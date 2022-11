„Takže výlety do Kyjeva?!“ Fiala pod palbou. Je zle kvůli zprávě o nejvyšším zdražení elektřiny v celé EU

Evropský statistický úřad Eurostat zveřejnil data za první polovinu roku 2022 ohledně cen elektřiny a plynu pro domácnosti. Zvláště v ceně elektřiny vychází Česko nelichotivě. Cena se oproti první polovině minulého roku zvedla o 62 %. Je to nejvíc v EU, „následuje Lotyšsko (59 %) a Dánsko (57 %). V sousedním Německu se ceny v první polovině roku 2022 zvýšily pouze o 2,7 % oproti roku 2021, v Rakousku jen o 1,5 %. Ceny rostou přesto, že Česko patří k vývozcům elektřiny a ČEZ k největším energetickým uskupením v Evropě. ParlamentníListy.cz se v anketě zeptaly, co je s tím možné udělat?

reklama

„Odejít z burzy a přednostně dodávat elektřinu vyrobenou v ČR domácím spotřebitelům. Na burze obchodovat přebytky. Stanovit maximální marže pro výrobce elektřiny,“ vysvětlila Alena Vitásková, bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu.

„Legislativa ohledně výkupu a distribuce elektřiny je v ČR beznadějně zastaralá. Takže šoky, které trhy ve zbytku Evropy dokážou pohltit, mají v Česku zničující dopad na zákazníky. Chybějí nám stabilnější dodavatelé a větší zapojení komunitní energetiky. Odpovědnost bohužel padá na bývalého ministra průmyslu a obchodu pana Havlíčka, jehož nedodělky vláda stále dohání,“ ohodnotil Mikuláš Peksa, europoslanec za Pirátskou stranu, předseda Evropské pirátské strany.

Mgr. Mikuláš Peksa Piráti



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Proč myslíte, že jsem pana Síkelu kritizoval? Protože prostě zaspal? On jediný je za to zodpovědný,“ upozornil Tomáš Zdechovský, europoslanec za KDU-ČSL.

Tomáš Zdechovský KDU-ČSL

Místopředseda KDU-ČSL

europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Řešit příčinu, a tou je umělé zdražování přes burzovní ceny, místo prodeje napřímo. Je nutné donutit vládu, aby pochopila, že se občané přestanou bát a bude s ní konec,“ sdělil Ivan David, europoslanec za SPD.

Anketa Jste ještě schopni zajistit si dostatek kvalitního jídla? Ano 17% Ne, musel(a) jsem se letos omezit 83% hlasovalo: 11556 lidí Ondřej Knotek, europoslanec za ANO.

„Bohužel to je smutné vysvědčení Fialově vládě a její chaotické politice v boji s energetickou krizí. Pomohlo by jediné – výměna kabinetu za krizový tým zkušených odborníků, kteří pod politickou kontrolou Parlamentu provedou stát tímto těžkým obdobím a poté opět předají správu státu politickému kabinetu. Současná parta hic totiž krizový management totálně nezvládá. Spíše krize vytváří, než by je řešila,“ konstatoval Michal Hašek, bývalý hejtman Jihomoravského kraje, předseda Asociace krajů a statutární místopředseda ČSSD.

„V první polovině roku nepůsobila ještě žádná opatření, tohle je zejména odraz opožděné reakce v ČR. Stropy, odpuštěné poplatky za OZE a alternativy za ruský plyn, to vše má zpoždění. Do budoucna zůstává zejména úkol posílit strategickou roli státu v energetice,“ objasnil Jiří Dolejš, ekonomický expert KSČM, bývalý dlouholetý poslanec.

„Od konce února upozorňujeme na potřebu skutečně regulovat ceny energií. Mezinárodní trh selhal, a to ohrožuje ekonomickou stabilitu naší země. Proto vláda musí vytvořit vnitřní trh a regulovanou cenu. Pokud to neudělá, povede to ke katastrofě veřejných financí, propadu ekonomiky a nezaměstnanosti,“ je přesvědčen Michal Šmarda, předseda ČSSD, starosta Nového Města na Moravě.

Psali jsme: Sebevražda před vládou: Svíčky pryč, místo hlídá policie. Varuji... Expolitik na vlastní oči Babka (ANO): Jak trapně průhledné... Rozvoral (SPD): Neustálé podvody a manipulace ČT za veřejné peníze už opravdu přesahují všechno Nováková (KDU-ČSL): Je dostatečný tlak na vedení, aby se stížnostem věnoval?

„Vyrábíme levně, nakupujeme draze přes burzu. Otočit směr prodeje, levně doma, co zbude, na burzu. Na jedné straně neskutečné zisky, na druhé straně vyprazdňování peněženek občanů a dojde i na krachy podniků. Přitom slyšíme – nenecháme vás padnout. Dost malá náplast na prázdné peněženky,“ okomentoval Pavol Lukša, předseda strany Dobrá volba 2016, starosta Čeladné.

„Co se s tím dá dělat? Jednoduchá odpověď. Především poslat Fialovu vládu neschopných amatérů a gaučových válečníků na politický hřbitov. Proč? Těch důvodů je mnohem víc, ale určitě také právě proto, že – jak správně uvádíte – podle Eurostatu stoupla cena elektřiny v ČR v první půlce roku 2022 oproti stejnému období loni o 62 procent, tedy nejvíce v EU. A to ji sami vyrábíme! Ať už po tomhle ‚fialovém‘ národním neštěstí přijde kdokoliv, nemůže to dělat hůř. Vláda, která namísto toho, aby řešila problémy svých vlastních občanů – že jich je – jezdí na výlety do Kyjeva, je opravdu k ničemu,“ myslela si Zuzana Majerová, předsedkyně Trikolory.

Zuzana Majerová Trikolora



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Opustit lipskou burzu, přestat platit emisní povolenky. Prodávat jen přebytky elektrické energie. Pomoci nejen občanům, ale i českému průmyslu,“ doporučil Jaroslav Bašta, poslanec SPD, kandidát na prezidenta.

Fotogalerie: - Pytel na ministerstvu

„Teď už bohužel z pohledu ceny nic. Pětivláda zavlekla Českou republiku do energetické chudoby a jediné, co se dá dělat, je věřit v mírnou zimu. Zavrhla zastropování cen u výrobců a hradí zisky překupníkům, proč asi? Kdo za to co dostal? Děkujeme skupině výletníků, zážitkových pasantů, kteří více cestují, než pracují pro naše občany. Jediným řešením budou razantní zásahy do cen energií, které později zaplatíme všichni, a samozřejmě demise současné neschopné vlády,“ uvedl Marek Novák, poslanec hnutí ANO, člen hospodářského výboru Poslanecké sněmovny.

„Oddělit ceny plynu od ceny elektřiny a nestanovovat cenu na burze od ceny nejdražší závěrné elektrárny,“ objasnil Roman Kubíček, poslanec hnutí ANO, místopředseda kontrolního výboru Poslanecké sněmovny, člen podvýboru pro energetiku.

„Vyměnit vládu ukrajinských politických ‚aktivistů‘ v čele s panem Fialou za vládu českých politických profesionálů. Ti by pak měli zajistit, že se na burzu dostanou pouze přebytky naší elektřiny. Dále bychom měli opustit systém obchodování s emisními povolenkami a zahájit kroky, které by vedly k přímému nákupu zemního plynu z Ruska,“ domnívá se Jaroslav Foldyna, poslanec SPD.

„Do roku 2007 byla cena elektřiny regulovaná. Není žádný problém začít regulovat opět. Jen tomu brání evropská legislativa. Jestli se z těchto omezení EU nevymaníme, německý Green Deal nás zničí. Čili vláda musí udělat vše pro to, aby v okamžiku, kdy selže trh, byla co nejdříve zavedena regulace. To platí vždy a všude,“ konstatoval Martin Pecina, bývalý místopředseda vlády a ministr vnitra.

Fotogalerie: - O svátku proti vládě



Psali jsme: Karlovy Vary: Začíná rekonstrukce atletického stadionu Zemanovy Lány: Postřílíme jeleny, muflony, prasata. Sněmovna škrtla peníze, neuživíme je PRIAC: Průlomový rozsudek ve „válce soudů“ Nechat trpět Ukrajince. Nechat trpět Západ. Dlouho. Nová taktika Ruska

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.