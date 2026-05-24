„Teď jste si naběhl.“ Schillerová využila Jurečkův útok a spustila palbu

Nedělní Partie Terezie Tománkové nabídla duel mezi ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO) a bývalým šéfem resortu práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou (KDU-ČSL). Diskutovali mimo jiné o schodku státního rozpočtu.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
Vláda podle ní dostala tisíce zpráv vyzývajících k zákazu akce. „Přijalo se usnesení Poslanecké sněmovny. Vyznívá poměrně smířlivě,“ soudí Schillerová.
Mrzí ji, že se situace vyhrotila. „Všechno to bylo zbytečné. Doufám, že to skončí dobře. Vyzývám občany, aby se nenechali vyprovokovat,“ uvedla ministryně.
Jurečka si prý nemyslí, že by se sjezd v Brně konal příliš brzy. „To, co přinesla druhá světová válka, nikdo nezpochybňuje. Nikdo nezpochybňuje Benešovy dekrety,“ podtrhl poslanec.
Upozornil, že v Brně se sešli potomci někdejších sudetských Němců a zkritizoval průběh debaty na půdě Poslanecké sněmovny. Hovořil o právu scházet se. Usnesení Sněmovny ho podle jeho slov popřelo.
„Benešovy dekrety jsou nezrušitelné,“ zdůraznila Schillerová. Připomněla, že Bernd Posselt hlasoval proti vstupu ČR do EU, dokud nebudou zrušeny Benešovy dekrety. Rétoriku však následně zmírnil.
„Vyzývám ke klidu, ale akci nepodporuji, považuji ji za provokaci,“ zdůraznila politička.
„Za posledních čtrnáct dnů se mě několik německých kolegů zeptalo, proč se akce projednává v Poslanecké sněmovně. Pro lidi v Německu je to těžko pochopitelné. Může to poškozovat naše vztahy v ekonomické rovině. Tomio Okamura vydírá. Řekl, že chce otevřít téma válečných reparací. Hodí se mu to do rétoriky nenávisti. Do Berlína ale nepojede. Je to z jeho strany hra, štvavá politika,“ soudí Jurečka.
Tomio Okamura
Uvedl, že na akci nejde ani koruna z kapes českého daňového poplatníka.
Schillerová odmítla, že by Okamura vládu vydíral. „Nevím, co říkal Okamura, nejsem jeho mluvčí… Můžu mluvit?“ zeptala se, když se jí poslanec pokusil skočit do řeči.
Zopakovala, že se v Brně narodila. „Každá rodina něco zažila. Proč jsou ty rány znovu otevírány? Odsuzuji útoky. Nejsem mluvčí Okamury. Válečné reparace nejsou téma, vůbec se o tom nebavíme,“ podtrhla ministryně.
Vztahy premiéra Andreje Babiše s německým kancléřem Friedrichem Merzem jsou podle ní dobré. Připomněla, že kritizovaného jednání Poslanecké sněmovny se z pracovních důvodů nemohla zúčastnit. Pokud tam padla zraňující slova ve vztahu k Němcům, tak ji to mrzí.
Kdo pojede na summit NATO
Dále se hovořilo o chystaném summitu NATO v Turecku a sporech o to, kdo na něj pojede. Jurečka se pustil do kritiky ministra zahraničních věcí. „Chová se jako uražené dítě. Takhle v politice nemůžeme fungovat,“ řekl poslanec a zmínil výroky o deratizaci úředníků.
Který národ více ublížil českému národu?
Anketa
Který národ více ublížil českému národu?
„Vztahy prezidenta a premiéra jsou korektní, komunikují spolu. My jako hnutí ANO se vyjadřujeme korektně,“ oponovala politička.
Nedávná kritika prezidenta kvůli pozdnímu příchodu premiéra na jednání na Hradě však byla podle ní zbytečná.
„Kdo pozoruje debatu, vidí, že prezident ustoupil ze svých ambicí. Řekl, že chápe složení delegace, ale že by stál o to, aby byl na neformální večeři hlav států. Vládu by to nic nestálo, premiér tam stejně nemůže. Že mu to nechtějí umožnit, je projev jejich malosti,“ míní Jurečka.
Řeč se opět stočila ke schůzce, na kterou premiér dorazil se zpožděním. Schillerová znovu musela Jurečku žádat, aby jí neskákal do řeči. Vysvětlila, že Babiš se předem omlouval, že přijde na schůzku později.
Nechtěla se však pouštět do kritiky Motoristů. „Vláda jako celek dělá zahraniční politiku. My chceme věci vysvětlovat Donaldu Trumpovi. Budeme se o složení delegace ještě bavit. Nejsme vydíráni SPD ani Motoristy. Vláda rozhodne 8. června,“ řekla místopředsedkyně kabinetu.
Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?
Anketa
Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?
Jurečka zdůraznil, že hlava státu zastupuje zemi navenek. „Na neformální večeři hlav států premiér jít nemůže,“ zopakoval poslanec.
Kompetenční žaloba, kterou prezident hrozí, je podle Schillerové nesmysl. „Ať už Ústavní soud rozhodne tak, nebo onak, bude to v této věci, pro tento konkrétní případ. Nebude to žádný precedent. Nemělo by to podle mě dojít tak daleko, protože kompetenční žaloba nic nevyřeší. Bude to i pro prezidenta prohra, neměl by kompetenční žalobu podávat podle mého názoru. Ještě ji nepodal. Byla by to hloupost, ostuda,“ soudí politička.
Jurečka souhlasil, že je to prohra zúčastněných stran, prezidenta i vlády. „Neumíme se na vrcholové úrovni dohodnout, je to prohra celé společnosti,“ domnívá se poslanec.
Schillerová: Chystáme revoluční reformu
Dalším tématem byl státní rozpočet. „Mojí povinností je do konce srpna vyjednat rozpočet, vláda ho do konce září pošle Sněmovně,“ zrekapitulovala ministryně.
Připomněla, že s předchozí vládou tvrdě vyjednávala. „Zákonné přílohy tam nebyly. Já to takhle dělat nebudu. Budu informovat veřejnost,“ slíbila šéfka financí.
„Rozdíl mezi touto vládou a tou naší je, že platil zákon o rozpočtových pravidlech a snižování deficitu. Paní ministryně dnes není schopna říct, jaký bude deficit roku 2027, protože si pravidla rozvolňuje,“ zaútočil opoziční poslanec.
Ministryně podle něj bude s čísly „čarovat“. Kritizoval vládu za rozpočtovou nezodpovědnost. Odhadl schodek na 350 mld. Kč.
„Teď jste si tak naběhl. Vy tomu nerozumíte, nebo jste neuvěřitelně drzý člověk,“ nedala se Schillerová. „Dostali jste nás do rozpočtové pasti… Nechte mě domluvit. Nechte mě mluvit… Udělali jste neuvěřitelný podraz a ještě jste měli tu drzost, že jste po volbách v listopadu dali na stránky ministerstva financí více než dvojnásobná čísla, než schválila Evropská komise. A teď mě budete mistrovat? My jsme ve složité situaci. Jednáme o reálných číslech. Brzdíme inflaci,“ zaznělo v emotivním vyjádření.
„Past to byla, když ANO vědělo, že nebude mít peníze na předvolební sliby… Slibovali jste, že vrátíte peníze důchodcům, které jim vláda Petra Fialy údajně vzala. Tak vrátíte jim je, nebo ne?“ reagoval Jurečka.
Na půjčenou korunu na dluhopisech podle něj stát zaplatí padesát haléřů, celkem 720 miliard korun.
„Rozpočet budu vyjednávat. Dostala jsem požadavky resortů. Na vládě si stanovíme priority. Pak to musím ukočírovat, to je normální. Vyjednávací proces je na začátku,“ zdůraznila šéfka financí.
Nejdřív se bude jednat s Evropskou komisí. „Budeme se držet pod třemi procenty veřejných financí,“ uvedla k plánovanému deficitu. „Může se stát, že jednání se někde zadrhnou, ale budu se držet fiskálně strukturálního plánu EU,“ zdůraznila Schillerová.
„Budu v nákupním středisku nakupovat. Platím kreditkou v kontokorentu, přidám prémiovou šunku, šampaňské a tablet, řeknu, že je to důležité,“ použil příměr Jurečka. Uvedl, že tři procenta jsou hranice, nikoli cíl.
Řeč se stočila k výdajům do obrany. Moderátorka připomněla, že ani Fialova vláda nesplnila dvě procenta HDP. Jurečka argumentoval, že se to ještě neví.
„Pochopil bych, že se kvůli obraně nebo elektrárně Dukovany zadlužíme víc,“ připustil poslanec. Zbytečné utrácení se mu však prý nezamlouvá.
Schillerová se vrátila k únikové doložce. „Začneme pod třemi procenty a budeme se tam držet,“ ujistila ministryně.
Jurečka dal průchod své nespokojenosti. „Naše vládní koalice neslibovala lidem věci, na které nejsou peníze. Neslibovali jsme vyšší penze. Provedli jsme důchodovou reformu. Tahle vláda reformu neuznává. Vrství další a další výdaje,“ rozčílil se opoziční poslanec.
Vláda podle jeho slov demontuje důchodovou reformu, přestože ví, že nemá peníze.
„Lhali jste tehdy, lžete pořád,“ reagovala Schillerová. „Když nám přiletí bomba, začíná krizové řízení státu. Pravidla padají. Není čas jít do Parlamentu a schvalovat deficit. Pro tyto případy, které nikdy nenastanou, to je,“ vysvětlila rozvolnění rozpočtových pravidel.
A vymezila se proti silnému vyjádření guvernéra ČNB Aleše Michla, který řekl, že bankovní rada bude držet inflaci i za cenu zdrcení ekonomiky. „Určitě nechceme zdrtit českou ekonomiku, ale chápu, že pan guvernér rád používá silná slova. My jako vláda pomáháme snižovat inflaci,“ řekla ministryně.
Postup vlády kritizoval Jurečka. „Děláte plošná opatření, to pomáhá zvyšovat inflaci. Role ČNB je, že hodnotí kroky vlády, a když vidí nezodpovědnou politiku, nebude snižovat úrokové sazby,“ uvedl poslanec.
Schillerová pak opět musela politika okřiknout, aby ji nechal mluvit. Vyjmenovala protiinflační kroky vlády. „Nečekáme, až inflace bude utržená ze řetězu, jak jste to dělali vy,“ vrátila Jurečkovi.
Jurečka navrhl, aby státní příspěvek pro lidi do třiceti let věku byl vyšší. Reforma měla podle něj proběhnout už před čtyřmi lety.
Schillerová řekla, že reforma je klíčová a bude o ní jednat s opozicí a hledat shodu. Kritizovala výši poplatků pojišťovnám. „Bude to boj se soukromým sektorem, ale jinak s tím nepohneme,“ řekla a připomněla, že předchozí vláda snížila státní příspěvek ve třetím pilíři, mnoho lidí z něj proto odešlo.
Podle Jurečky tyto peníze zůstaly v systému. Návrh Schillerové, že by se spořit mohlo už od narození, podle svých slov vítá.
„Lidé ztratili důvěru, odešli ze třetího pilíře,“ kritizovala ministryně Fialovu vládu, zároveň ale i pochválila: „Díky jednotnému měsíčnímu hlášení, které je projektem pana exministra, budeme moci lépe zacílit náročné profese.“
Jurečka je prý rád, že současná koalice většinu opatření předchozí vlády ponechává v platnosti, ačkoliv před volbami ANO říkalo, že je zruší.
„To je nesmysl,“ namítla Schillerová. Uvedla, že Babišův kabinet vrací vše, co vrátit lze.
„Máme tam 400 tisíc. Prosadíme vládní návrh, protože jsme ve vládě a máme to v programovém prohlášení vlády,“ objasnila postup Schillerová.
Jurečka chtěl, aby se to „udělalo adresně“.
„Vy z toho chcete udělat sociální dávku?“ divila se ministryně.
Jurečka namítl, že právě vzhledem k situaci je dobré mít takovou výrobu v rukou státu. „Máme držet letiště, klíčové produktovody, máme si podržet i tak klíčového výrobce, zvlášť v této době,“ zdůraznil poslanec.
„Rozhodnutí nepadlo. Ekonomicky zajímavé je to právě v této době,“ zdůraznila místopředsedkyně vlády a vypočítala podniky, které stát v minulosti prodal do soukromých rukou.
Vláda podle ní o prodeji zatím nejednala. „Rozhodla by cena. Je obrovská nabídka. I ze strany českých firem,“ přiblížila místopředsedkyně kabinetu.
Jurečka namítl, že prodej Explosie, zvláště v této době, mu připadá jako „úplný výkřik do tmy“.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku