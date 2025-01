„Ten krvavý nepořádek musíme ukončit“. Trump prý chystá jednání s Putinem

Ukrajinská ofenziva v Kurské oblasti, která se rozeběhla na počátku ledna, se prakticky zastavila.

„Frontové linie v severozápadní části Kurského výběžku kolem vesnice Malaja Lokňa se rozpadají. Mezitím ukrajinská „ofenziva“ zcela uvízla,“ zaznělo na účtu AMK Mapping, který pracuje s informacemi z otevřených zdrojů s tím, že Ukrajinci se snaží v této vesnici zničit ruský opěrný bod.

Hlavní boje prý probíhají ve dvou oblastech: Machnovka (jihovýchodně od Sudže) a Malaja Lokňa.

V Machnovce ukrajinské síly znovu vstoupily do vesnice, ale není jasné, zda zajistily nějaké pozice. Probíhají nelítostné boje a ruské síly se stále snaží postoupit na sever od vesnice a získat oporu v Zamoště, ale Ukrajina klade velký odpor a odrazuje ruské pokusy vstoupit do vesnice. Těžké boje probíhají také o malou osadu Dmitriukov.

Server Kyiv Post tvrdí, že Ukrajinci se v Kurské oblasti potýkají i se Severokorejci.

Video, které ve čtvrtek zveřejnila ukrajinská 47. mechanizovaná brigáda, ukazuje ruský hromadný obrněný útok s půl tuctem obrněných vozidel, včetně tanků, pohybujících se po otevřených sněhových polích. Do útoku prý bylo nasazeno asi 50 vozidel a postupovaly proti Ukrajincům v několika vlnách. Server Kyiv Post napsal, že podle zpráv z armády byly tyto útoky odraženy. Server však obratem doplnil, že informace nemohl nezávisle ověřit.

V útočných vlnách prý také zemřelo 45 agresorů.

Trump: Je to krvavý nepořádek

Na účtu AMK Mapping na sociální síti X zaznělo, že už se připravuje setkání zvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa a prezidenta Ruské federace Vladimira Putina. Agentura Reuters však upozorňuje, že zatím nebyl nastíněn žádný časový harmonogram. „Chce se setkat a my to připravujeme,“ řekl Trump před setkáním s republikánskými guvernéry v Mar-a-Lago v Palm Beach na Floridě.

Agentura Reuters také upozornila, že Trumpovi poradci už předložili návrhy na ukončení války, které by v dohledné době fakticky přenechaly velké části země Rusku. Putin přesto návrhy odmítl.

„Prezident Putin se chce setkat. Řekl to dokonce veřejně a my tu válku musíme ukončit. Je to krvavý nepořádek,“ řekl Trump o rusko-ukrajinské válce.

Mezitím pokračují útoky Rusů na ukrajinská města, včetně metropole Kyjeva.

„Ruský dron Geran-2 zasáhl výškovou budovu v Kyjevě. Podle některých zdrojů byl dron částečně zasažen protivzdušnou obranou, což způsobilo jeho zřícení,“ stálo u videa, které zachytilo velký výbuch.

