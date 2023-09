„To se vymstí.“ 27 miliard zaplatí Češi. Strach i z koalice

reklama

Miroslav Kalousek zase jednou uhodil na vládu Petra Fialy. Kvůli jejímu postupu ve věci poplatků za obnovitelné zdroje energie (OZE).

V červnu 2022 přišlo Ministerstvo průmyslu a obchodu s informací, že uleví firmám i domácnostem. „Vláda schválila na návrh Ministerstva průmyslu a obchodu novelu energetického zákona, která zavádí úsporný tarif jako opatření na pomoc domácnostem s vysokými cenami energií. Domácnosti mohou získat slevu až 16 tisíc korun. Tarif by měl platit pro nadcházející topnou sezonu. Zároveň vláda v rámci pomoci firmám i domácnostem schválila, že jim budou odpuštěny poplatky za obnovitelné zdroje energie. Celkem vláda na opatření v tzv. válečném balíčku poskytne až 66 miliard korun.“

Teď se odpouštění poplatků za OZE ruší – a Kalousek bije na poplach.

„Vláda přesune 27 mld. nákladů výkupu elektřiny z OZE na domácnosti a firmy. Dobrá. Problém je, že ještě v květnu se dušovala, že nic takového neudělá. V květnu také ve zprávě k ‚balíčku‘ slibovala deficit státního rozpočtu 210 mld.,“ upozornil Kalousek na sociální síti X. Teď pětikoalice pro rok 2024 počítá se schodkem 252 miliard korun. „Tahle neschopnost vidět 3 měsíce dopředu se těžce vymstí,“ dodal exministr financí.

Stávající šéf státní kasy Zbyněk Stanjura (ODS) dal jasně najevo, že stávající podobu rozpočtu se schodkem 252 miliard hodlá hájit.

„V tomto pracovním návrhu rozpočtu je zohledněna mimo jiné priorita, ke které se vláda zavázala a parlament letos schválil – výdaje na obranu. Sociální výdaje jsme udrželi na současné úrovni, takže nehrozí snížení kvality služeb v této oblasti. I přes nárůst výdajů na obsluhu státního dluhu jsme dokázali výrazně snížit deficit oproti letošku. Tato vláda se zavázala ke konsolidaci veřejných rozpočtů a sestavený návrh rozpočtu tak plně odráží úspory ve výši téměř 100 mld. Kč z ozdravného balíčku,“ uvedl ministr financí.

„Rozpočet vládě předkládám se schodkem 252 mld. Kč, na kterém je dohoda vládní koalice. Během září budou pokračovat politická jednání o výdajích jednotlivých kapitol, nicméně schodek rozpočtu by měl zůstat zachován. Vládou schválený finální návrh rozpočtu na rok 2024 tak představíme za necelé čtyři týdny,“ sdělil Stanjura.

Premiér Petr Fiala v rozhovoru pro Seznam Zprávy konstatoval, že na některé věci prostě už Česko nemá peníze. Dotování cen energií je právě takovou oblastí.

„My jsme se domluvili na tom, že část těch úlev, které byly v letošním roce, skončí na konci roku. Zatím žádné jiné rozhodnutí nepadlo. Nejsem si ještě úplně jist těmi čísly, která dostáváme, pokud jde o tu regulovanou část ceny energií, takže to chci ještě důkladně ověřit. Pozitivní je, že ceny energií by měly obecně klesat, to ale musí znamenat i to, že stát do toho bude méně vstupovat. Zásahy do energií nás stály stamiliardy korun, v tu chvíli to bylo dobře, ale bylo to vždycky dočasné rozhodnutí. Ve chvíli, kdy energie budou pod stropy, musí přestat masivní státní podpora, protože na to prostě nemáme peníze,“ zdůraznil předseda vlády ČR.

