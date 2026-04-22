„To se mi snad zdá.“ Chudárek udělal Wollnerovi čáru přes rozpočet

22.04.2026 20:40 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Výrok generálního ředitele České televize Hynka Chudárka, že nezávislost veřejnoprávní televize není ohrožena, vyvolal silnou vlnu reakcí. Ozvali se novináři i další kritici, podle nichž nepřipouští realitu a přehlíží vážnost celé situace. Zejména z řad těch, kdo v ČT už nepracují.

Slova generálního ředitele České televize Hynka Chudárka po setkání s premiérem Andrejem Babišem vyvolala vlnu kritiky. Silně rezonoval především výrok, že studentům vzkazuje, že nezávislost České televize ohrožena není.

Jednání se navíc uskutečnilo v den, kdy studenti v řadě měst protestovali v ulicích proti vládnímu návrhu zákona, který předložil ministr kultury Oto Klempíř. Odboráři a někteří zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu zároveň vyhlásili stávkovou pohotovost.

Do Chudárka se ostře pustil někdejší šéfredaktor pořadu Reportéři ČT Marek Wollner. Ten nejprve upozornil na napjatou situaci uvnitř veřejnoprávních médií a napsal: „To se mi snad jen zdá, ne? Takže lidi ze dvou veřejnoprávních médií si pomalu vybalujou spacáky, ale generální ředitel ČT si myslí, že nezávislost ohrožena není.“

Přirovnal to k výroku tehdejšího pražského primátora Igora Němce před povodněmi, že situace je „nadmíru výtečná“: „To je skoro jako prohlášení primátora Prahy Igora Němce těsně před tisíciletou povodní, že situace je nadmíru výtečná,“ uvedl Wollner.

Kritickou poznámku přidal také novinář Jiří Hynek, který stojí za novým investigativním projektem Odkryto a dříve také pracoval v České televizi. Celou situaci glosoval slovy: „Takového ředitele radost pohledat.“

Dalším kritikem Chudárkových slov byl také novinář Daniel Morávek, zástupce šéfredaktora serveru Podnikatel.cz, který rovněž celou situaci okomentoval přirovnáním: „Připomíná mi to ten vtip s pánem, který skočil z třicátého patra a v patnáctým patře si říkal zatím dobrý.“

Chudárek po jednání s premiérem také uvedl, že s premiérem řešili připravovaný zákon o České televizi a Českém rozhlasu. Podle jeho slov se má po polovině května vytvořit pracovní skupina, které se osobně zúčastní i premiér a která bude řešit připomínky k návrhu.

Premiér Andrej Babiš následně potvrdil, že chce do celé situace aktivně vstoupit a představit vlastní pohled vlády. Současně připustil, že kvalita návrhu zákona z ministerstva kultury se teprve ukáže během připomínkového řízení.

Jedním z dalších témat bylo také financování médií veřejné služby. Vláda plánuje převést systém z koncesionářských poplatků na státní rozpočet, což vyvolává spory mezi politiky, vedením médií i zaměstnanci.

Chudárek zároveň upozornil, že současná podoba návrhu obsahuje řadu nedostatků a bude potřebovat významné úpravy. Podle něj je zásadní zachovat předvídatelné a nestranné vysílání a zajistit dostatek prostředků pro další fungování veřejné služby.

Kosti ve špatném stavu o sobě dávají důrazně vědětKosti ve špatném stavu o sobě dávají důrazně vědět Horoskop na měsíc květenHoroskop na měsíc květen

