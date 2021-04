„Tmaví se zle narodí, Češi je trestají.“ Ben Cristovao: Kvůli Ortelu jsem dostal přes držku

Hudebník Ben Cristovao se vyjádřil k rasismu v Česku. Prý to je lepší než před lety, ale problém je to stále. „Děti prostě umějí být největší hajzlové,“ myslí si. Pohnutky některých lidí k rasismu však chápe. Lidé barevné pleti někoho zmlátí nebo okradou a ten jedinec si prý řekne: „Oukej, tak jo. Celá tahle skupina fuck you, jděte do p*či. Já vás nesnáším, tak si vyholím hlavu, vezmu bombera a po*ebat vás všechny.“ Od fanoušků kapely Ortel dostal Cristovao na hubu.

reklama

Anketa Nosíte venku roušku nebo respirátor? Vždy 19% Většinou ano 25% Většinou ne 18% Nikdy 38% hlasovalo: 5218 lidí

Hostem rozhovoru Standashow byl zpěvák Ben Cristovao. V rozhovoru u Standy dostal dotaz od diváků pořadu, který se týkal rasismu. Cristovao je totiž mulat (potomek bělocha a černocha) a s touto problematikou se během života potýkal. „Co si myslíš o rasových nepokojích, jak se ti jako person of color (barevné osobě) v České republice žije a které rasistické věci třeba bílá společnost přehlíží,“ zněl plný text dotazu.

Zpěvákovi se v Česku žije dobře. „Je to samozřejmě hodně poupravená verze toho, jak se tady může žít člověku mého vzezření, protože k tomu dělám to, co dělám,“ pověděl. Když ho lidé poznají, tak prý ví, kam si ho zařadit, a nechovají se k němu tak, jak by se třeba chovali k jiným lidem podobného vzhledu.

Nadávky údajně zažívá pouze od trollů na internetu. Standa se ho na to konto zeptal, jestli mu pořád chodí rasistické zprávy. „Ty vole. Teď jsme dělali nějakou kampaň na About You, nějakou soutěž, a dělali jsme ji s mými kámoši. Tři další týpci, všichni jsme mulati, a pak, jelikož to byla sponzorovaná reklama na TikToku, byla docela velká, mělo to obrovský zásah, takže spousta lidí, kteří jsou naštvaní, že místo toho, aby se mohli podívat na svůj TikTok, tak tam najednou mají čtyři černochy, tak měli velkou potřebu nám jakoby vysvětlit, kam patříme a co tady všechno nemáme dělat. Některé kluky to docela vezme, protože na to nejsou nijak moc zvyklí jako já, že už to nedělají deset nebo jedenáct let, je to jakoby sebere, takže to se děje,“ popsal umělec.

Fotogalerie: - Karel vyznamenán

Psali jsme: Jakub Železný: Vyspělá společnost chce platit TV poplatky

Prý se snaží k této problematice vyjadřovat přibližně jednou za rok. V blízké době má vyjít klip Pamatuji. „Je to na toto téma. Dělám to pravidelně každý rok a dělám to právě proto, abych nějakým způsobem těm děckám, které tady vyrůstají, že v tom nejsou sami, že jsem si tím taky prošel, že to je stále aktuální téma. Děje se to, zvlášť u dětí. Děti prostě umějí být největší hajzlové. Určitě jsi viděl spoustu videí ze šikany. Lítá to po světě, tomu se nevyhneš, tak teď si představ, že standardně dítě, který přistane, nejen v Praze, občas může i v menším městečku, tak občas se vyskytne ve škole, kde dostává neuvěřitelný kouř. Stačí tak strašně málo, aby tě lidi určitým způsobem zaškatulkovali,“ vyprávěl zpěvák a textař.

Anketa Chcete předčasné volby do sněmovny? Ano 6% Ne 94% hlasovalo: 6713 lidí

Prý se to však oproti minulosti zlepšilo. „Ti lidé se zlepšují. Zlepšují se ty pohledy. Může to být na černochy, může to být na Asiaty, může to být na homosexuály. Víš, co myslím, vždycky, když je někdo jiný, ale obecně se to zlepšuje,“ myslí si Ben. Prý však zlepšování tohoto trendu neznamená, že se proti tomu nemají lidé vyjadřovat. „Může se zlepšovat a pak tamhle vybuchne jedna bomba a okamžitě všichni, co jsou barevní, tak jsou teroristi, a máš to,“ dodal.

Odpověděl i na dotaz ohledně formy rasismu, které si lidé nevšímají, ale která existuje. „Když je někdo někomu podobný, tak je to automaticky ten. Stačí hrozně málo, abys byl ten. Mně se dělo to, že třeba lidem říkali, že jsou já. To třeba nebylo příjemný a všímal jsem si třeba toho, že mi trvalo dýl se napojit na některé lidi mý pleti, protože si myslím, že si museli procházet občas nějakými věcmi, že to nemuselo být příjemné. Mám kámoše a ten taky s námi tancuje, týpek Jamal, má afro, je mu 27 let a asi si dokážeš představit, co se děje,“ naznačil Cristovao. Standa nevěděl. Ben mu vysvětlil, že ho všichni označují za Dominika Feriho.

„Ta forma toho rasismu, o které jsme se bavili, ta, kterou lidi přehlížejí, udělá z tohohle člověka automaticky Feriho. Všude, vždycky, kdekoliv, jakýkoliv příspěvek, který uděláš na sociálních sítích, na ulici na tebe budou pořvávat, v autobusu přijdou, jestli se mohou vyfotit, dělají si z toho srandu, a to je něco, co se na první dobrou může zdát jako sranda, a celkově to sranda podle mě není,“ vyložil.

Fotogalerie: - Hamáček o Vrběticích

Psali jsme: Takový hloupý řeči! Na Josefa Klímu se valí zlá věc. I na jiné

Standa na to reagoval tím, že se to děje i jemu, že každý chlap s vousy je Standa. „Nemusí to být jenom barva pleti, ale může to být přesně, jak říkáš, afro, můžou to být vousy, může to být to, že je malý…,“ vyjmenovával Standa.

Následně Standa Bena pochválil. Líbí se mu, že spousta lidí s dosahem jako Cristovao své názory neprojevuje, aby si nenaštvali posluchače, u něj je to prý naopak. „Ty jsi získal Českého slavíka v roce 2016 za nejvíce streamovanou píseň a ty jsi tam nepřišel si to převzít kvůli tomu, že tam byl Ortel. To je hustý,“ myslí si Standa.

Sice za to schytal řadu kritiky, ale pro zpěváka se jednalo o důležitou věc. „Tato kapela je pro mě symbol něčeho, co vím, že ti lidi mě reálně honili po ulicích a poslouchali tuto hudbu, někam jsme přišli, slyšeli jsme tam tuto muziku a věděli jsme, že tam nemáme co dělat. Šli jsme třeba do jedné hospody, si pamatuji, jmenovalo se to U Sadů, tak tam byla parta lidí, co si pouštěli spíš takové věci, a okamžitě se to přeneslo v to, že se chtěli rvát a takhle, byli tam nějaké utíkačky, nějak to nedopadlo, tak jsme dostali na držku, to mi bylo třeba osmnáct devatenáct let,“ vypravoval Ben Cristovao. Je ovšem proti tomu, aby se zakazovala kandidatura Ortelu do Českého slavíka. Vše prý dopadlo nejlépe, jak mohlo. „Jestli jsou lidi schopni vyhlasovat do třetího místa kapelu, která má takovýhle dosah, tak to něco říká o té společnosti,“ myslí si.

Anketa Byl prezident Zeman k moderátorce Primy Tománkové hrubý? Byl 8% Nebyl 90% Nevím / Nesledoval(a) jsem 2% hlasovalo: 16074 lidí

Ke konci rozhovoru ovšem zmínil, že chápe důvody některých lidí k tomu, proč se chovají, jak se chovají. Většinou jde o nepochopení a neznalost. „Ono je lehčí odsoudit celou rasu než nějaký problém. Je těžší dát šanci dalšímu člověku než ho zabalit a dát do kolonky, hej, vy všichni tmaví to máte takhle. Spousta lidí si zažila strašný věci s lidmi jiné pleti. To se může stát. To mimochodem vychází, když se budeme bavit u nás v Čechách, tak to vychází z poměrů, ve kterých ti lidi vyrůstají.

Kolikrát ti lidi barvy pleti se narodili do podmínek, ze kterých se strašně špatně vyhrabává někam jinam než do krajních mezí, ze kterých děláš věci, které nejsou pro tu společnost přijatelné. Potom, tohle se děje, protnou se ti cesty s někým, kdo jenom chce žít svůj život, normálně fungovat a tak, ti lidi ho zmlátí nebo okradou, ten člověk si řekne: Oukej, tak jo. Celá tahle skupina fuck you, jděte do píči. Já vás nesnáším, tak si vyholím hlavu, vezmu bombera a pojebat vás všechny,“ vysvětlil Cristovao pohnutky některých jedinců.

Psali jsme: To ne Babiš, ale EU! Bartoš i Fiala, oba špatně, ale jeden mnohem hůře. A to se mu snažili pomoct... „Smrt Zemanovi.“ Co rozjel (ne)pracovník ČT, zmutovalo a rozlévá se Českem Kajínek vybalil: 10 let navíc. „Doktor Čuně“ chystal třeba vraždu Šándora. Připravené? Hygieně přes prsty! Ilona Csáková nadšena. Černé na bílém

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.