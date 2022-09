„Teď už demonstrujete jen za Rusko! Ceny vyřešeny.” Kalousek netušil, co spustí

reklama

„Myslím, že pan Kalousek si vůbec nepovšiml průzkumu veřejného mínění Kantaru.cz, který zveřejnila jeho oblíbená veřejnoprávní Česká televize, ze kterého vyplývá, že většina občanů chce jednat s Ruskem v otázce energií. To by měl respektovat i pan Kalousek a nežvanit něco o ruských agentech. Lidé sledují svůj vlastní zájem, a ne zájmy cizích mocností, které sleduje pan Kalousek. Jedna věc je zastropování cen, to je asi v pořádku. Jiná věc je, zda je dostatečné. Další otázkou je, zda budou pokračovat zmatky v termínech. Úplně nejdůležitější ale je, co budeme platit za plyn v tomto a příštím roce a dalších letech. Zda to bude pětinásobně dražší zkapalněný plyn ze Spojených států, Austrálie nebo Kataru. Nebo pokud skončí válka na Ukrajině, tak ceny plynu pravděpodobně rychle poklesnou na původní úroveň. Myslím, že bychom pak mohli mít levný plyn,“ vysvětlil Jiří Paroubek, bývalý předseda vlády i ČSSD.

„Vláda měla přijít se zastropováním dřív, i když to není tak jednoduché, jak pokřikují média a Havlíček. Pokud někdo demonstroval na Václaváku a přes dostupné informace sloužil jako kulisa proruské bandě, tak se nemůže divit výrokům, jaké řekl nejen Kalousek. Tihle lidé asi ani nevědí, co činí. Měli by si pro případné demonstrace k drahotě vybrat slušnější lidi než pátou kolonu ruského válečníka. Pokud tohle se stejnou bandou budou opakovat, bude platit Kalouskův názor,“ konstatoval František Laudát, předseda Klubu angažovaných nestraníků, bývalý předseda poslaneckého klubu TOP 09 a STAN.

„Není pravda, co se snaží pan Kalousek prezentovat, že ten, kdo demonstruje proti této vládě, tak je to demonstrace pro Rusko. Kdybychom takto pojímali jakýkoliv nesouhlas s jednáním vlády, tak je to vlastně konec demokracie. Vláda sice přijala nějaké opatření, ale není ještě realizované. Je to jen prohlášení, které se má realizovat formou zákonných opatření. Pokud tomu dobře rozumím, pořád se ještě čeká na rozhodnutí Evropské komise. Výsledky toho, co se vláda usnesla, budou realizovatelné až po nějakém čase. Není pravda, co se v mediálním prostoru prezentuje, že lidé ušetří. Neušetří. Budou platit podstatně víc, než platili letos, loni nebo předloni. Kdyby však vláda nic neudělala, došlo by skutečně k rozvratu společnosti. Tato opatření tedy mají zklidnit atmosféru. Určitě to však nejsou opatření, která by zajistila ekonomickou stabilitu těch nejslabších lidí,“ upozornil Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením.

„To je názor Mirka Kalouska. Já osobně si myslím, že s lidmi musíme umět mluvit,“ myslel si Tomáš Zdechovský, europoslanec za KDU-ČSL, místopředseda výboru pro rozpočtovou kontrolu EP.

„Kalousek je stejně mimo jako celá pravicová vláda! Zastropování je sice fajn krok, ale výška toho stropu je pro většinu občanů příliš vysoká. Mimochodem je vyšší než ve Francii, Španělsku, Portugalsku, ale třeba i na sousedním Slovensku. A u toho bych se zastavila. Proč Slováci mohou mít kWh za 1,6 Kč a my ji máme mít za čtyřnásobek? Ať se podívá pan Kalousek i celá slavná vláda na statistiky, kolika domácnostem nezbude na konci měsíce z příjmu ani koruna. A ti teď sice mají strop, a tak se jim energie nezvýší ze tří tisíc na patnáct, ale ‚jen‘ na devět. Když k tomu přičtete rapidně zdražující potraviny, pořád je to smrtelný koktejl. Když někdo demonstruje, protože už neví, z které do které, nedemonstruje za Rusko, ale za sebe! A proti takovým, jako jsou Kalouskové, Stanjurové, Fialové, Bartošové, Jurečkové a ‚chytré‘ rádkyně jako Pekarová. Ti je svou asociální a protilidovou politikou dostali do roviny nevolníků ve vlastní zemi!“ uvedla Kateřina Konečná, europoslankyně a předsedkyně KSČM.

„Skutečnost, že cena je zastropovaná, ještě automaticky neznamená, že se problém vyřešil – pokud hlavní trh nebude fungovat, nedokážou distributoři svým zákazníkům za tuto cenu prodávat. Takže bych chtěl všechny zúčastněné velmi poprosit, aby mírnili vzájemné osočování a pokusili se spolupracovat. Vyhráno ještě zdaleka není,“ připomněl Mikuláš Peksa, europoslanec za Pirátskou stranu, předseda Evropské pirátské strany.

„Rozšířil se nám tu takový nešvar, že se množí lidé, kteří soudí nebo hodnotí, jestli se smí, nebo nesmí manifestovat. Myslím si, že je to naprosté nepochopení demokracie. I přesto, že vláda s obrovským zpožděním a podle mě nedostatečně včera schválila něco, proti čemu se měsíce vymezovala, pro někoho to může být důvod ke spokojenosti, pro někoho však, že bude nespokojen dál. Nevím, kde pan Kalousek nebo Milion chvilek nebo kdokoliv berou právo někomu jít demonstrovat. Myslím, že ti, kdo organizovali demonstrace proti předchozí vládě, mají fakt krátkou paměť. Toto přesně zapadá do dvojího metru. Když se oni rozhodnou demonstrovat, je to v pořádku. Když se někdo rozhodne demonstrovat proti jejich favoritům, dostane nálepku a z veřejného prostředí je vyloučen. Já jsem se ke všem demonstracím vždycky vyjadřoval úplně stejně – že ti lidé na to mají právo. A to je rozdíl mezi demokracií a totalitou. To, co tady dělají kolegové, je takové nenápadné našlápnutí k totalitě. Že někdo – v tomto případě Kalousek a Milion chvilek – budou hodnotit oprávněnost či neoprávněnost nějaké demonstrace. Pomalu tímto našlapujeme nenápadně k totalitnímu myšlení. Vytvoří se nějaká elita, která bude hodnotit, soudit a rozhodovat, jestli ta či ona demonstrace je oprávněná, nebo ne. Myslím si, že toto do demokracie nepatří,“ řekl Patrik Nacher, poslanec ANO, místopředseda hospodářského výboru Poslanecké sněmovny.

„Kdyby nebylo Ruska, neměli by politici vládní koalice žádný argument. Provozujeme dlouhodobě smrtící zelenou politiku? Může za to Rusko. Nelíbí se vám vládní migrační politika? Může za to Rusko. Proč máme vysoké ceny energií? Může za to Rusko. Nelíbí se vám směřování Evropské unie? Může za to Rusko. Kritizujete politiku Fialovy vlády? Fiala a spol. za nic nemohou, může za to přece Rusko. Jdete demonstrovat? Děláte to kvůli Rusku. A takhle by se dalo pokračovat do nekonečna. Už je to vážně na palici. Za všechny naše vlastní omyly, přešlapy a chyby může Rusko. Pardon, napsal jsem to špatně. Příznivci bratrstva fialové kočičí pracky to píšou takhle: Russko. Tenhle pravopis je definičním znakem jejich ubožáctví,“ napsal Petr Štěpánek, první místopředseda Trikolory.

„Tomu se říká demagogie. Sociální demokracie požadovala zastropování už od jara. Nyní je pozdě a ceny pořád vysoko. Následující vyúčtování může být pro nízkopříjmové skupiny likvidační. A o tom a obavách z budoucnosti je ta nespokojenost. I když se z ní vládní politici snaží demagogicky dělat ideologii,“ domnívala se Alena Gajdůšková (ČSSD), bývalá první místopředsedkyně Senátu ČR.

„Jo, Mirek vtipálek tím asi chce říct, že máme demonstrovat za zisky plynárenských gigantů nebo ropných koncernů. Ještě mohl zmínit zbrojařské firmy, které nyní mají žně! To si opravdu nedovede představit, že lidé mají obavy z budoucna? Že nevěří vládě řeči o tom, že to zvládne? Už nyní jsou složenky noční můrou většiny lidí. To žene lidi na náměstí, a jestli tomu nevěří, ať uspořádá demonstraci požadující úplně zakázat vše ruské, a ještě k tomu přihodit Čínu, aby to měl ideologicky čisté, a uvidíme, jak uspěje. My ale nechceme do doby kamenné, kde nás tlačí tato vláda svým balancováním na hraně jaderné války. Stop válkám!!!“ sdělil Leo Luzar, bývalý poslanec a místopředseda KSČM.

„To je zoufalá snaha odpoutat pozornost od neschopnosti české vlády. Současná krize je prokazatelně vyvolaná covidem, Babišovými dluhy, válkou na Ukrajině a zcela chybnými kroky vlády ČR. Údaje o průběhu krize u nás a ve zbytku Evropy usvědčují právě naši vládu z její negativní role při ožebračování obyvatel, likvidace podniků a vedení celého státu do bankrotu,“ vysvětlil Vlastimil Tlustý, bývalý ministr financí a předseda poslaneckého klubu ODS.

„Pan Kalousek by si měl především udělat pořádek v partaji. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová vypouští do médií pitomosti, které lidi se zdravým rozumem – těch bylo na Václaváku 100 tisíc, vytáčejí doslova doběla. Takže lidé nedemonstrují za Rusko, ale například proti svetrům na zimu madam Pekarové. Je mi divné, že se pan Kalousek musí snižovat k tak nesmyslným a hloupým obviněním českých občanů. Ale na druhou stranu, volební preference TOP 09 4,5 procenta, to se pak použijí jakékoliv prostředky pro záchranu. Věřím, že tentokrát to bude naopak a Miroslav Kalousek pomůže TOP 09 na smetiště dějin,“ řekl Jan Veleba, bývalý senátor a předseda Agrární komory ČR.

„Nechci nikoho, kdo jde na jakoukoliv demonstraci, dávat do nějakých jednoduchých škatulek. Každý má svoje důvody. Možná se najdou lidé, kteří vyjadřují svůj názor ke konfliktu na Ukrajině. Rozhodně to ale nejsou všichni ani většina. Lidé prostě demonstrují svůj postoj k tomu, že jsou ohroženi energetickou chudobou, že mají pocit, že se na ně vláda vykašlala, že nad zájmy svých občanů upřednostňuje zájmy jiné, a nikdo vlastně netuší jaké. Neberu tyto demonstrace úplně ani jako protivládní – zatím. Je to prostě volání o pomoc. Lidé se bojí o práci, o to, že jim bude zima, že nebudou mít na jídlo. A chtějí, aby vláda těmto věcem věnovala pozornost. Na to koneckonců opravdu čekáme všichni. I zastropování cen, po kterém ANO volalo už v dubnu, přišlo pozdě. I oproti jiným státům. A otázkou zůstává, zda tato pomoc bude stačit, stále jsem na třikrát vyšších cenách než v loňském roce,“ konstatovala Jana Pastuchová, poslankyně ANO, místopředsedkyně výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny.

„Vláda jen zlegalizovala narychlo před volbami ‚Velkou energetickou loupež‘! Věčné výmluvy na kdekoho jak malé uplakané děti je ukázkou naprosté neschopnosti. Lidé mají právo po vládě žádat řešení situace, kterou z velké části právě tato vláda způsobila! V Česku se málo demonstruje a stávkuje. V EU dost zaostáváme. Nestačí jen chodit k volbám. Je nutné si uvědomit potřebu aktivního občanství. Bez toho demokracie nefunguje. Je dobře, že nespokojení občané vyjdou do ulic! Iniciativu by měly převzít opoziční strany včetně těch mimoparlamentních,“ myslel si Zdeněk Škromach (ČSSD), bývalý ministr práce a sociálních věcí, místopředseda vlády i Senátu ČR.

„Teď záleží, za co kdo bude demonstrovat. Navržené stropy pochopitelně nemohou administrativně nadiktovat ceny před krizí. Je to kompromis, který bude vládu stát minimálně 130 miliard. Za klíčový mám protest odborů 8. října, uvidíme, jak odbory po volbách aktualizují své požadavky. A nadávat jen na Rusko, které používá Gazprom jako nástroj politiky, taky nepomůže. Bude nutný zásah do daňového systému i do struktury energetického trhu. To je ale úkol dlouhodobější. Řečičky, jak levnou energii snadno zařídí Putin, přicházejí jen z politického okraje, tím bych se teď nezdržoval. Jednat o konci Putinovy války je samozřejmě třeba, ale ne na bázi jednostranné kapitulace. Energetická bezpečnost Evropy je věc systémová, na to nestačí prozatímní stropy,“ vysvětlil Jiří Dolejš, bývalý dlouholetý poslanec KSČM.

„1. Pan Kalousek tvrdí, že ten, kdo demonstruje proti ožebračení velké části českých občanů, likvidaci velké části českého průmyslu a dalšímu masivnímu zadlužování ČR, demonstruje za Rusko? Co k tomu říci? Snad jen to, že by mě zajímalo, co si pan Kalousek představuje pod pojmem ‚falešné dilema‘. Za jiný komentář ta blbost nestojí. 2. Vláda neříká lidem nic jiného, než že se nestanou žebráky hned zítra, ale až pozítří. Bravo! Zastropování cen elektřiny v jeho současné podobě je přece pouze odkladem problému a jeho dalším znásobením. Dluh, který svým krokem vláda vytvoří, bude muset někdo, a to i s úroky, splatit. Buď to budeme my, anebo pokud věřitelé vydrží tak dlouho čekat, to budou naše děti. Jediným skutečným řešením je pokrývat naši spotřebu elektřinou vyrobenou v našich elektrárnách a na burzu dávat její přebytky. To ale od této vlády nemůžeme čekat,“ konstatoval Jaroslav Foldyna, poslanec SPD.

„Asi jsme po 33 letech opsali kruh a jsme zpět. Jen v jakémsi pseudokomunismu bílém. Kdo nejde s námi, jde proti nám! S USA na věčné časy a nikdy jinak. EU si rozvracet nedáme! Kapitalisté všech zemí, spojte se! Takto si tedy zřejmě někteří údajní demokraté představují jediné dovolené a beztrestné provolávání ‚svobodných lidí‘ na možná již opět povinných průvodech 17. listopadu? No to snad ne! Nebo již zapomněli, že dosud svobodně a někdy i právem sami demonstrovali proti jiným svým politickým soupeřům? Jsem zděšen, jak rychle se zapomíná. Přitom právě po demonstraci na Václaváku se naše vláda jakoby zázračně aspoň částečně probudila. Kdybychom stejně ‚rychle‘ řešili maléry pacientů, měla by ČR asi jen pět milionů obyvatel! Sorry jako. Doufám proto, že jste se přeslechli. Pan M. K. se totiž demokracií vždy rád oháněl. A míval jsem pocit, že to myslí vážně. Snad jsem se nezmýlil. To v posledních volbách ano. Lituji. Ještě mne napadá. To bude platit i pro pochod Prague Pride?“ okomentoval Jiří Koskuba, primář interny Na Bulovce, bývalý poslanec ČSSD.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.