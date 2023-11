,,Ti lidé by byli živí.” Trump mrazivě k Ukrajině i Izraeli

Bývalý americký prezident Donald Trump v sobotu na floridském republikánském summitu prohlásil, že v případě svého znovuzvolení ve Spojených státech odstartuje „největší masovou deportaci v historii“. Upozornil, že do USA aktuálně míří z Blízkého východu „tisíce a tisíce lidí“, u nichž Američané nemají sebemenší ponětí, odkud se berou, a kromě pašeráků drog a zločinců jsou mezi nimi i teroristé. Kromě Bidenovy administrativy to od něj schytal i floridský guvernér Ron DeSantis. Svého republikánského rivala do prezidentských voleb označil za „zraněné ptáče padající z nebe“.

Prohlašoval také, že to byl on, kdo mu na Floridě pomohl ke zvolení v době, kdy to vypadalo, že nemá příliš mnoho šancí. „Podpořil jsem ho a během 24 hodin se z něj stala raketa,“ mínil. „Přišel tehdy za mnou s pláčem, že potřebuje, abych ho podpořil, a tak jsem to udělal... A za čtyři roky se rozhodl jít proti mně v prezidentských volbách,“ vyčítal DeSantisovi.



Příští prezidentské volby v USA Trump označil za „nejdůležitější v historii“. „Říkal jsem to i v roce 2016, ale nyní si myslím, že tyto jsou ještě důležitější. Naše země selhává a my jsme selhávajícím národem,“ řekl exprezident Spojených států s tím, že hodlá po svém zvolení „dokončit práci, kterou předtím začali“. „Banánová republika Joea Bidena skončí 5. listopadu 2024,“ dodal.

Za nejdůležitější úkol následujícího prezidentského období označil „ukončení invaze“ na jižní hranici USA. „Ještě před třemi lety jsme měli vůbec nejvíce zabezpečené hranice v celé americké historii…,“ poznačil s tím, že nyní se do USA hrnou lidé „z psychiatrických léčeben a vězení“ z celého světa.



„Teď k nám přichází jedna z největších karavan (migrantů, pozn. red.), jakou kdy kdo viděl, a Biden nemá ani páru, co s tím… Ale já vím, co s tím,“ řekl bývalý prezident a sklidil aplaus.



Upozornil, že USA zaplavují kromě zločinců a pašeráků drog také teroristé. „Velmi mnoho teroristů přichází po tisících,“ ukazoval. Zdůraznil, že do USA nyní míří především „mladí a silní muži“ a až šestnáct procent z nich má přicházet podle Trumpa také z Číny, před kterou dlouhodobě varuje.



Pozor by si Spojené státy měly dát také na příchozí mladé muže z Blízkého východu, kteří do země putují i z oblastí bojů. „Přicházejí jich tisíce a tisíce a my nemáme sebemenší ponětí, odkud se berou… A Biden asi chce, aby sem přišli… Neví, co dělá – uvědomte si, že nedokáže už ani sejít z pódia… ‚Kde je východ? Kde je východ?‘ hledá… Je tam tak sedm schodišť dolů, ale on si nedokáže dát dohromady už ani dvě věci. A to vede jednání o jaderných zbraních…“

K příchozím do USA Trump rovněž poznamenal, že jiné země do Spojených států neposílají ty nejlepší ze svých lidí. „Když k nám ty lidi posílají, neposílají ty nejlepší, co u nich jsou. Ty si u sebe nechávají. To je přece jednoduché,“ shrnul. Nyní již podle Trumpa bude potřeba vykonat „největší masovou deportaci v historii“. „Začneme s tím okamžitě,“ slíbil, co přijde v případě jeho zvolení.



Připomenul, že ještě za Obamy se stávalo, že ilegální migranty naložili do letadel, ale ta se s nimi vrátila do USA nazpátek, protože je jejich domovské země odmítly přijmout. „Zeptal jsem se: ‚A kolik těm zemím platíme peněz?‘ vzpomenul Trump, jak rychle donutil státy spolupracovat s Amerikou ve věci deportací, když pohrozil, že jim vypne penězovody.



Současného prezidenta Joea Bidena pak nazval „křivákem“. „Křivák Joe dal na první místo Čínu, Rusko, Venezuelu, Ukrajinu i ilegální vetřelce a environmentální šílence. Všechny dal na první místo namísto naší země. Ameriku umístil až na poslední místo,“ zhodnotil Trump. „A všechno, co dělají, je, že volají po tom, aby se šlo po Trumpovi a jeho rodině,“ dodal.

Trump dále kritizoval příliš velký důraz na výrobu elektromobilů či aktuální bezpečnostní situaci. „Udržoval jsem v bezpečí Ameriku, udržoval jsem v bezpečí Izrael, udržoval jsem v bezpečí celý svět, a to, co se děje teď po světě, je šílenství,“ doplnil americký exprezident s tím, že pokud by při minulých volbách skončil v Bílém domě namísto Bidena, pak by podle něj k žádnému napadení Ukrajiny ani Izraele nedošlo. „Ti lidé by byli živí,“ pronesl.

