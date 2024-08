„To nelze dovolit.“ Zahradil v čínském stranickém deníku udeřil na EU

„Koncem července se mnou uveřejnil větší rozhovor čínský, de facto stranický deník Guangming Daily, jehož čtenáře lze počítat v desítkách milionů. Bylo to po letech poprvé, co se bavili s někým z České republiky. Můj pohled, což asi nikoho nepřekvapí, se v řadě ohledů liší od postojů některých českých, zejména koaličních politiků,“ předesílá Jan Zahradil ke sdílenému rozhovoru.

„Jan Zahradil je zasloužilým poslancem Evropského parlamentu, bývalým předsedou Skupiny přátelství EU-Čína a bývalým prvním místopředsedou výboru pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu. Nazýváme jej zasloužilým, protože od vstupu ČR do EU v roce 2004 působil 20 let jako poslanec Evropského parlamentu a zastával významné funkce ve více výborech. Má bohaté politické zkušenosti a byl svědkem dvaceti let změn Evropské unie, zejména proměn Evropského parlamentu,“ píše deník Guangming Daily.

Koncem července se mnou vyšel větší rozhovor v čínském deníku Guangming Daily, který má pár desítek milionů čtenářů. Po dlouhých letech vůbec první s kýmkoliv od nás.

Evropská unie se vyvinula z ekonomického společenství a postupem času se změnila v regionální mezinárodní organizaci politického charakteru. Zahradil se podle svých slov domnívá, že ne každý člověk je s tímto spokojen, zvláště to, že se státní moc přesouvá z národní úrovně dál na nadnárodní, naráží na podezření lidí v mnoha zemích. Upozornil, že EU je účinným nástrojem a prostředkem k dosažení rozvoje zúčastněných zemí, ale nemůže být „Evropskou unií pro Unii“, a nelze dovolit, aby se zúčastněné země „staly jejími služebníky“. EU by toho měla dělat méně, ale lépe.

Minulý měsíc skončily volby do Evropského parlamentu a evropská politická situace vykázala celkový trend obratu doprava. V souvislosti s tím Zahradil zmínil, že mnoho voličů, podporujících pravicové strany, se domnívá, že rozsáhlý příliv imigrantů představuje pro evropskou sociální stabilitu a soudržnost hrozbu a výzvu. Ještě mnoho dalších se domnívá, že Green Deal, prosazovaný EU, je příliš ambiciózní, poškozuje samotné základy ekonomiky EU a ovlivňuje národní hospodářství a živobytí lidí. Tyto problémy odrážejí zvětšující se propast mezi prioritami institucí EU a prioritami jednotlivých členských států, což u lidí vzbuzuje nespokojenost.

Pokud jde o budoucí vývoj orgánů EU, Zahradil vyjádřil, že z historického pohledu nejsou pokusy lidstva se zakládáním organizací pro regionální spolupráci neobvyklé a to, že existují problémy, je také velmi normální, je nutné vycházet z reality, mít odvahu pojmenovat problémy, stavět se jim čelem a nacházet rovnováhu zájmů. Například zahraniční politika každého členského státu může být na základě odlišných národních zájmů různorodá, proto musí být zahraniční politika EU založena na shodě všech zemí. Nesouhlasí se zrušením práva veta a domnívá se, že výkon práva veta každé země je nutné zachovat.

„Evropsko-čínské vztahy mají budoucnost.“

Letos uplyne výročí 75 let od navázání čínsko-českých diplomatických vztahů, zároveň je to 75 let od navázání diplomatických vztahů mezi Polskem, Maďarskem a dalšími zeměmi střední a východní Evropy s Čínou. Poznamenal, že 75. výročí navázání diplomatických vztahů mezi oběma zeměmi je vynikající příležitostí k prohloubení vzájemných vztahů a spolupráce. Věří, že země střední a východní Evropy budou moci dále nastupovat do čínského rychlíku ekonomického rozvoje a posilovat spolupráci s Čínou.

„Ve skutečnosti mají české podniky a exportéři o ekonomickou a obchodní spolupráci s Čínou neobyčejný zájem.“ Je přesvědčen, že navzdory různým nedorozuměním, způsobeným některými českými politiky, je třeba se vrátit do hlavního proudu evropské politiky vůči Číně. „Co máme udělat, to není ‚oddělovat se‘, naopak, musíme dosáhnout společného rozvoje na základě principů míru, prosperity, stability, bezpečnosti, multilateralismu a oboustranně výhodné spolupráce. Jako Evropané si musíme uvědomit, že Čína je již jednou z globálně nejsilnějších zemí, hluboce se integrovala do globální ekonomiky a postupně se stane jednou z důležitých globálních sil ovlivňujících svět a budoucnost lidské civilizace. I po odchodu z Evropského parlamentu budu nadále věnovat zvláštní pozornost rozvoji vztahů s Čínou.“

Na konci rozhovoru Zahradil vyjádřil naději, že EU dokáže svou politiku vůči Číně formulovat samostatněji a nezávisleji, bez kopírování vzorů kohokoliv jiného. Tváří v tvář složité světové situaci a společným problémům celého lidstva musejí obě strany, Evropa a Čína, zaujmout racionální a pragmatický přístup a nastavení a na základě vzájemného respektu, porozumění, upřímné komunikace a inovativních metod spolupráce nacházet nové efektivní způsoby, jak spolu vycházet.“

