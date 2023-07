„To už se nesmí dít.“ Strach o Bidena. Je to s ním zlé. Prosakuje to

86 let. Tolik by bylo Joeu Bidenovi na konci druhého mandátu, pokud by byl znovu zvolen. Mezi americkými voliči ale sílí názor, že by měl kandidovat někdo jiný. Prezidentův tým se to dle televizní stanice NBC snaží řešit různě. Větším písmem na televizní nápovědě, kratšími schůdky do letadla, méně nabitým programem. Jenže věk není zdaleka to nejhorší, co republikáni na Bidena mohou vytáhnout.

Jednak je tu zdravotní stránka. Prezidentství Joea Bidena provázejí pády a nikoliv politické, ale fyzické. Joe Biden už několikrát škobrtnul na schodech svého letadla, spadl z kola a naposledy zakopl o pytlík s pískem na slavnostním ceremoniálu akademie amerického letectva.

Dle americké NBC toto byla pro Bidenovy pomocníky poslední kapka a snaží se zajistit, aby se to už nikdy neopakovalo, jak se stanice dozvěděla z důvěrných zdrojů. Biden, když je tázán, zda zvládne druhý termín, prohlašuje: „Tak sledujte.“ Problém ovšem je, že voliči prezidenta skutečně sledují a podle průzkumů jsou toho názoru, že by měl kandidovat někdo jiný.

Jak NBC vypočítává, Biden si například spletl Irák a Ukrajinu (což má společné se svým předchůdcem Georgem W. Bushem) a městečko Rolling Fork s časopisem Rolling Stone. Na konferenci minulý rok se obracel do publika na kongresmanku, která zemřela při autonehodě. Jeho krok už není tak jistý, jeho projev také ne.

Jeden demokratický kongresman, který ovšem nechtěl poskytnout jméno, NBC řekl, že demokraté si musí hlídat, co se o Bidenovi a jeho věku mezi voliči říká . „Ten počet SMSek, které jsem dostal, když prezident upadl… Bylo to jako by mi vybuchl telefon. Lidé si říkají: To je fakt špatné,“ vyjádřil se.

Bidenovi asistenti se známky stárnutí snaží mírnit už od kampaně v roce 2020. Ale je to stále těžší a těžší, zvláště když si voliči myslí, že by Biden měl zamířit do důchodu. Snaží se tvrdit, že republikáni jen recyklují Trumpovy řeči z kampaně v roce 2020, kdy bylo Bidenovi 77 let. A také že léta politických zkušeností Bidenovy umožnily prosadit věci, které Clinton a Obama prosadit nedokázali.

Ale ústupky tu jsou. Jednou z ikonických momentek každého amerického prezidenta je výstup na schody Air Force One (prezidentské letadlo – pozn. red.), otočka a zamávání davu. Biden ale teď raději volí kratší schůdky, které vedou přímo do těla letadla.

Kromě toho, Biden dle NBC začíná vynechávat i večeře se státníky, které následují po státní návštěvě. Zatímco tiskové konference a vládní setkání jsou formální, večeře dávají státníkům možnost se poznat. Na dvou nedávných návštěvách je ale podle informací NBC americký prezident vynechal. Bílý dům to vysvětluje tím, že Biden musel řešit domácí politiku nebo krizi ohledně zásahu ukrajinské rakety v Polsku (která byla tehdy považována za ruskou). A také, že Biden už má vztahy prohloubené.

Samozřejmostí jsou pak velká písmena na nápovědě a karty, které slouží k připomenutí toho, co má prezident říci. Problém, který NBC nezmiňuje, je, že Biden z nápovědy občas čte i to, co je v závorce, například „zopakujte poslední větu“.

Poradci řeší, jak útoky na Bidenův věk odvrátit. Například chtěli uspořádat velkou oslavu jeho osmdesátin, aby se ukázalo, že toto jubileum vítá, ale prezident dal přednost oslavě soukromé. Biden také začal o svém věku žertovat a tvrdit, že s věkem přichází moudrost, což poradci chtějí využít. Pokud bude Bidenův protivník Donald Trump, bude mít výhodu v tom, že Trump sám také není nejmladší a vyskytly se incidenty, podle kterých na tom také není tak dobře.

Bidenovi asistenti sdílí historky, jak je prezident plný energie, jak se zajímá o materiály, které mu dávají, jak si například upravoval svůj projev.

Věk je ovšem faktor, který je důležitý především pro demokratické voliče. Republikánští voliči mají proti Bidenovi mnohem vážnější výhrady, například podezření, že věděl, čeho všeho se dopouští jeho syn Hunter Biden a že měl podíl z úplatků. Kauza je spojena s Ukrajinou a firmou Burisma, ve které byl prezidentův syn (tehdy viceprezidentův) ve správní radě.

Biden mladší se chlubil, že může vliv svého otce využívat. „Neboj se, Hunter se o tyto záležitosti postará prostřednictvím svého otce,“ zaznělo v nahrávce telefonických rozhovorů generálního ředitele Burismy Zločevského a zdroje vedeného u FBI jako CHS. Finanční ředitel Burismy Vadim Pojarski uvedl, že Biden byl najat právě aby prostřednictvím svého otce „chránil před všemi druhy problémů“. „Stojí 5 (milionů) zaplatit jednomu Bidenovi a 5 (milionů) druhému Bidenovi,“ řekl mimo jiné Zločevskij, který zároveň uvedl, že jak Hunter, tak Joe Biden tlačili na to, aby mladší Biden ve správní radě zůstal.

„CHS to pochopil tak, že Zločevskij už Bidenům zaplatil, pravděpodobně proto, aby se ‚vypořádal se Shokinem‘,“ stojí v dokumentu, který zveřejnil republikánský senátor Chuck Grassley z Iowy, aby nešel ven přes filtr politiků a byrokratů.

Biden přitom tvrdil, že o byznysu svého syna nic nevěděl. Podle republikánů navíc Bidenova rodina dostávala přes skořápkové firmy peníze z Číny a Rumunska a také že vyšetřování vůči nim bylo mařeno ze strany státních institucí. Předseda republikánských kongresmanů Kevin McCarty už řekl, že očekává, že vyšetřování rodiny Bidenů půjde na úroveň odvolání prezidenta, tedy zda jsou zločiny tak závažné, že by se mělo vyvolat hlasování o odvolání. Prohlásil, že prezident udělal něco, co se v Americe nestalo od Richarda Nixona, tedy použil vládní moc, aby obohatil svou rodinu.

