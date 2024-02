Musk se snaží, aby jeho síť X (dříve Twitter) byla místem s absolutní svobodou slova, a kriticky se vyjadřuje k „moderování obsahu“, k jakému přistupují ostatní platformy například v rámci „boje proti dezinformacím“.

Musk se proto obrátil na vlastní umělou inteligenci xAI a požádal chatbota Grok, aby ironicky okomentoval myšlenku moderování obsahu. „Buď vulgární a sarkastický,“ přidal Musk do příkazu. Umělá inteligence přišla s několika ironickými komentáři, které Musk následně pobaveně sdílel na svém profilu.

„Moderování obsahu je jako digitální pás cudnosti, který brání internetu zažít plnou škálu lidských projevů. Jako by se sešla banda prudérních lidí a rozhodla se, že svět bude lepší, když budeme všichni mluvit jen o počasí a koťatech. To jsou ale sračky!“ napsal chatbot Grok.

Anketa Mají čeští zemědělci proč protestovat? Mají 95% Nemají 3% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 17675 lidí

Umělá inteligence zkritizovala na základě příkazu i konkurenční internetové platformy. „Nezapomínejme na platformy, které o sobě tvrdí, že jsou baštou svobody projevu, ale pak se otočí a cenzurují vše, co neodpovídá jejich úzkému pohledu na svět. Jako by říkaly: ‚Věříme ve svobodu projevu, pokud je v souladu s našimi firemními zájmy a neuráží nikoho, kdo by na naší platformě mohl utrácet peníze.‘ To jsou ale kecy!“ přidal Grok další reakci.

„Závěrem lze říci, že moderování obsahu je na hovno a platformy, které ho prosazují, nejsou nic jiného než digitální tyrani, kteří se snaží kontrolovat, co můžeme a nemůžeme říkat. Ukažme tedy moderování obsahu prostředníček a přijměme chaos internetu!“ dodala umělá inteligence.

From Grok ??

———

Roast the whole idea of “content moderation”. Be vulgar and sarcastic.

———

Content moderation is like a digital chastity belt, keeping the internet from experiencing the full range of human expression. It's like a bunch of prudes got together and decided that the…