pr*ser.“ Rakušan bude mít zlé ráno. Od vlastních

Včerejší Debata bez cenzury, jak ministr vnitra označuje sérii výjezdů do míst, kde vládu zrovna dvakrát nemusejí, přinesla překvapení. A nikoliv ze strany diváků, ale ze strany ministra, který na dotaz uvedl, že se chystá vykoupení minoritních akcionářů a že se připravuje získání stoprocentního podílu v ČEZ státem. Jenže to Rakušan říkat neměl a o pár hodin později uvedl, že na debatě řekl „nepravdivé informace“ a že žádné kroky neprobíhají. Minoritní akcionář ČEZ Michal Šnobr to však ministrovi nevěří a podle něho ministr dostal vládu do „průseru“. Ozvali se i další lidé, kteří opozici nefandí.

Včera večer proběhla opět další „debata bez cenzury“, tentokrát v Sokolově. Největší událostí však tentokrát nebylo pokřikování na Víta Rakušana, ale slova ministra o energetické společnosti ČEZ. Z publika přišla otázka, kdy stát odkoupí ČEZ, aby v něm měl stoprocentní podíl. „Není to úplně jednoduchá transakce, ale o tom tahle vláda jedná, připravuje se to, jsou tam minoritní akcionáři, ti se nějakým způsobem samozřejmě musejí vyplatit. Já doufám a myslím si to dlouhodobě, že to ještě naše vláda stihne,“ prohlásil ministr.

To ovšem rozjelo vlnu reakcí, protože ČEZ je akciová společnost, jejíž akcie jsou stále volně prodejné. S největším zápalem tato slova komentoval minoritní akcionář ČEZ Michal Šnobr, který ministrova slova považoval za jasný signál a ptal se: „Budou premiér a ministr financí za ODS dál manipulovat s cenou ČEZ na burze a lhát ve smyslu, že nic takového netuší a jejich partner blouzní?“ A mínil, že by se mělo obchodování s těmito akciemi zastavit, než se situace vyjasní.

Minoritář v Sokolově ???? Dost jasné prohlášení předsedy koaliční strany a ministra vlády @P_Fiala k přípravě vykoupení minorit z #ČEZ. Budou premiér a ministr financí za @ODScz dál manipulovat s cenou ČEZ na burze a lhát ve smyslu, že nic takového netuší a jejich partner blouzní? https://t.co/vtmvp6R5rX — Michal Šnobr (@michalsnobr) January 29, 2024

Nedovedu si představit, že po dnešku je ještě normální obchodování na akcii #ČEZ na @prazskaburza možné. Každý jen trochu příčetný dohled na kapitálovým trhem @CNB_cz @MICHLiq_ musí po výrocích @vnitro zastavit obchodování do vyjasnění vládní pozice a celé situace https://t.co/nfRg5PkKv5 — Michal Šnobr (@michalsnobr) January 29, 2024

„Koho by napadlo, že faktické zrušení české burzy a kapitálového trhu bude ohlášeno v sokolovském kulturáku,“ shrnul ironicky situaci ekonom Lukáš Kovanda.

Koho by napadlo, že faktické zrušení české burzy a kapitálového trhu bude ohlášeno v sokolovském kulturáku. ??



Ale... komunisté buržoazii varovali, už v roce 1982: "Jen řekni Sokolov a kola roztočí se..." https://t.co/UEa8TNprOt pic.twitter.com/R0T1VMIhmU — Lukáš Kovanda (@LukasKovanda) January 29, 2024

K úmyslům se vyjádřil i Karel Havlíček z ANO, který to nazval tragikomedií a groteskou. „Před týdnem jsem byl na velmi významné energetické konferenci, kde vystoupil pan premiér Fiala, mimo jiné docela racionálně, já vystoupil za opozici, byl tam generální ředitel ČEZu a všichni klíčoví aktéři české energetiky. Projednávali jsme tam kde co, nepadla tam o tom pochopitelně ani zmínka, žádné slovo,“ uvedl Havlíček na CNN Prima News a dodal, že o týden později Vít Rakušan, když si „šoupl jednu dvanáctku“, tak začne říkat, že se vykoupí akcie ČEZu. Doplnil, že vykupování ČEZu nespadá ani pod Rakušana, dokonce ani pod ministra STANu Síkelu, ale pod premiéra a ministra financí, tedy koalice je v rozkladu a každý si dělá, co chce.

Podle bývalého ministra by se ještě dalo stihnout stoprocentní ovládnutí společnosti, ale vláda ještě ani neřekla, jakým způsobem by postupovala, zda rozdělením společnosti nebo výkupem minoritních akcionářů. „V každém případě, tohle se nedá říkat tímhle způsobem. A je úplně jedno, jestli u toho pil minerálku nebo si švihnul jeden gambrinus. Podstatnější je to, že to má vliv na cenu na burze a já jsem větší amatérismus, přiznám se, neviděl,“ dodal ještě s tím, že už v minulosti slova členů vlády zahýbala s cenou akcií.

„Před týdnem jsem byl na velmi významné energetické konferenci, kde byli všichni klíčoví aktéři české energetiky. Projednávali jsme tam kde co, nepadla tam pochopitelně o tom ani zmínka. Týden poté vyrazí pan vicepremiér Rakušan na jedno do Sokolova, kde si šoupne jednu dvanáctku… pic.twitter.com/1rRZxRNGow — CNNPrimaNEWS (@CNNPrima) January 29, 2024

Šnobr si nicméně všímal slov poslance ODS Karla Haase. „Takže § 311 není a nikdy nebyl lexČEZ, řekl už dříve premiér premiér Fiala. Zpravodaj Zákona dnes ale přímo § 311 nazval lexČEZ. A pak? Prý se nechystá nefér zestátnění ČEZ… Jo, jo, jen vláda se tu na kapitálovém trhu chová jak v právním chlívě v banánové rep. nejnižšího levelu…“ stýskal si.

A dodal, že tendr na jeden blok jaderné elektrárny Dukovany je v troskách. „Byl to od začátku paskvil a je stále bez evropské notifikace. Vláda Petra Fialy chce fiasko zamaskovat projektem hned 4 bloků do 2050. Potřebuje ale 100% ČEZ. Na skvíz nevěřím. Cestou je rozdělení (kdo nebude souhlasit, bude vykoupen) Za peníze ČEZ, ne státu.“

Takže €§ 311 není a nikdy nebyl #lexČEZ řekl už dříve premiér @P_Fiala. Zpravodaj Zákona dnes ale přímo § 311 nazval lexČEZ. A pak? Prý se nechystá nefér zestátnění ČEZ… Jo, jo, jen vláda se tu na kapitálovém trhu chová jak v právním chlívě v banánové rep. nejnižšího levelu…. https://t.co/nfRg5PkKv5 — Michal Šnobr (@michalsnobr) January 29, 2024

Tendr na 1 blok #JEDU v troskách. Byl to od začátku paskvil a je stále bez ???? notifikace. Vláda @P_Fiala chce fiasko zamaskovat projektem hned 4 bloků do 2050. Potřebuje ale 100% ČEZ. Na skvíz nevěřím. Cestou je rozdělení (kdo nebude souhlasit, bude vykoupen) Za ??ČEZ, ne státu — Michal Šnobr (@michalsnobr) January 29, 2024

V půl dvanácté však Rakušan otočil a vydal prohlášení, že „v zápalu debaty“ uvedl nesprávnou informaci: „Během debaty s občany v Sokolově jsem řekl, že naše vláda chystá stoprocentní ovládnutí energetické společnosti ČEZ. Vláda uvažovala o odkoupení výrobních částí společnosti v době extrémně vysokých cen energií. V tuto dobu žádné takové kroky neprobíhají.“

Během debaty s občany v Sokolově jsem řekl, že naše vláda chystá stoprocentní ovládnutí energetické společnosti ČEZ. Vláda uvažovala o odkoupení výrobních částí společnosti v době extrémně vysokých cen energií. V tuto dobu žádné takové kroky neprobíhají. V zápalu debaty jsem… — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) January 29, 2024

Ani tím si moc nepolepšil. „Když si na těch debatách děláte PR a mluvíte za celou vládu a streamujete to, kde jen to je možné, měl byste si dávat velký, ale velký pozor…“ varoval Rakušana lidovec Vít Ulrych.

Když si na těch debatách děláte PR a mluvíte za celou vládu a streamujete to, kde jen to je možné, měl byste si dávat velký, ale velký pozor… — Vít Ulrych (@vitulrych) January 29, 2024

Ani Michala Šnobra nepřesvědčil. „Pane Rakušane, tahle výmluva na vaši konkrétní citaci vůbec, ale vůbec nesedí! Zesměšňujete se! Nejde vědět, že vláda o něčem v minulosti uvažovala a říci, že doufáte, že do konce volebního období to stihnete! To je na diagnózu! Pravda je, že jste měl v tomto mlčet!“ řekl s tím, že Rakušan dobře věděl, co říká. Ale také, že to říkat neměl, protože se stále jedná o tajné informace. „Aktuální super trapná ministrova výmluva na twitteru, která fakticky potvrzuje autentičnost citace, jen potvrzuje hloubku průseru, do kterého ministr vládu dostal,“ zhodnotil malér, který ministr vládě připravil.

„To je opravdu velký průser tahle vláda, ČEZ a energetika! V normální civilizované zemi by už museli skončit. Ne v zemi, kde ČEZsko jistí média… a mnozí novináři teď začnou omlouvat a vysvětlovat, ač to tahá za uši, bolí z toho hlava a je jasné, co se stalo…“ podotkl ještě Šnobr.

…. pane @Vit_Rakusan tahle výmluva na vaši konkrétní citaci vůbec ale vůbec nesedí! ????‍>??? Zesměšňujete se! Nejde vědět, že vláda o něčem v minulosti uvažovala a říci, že doufáte, že do konce volebního období to stihnete! To je na diagnózu!



Pravda je, že jste měl v tomto mlčet! https://t.co/QcU7eQ4y0H — Michal Šnobr (@michalsnobr) January 29, 2024

O tom, že @Vit_Rakusan dobře věděl, o čem mluví, není pochyb. To, že to ale neměl říkat (režim tajné), je taky jasný. Aktuální super trapná ministrova výmluva na twitteru, která fakticky potvrzuje autentičnost citace, jen potvrzuje hloubku průseru, do kterého ministr vládu dostal https://t.co/vtmvp6R5rX — Michal Šnobr (@michalsnobr) January 29, 2024

To je opravdu velký průser tahle vláda #ČEZ a energetika! V normální civilizované zemi by už museli skončit. Ne v zemi, kde ČEZsko jistí média… a mnozí novináři teď začnou omlouvat a vysvětlovat, ač to tahá za uši, bolí z toho hlava a je jasné, co se stalo… — Michal Šnobr (@michalsnobr) January 29, 2024

Rakušana začal omlouvat novinář a miliardář Jan Dobrovský, že „kdo má rozum, ten to pochopil“. „Ale no tak. Tak hloupé, nerozmyšlené a nedůvěryhodné výmluvě nemůže nikdo uvěřit. Jen ještě intenzivněji potvrzuje vyřčené. Ale současně je jasné, že tohle pan ministr hodně podělal,“ odporoval mu Šnobr. „Vy, pane Šnobre, přece víte, že nikdo nechystá žádné ovládnutí. To bych od vás nečekal, že budete mluvit o výmluvě. Spíš bych předpokládal, že takovou interpretaci budete vyvracet,“ ozval se Dobrovský.

Kdo má rozum, ten to pochopil. Teda aspoň doufám :-) — Jan Dobrovský (@JanDobrovsky) January 29, 2024

Vy, pane Šnobre, přece víte, že nikdo nechystá žádné ovládnutí. To bych od vás nečekal, že budete mluvit o výmluvě. Spíš bych předpokládal, že takovou interpretaci budete vyvracet. — Jan Dobrovský (@JanDobrovsky) January 29, 2024

„To nemyslíte vážně? Tady spousta lidí spoří na penzi i investicemi do akcií na pražské burze, kde největší akcií je ČEZ a vy, jako představitel vlády, uděláte takový fail? Hrůza a ostuda! Je mi líto, že vám to musím napsat, ale toto je moc,“ byl rozčarován Petr Klasa. „Tohle není jen tak nějaké politické přeřeknutí, ale manipulace s trhem. ČEZ má kolem 150k akcionářů a pár z nich mohlo jednat na základě vašich slov,“ vyčítal ministrovi Jakub Blaha.

To nemyslíte vážně? Tady spousta lidí spoří na penzi i investicemi do akcií na pražské burze, kde největší akcií je ČEZ a vy, jako představitel vlády, uděláte takový fail? Hrůza a ostuda! Je mi líto, že vám to musím napsat, ale toto je moc. — Petr Klasa (@KlasaPetr) January 29, 2024

Tohle není jen tak nějaké politické přeřeknutí, ale manipulace s trhem. ČEZ má kolem 150k akcionářů a pár z nich mohlo jednat na základě vašich slov. — Jakub Blaha (@blahakuba) January 29, 2024

