„To jim pošlete: Dcera miluje ženu, nemůžu na její svatbu.“ Manželství pro všechny. Zataženi novináři? Rozkryto

Seznam Zprávy v obsáhlých textech představily obhájce manželství pro všechny s jejich kampaní, která atakuje zákonodárce přes billboardy v místě jejich bydliště. Druhý text se pak věnoval zastáncům opačného názoru, kteří podle novinářů vedou „skrytou kampaň“.

Podle novinářů kampaň spočívá v tom, že zastánci tradiční rodiny „oslovují poslance ve svém okolí, nebo jim píšou dopisy podle předepsaného vzoru“.

Pokud jde o dopisy psané podle mustru, tak tím se proslavila spíše druhá strana, usilující o „manželství pro všechny“. Organizace Jsme fér na svých webovkách nabízela kromě adres poslanců i vzory dopisů, které jim lidé mají posílat.

„Vážená paní poslankyně. Navzdory oslovení se na vás teď obracím jako matka na matku. Mám tři děti, dva syny a jednu dceru. Synové se narodili první, ale já jsem vždycky toužila po dceři a vnímala jsem jako velký dar, když se deset let po synech narodila. Synové jsou už dávno ženatí, mají vlastní rodiny a já jsem hrdou babičkou dvou krásných vnoučků. Teď bych ráda vdala i dceru, to ale nejde, protože miluje ženu. Sama jistě víte, jaké to je se svými dětmi sdílet jejich velké okamžiky. První kroky, první slova, první den ve školce, ve škole, taneční, první lásky, dospívání, osamostatnění a teď nám zbývá krok největší a tím je svatba. Avšak na svatbu své milované dcery nemůžu jít. A proč přesně? Jenom proto, že chce svůj život svěřit ženě? Vychovala jsem tři děti a zažila mnohé a tak vím, že to, co vás provede nejlépe životními strastmi, je dobrý partner po boku. A vůbec nezáleží na tom, zda je to muž nebo žena, ale zda je to někdo, o koho se lze opřít. Vy máte možnost to změnit. A tak vás prosím, podpořte změnu zákona o manželství a umožněte mi tak vytvořit svatbu i dceři. Ať se vám daří, Libuše,“ zněl jeden z prefabrikovaných příběhů, které se na webu neziskovky mohly přímo spárovat s adresou poslance.

V jiném dopisu pro zákonodárce vystupuje paní Monika, které šla nejlepší kamarádka za družičku a ji teď nesmírně trápí, že jí to nemůže oplatit.

Maily odesílané zastánci tradiční rodiny, které měly ParlamentníListy.cz možnost vidět, proti tomu upozorňovaly, že argumenty zastánců manželství pro všechny jsou často manipulativní a apelovali na poslance, aby se snažili při svém rozhodování vycházet z pravdivých a ověřených informací.

„Skrytost“ ale podle novinářů má spočívat v tom, že za dopisy stojí někdo jiný, než kdo je posílá. Seznam Zprávy se snažily vytvořit linku mezi iniciativou Dopis77, která poslance oslovovala, a Aliancí pro rodinu, která je označována jako „ultrakonzervativní“ a liberálové organizují petice za její vyloučení z veřejné debaty.

„Dal jsem dohromady lidi po republice, buď své známé, nebo ty, co se mi přihlásili. A rozhodli jsme se ve svém volném čase udělat něco pro naši zemi, čemu věříme. Domluvili jsme se, že zkusíme v regionech oslovit některé poslance. Ale ti novináři z toho udělali, že jsme nějakou tváří Aliance pro rodinu, což je nesmysl,“ říká pro ParlamentníListy.cz truhlář Miroslav Novák.

S Aliancí pro rodinu rozhodně není v každodenním styku, ani navzájem nic nekoordinují. S lidmi z Aliance se prý poznal, až když přišel na podzim minulého roku se svou petiční iniciativou.

„O Alianci pro rodinu všude píší, co jsem tak viděl, že je ,ultrakonzervativní'. Konzervativní už je jim asi málo, tak ultrakonzervativní. A tuto nálepku chtějí rozšířit i na nás, aby se s námi nemuseli bavit,“ obává se.

Sám má zkušenost, že zastánci manželství pro všechny obvykle výrazně nadhodnocují rozsah své podpory. Zaznamenal prý několik případů, kdy bylo deklarováno, že za manželstvím pro všechny stojí celá skupina či organizace, ve skutečnosti se ale jednalo o podporu některých lidí, o které další členové ani nevěděli.

Jde přitom o tak prestižní organizace, jako je Odborná společnost praktických dětských lékařů.

Ve středu má v Poslanecké sněmovně být předána výzva lékařů a psychologů. Téměř 400 lékařů, psychologů, terapeutů a zdravotníků se postavilo za manželství muže a ženy.

„Vnímáme manželství jako svazek muže a ženy pro jeho přirozenou dispozici vytvořit vlastní rodinu. Role muže a ženy v manželském svazku je důležitá pro zdravý vývoj dítěte,“ stojí v prohlášení.

„Odvěká zkušenost lidstva stejně jako klinické a výzkumné zkušenosti lékařů a vývojových a klinických psychologů ukazují, že nejlepší podmínky pro zdravý vývoj dětí až do dospělosti při srovnání různých typů rodin skýtají rodiny založené na dlouhodobém pozitivním vztahu matky a otce dítěte, které tu má možnost identifikovat se s rodičem téhož rodu a zároveň zakoušet vzájemné vztahy mezi rodiči,“ dodává k tomu dětský psycholog Jaroslav Šturma.

Debata o manželství pro všechny byla skutečně plná emocí. Po pátečním hlasování by však podle pana Nováka bylo vhodné, aby se vášně zchladily, ať to mezi poslanci dopadne jakkoliv.

Proto se rozhodl oslovit organizaci Jsme fér s návrhem na vydání společného prohlášení. „Probíhá tu debata, to je normální. Ale myslím, že bychom měli společně vyzvat naše stoupence, aby se k lidem druhého názoru chovali slušně,“ říká živnostník. Sám prý má v tomto směru několik negativních zkušeností a nechce, aby je jen kvůli svému postoji zažíval kdokoliv další.

