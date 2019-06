„Tohle je vedle, ujetý, a to mě na tom sere.“ Je zde odhad, co by řekl Václav Havel demonstrantům z Milionu chvilek

Kritici Václava Havla prvnímu českému prezidentovi často vyčítají, že během svého života pokrytecky moralizoval. Po sociálních sítích však koluje video, sestřih z filmu „Občan Havel“, který dokazuje, že se Havel uměl dívat na různé problémy velmi pragmaticky. Brněnský právník Tomáš Tyl na základě tohoto sestřihu prozradil, co by Havel možná mohl říct například demonstrantům z Milionu chvilek pro demokracii o Babišovi.

První český prezident se ve filmu Občan Havel zlobil, že mu část veřejnosti vyčítala prodej části Paláce Lucerna do rukou bývalého předsedy představenstva Chemapolu a bývalého agenta komunistické Státní bezpečnosti Václava Junka. Havel si za to tehdy vyslechl kritiku, ale ve filmu Občan Havel dal jasně najevo, že své kritiky považuje za pokrytce.

„Já nemám špatné svědomí, já vím, že to bylo to nejlepší, co jsem mohl udělat. Ta firma si počíná legálně a každý člověk od rána do večera užívá výrobků, který tahle firma do té země buď vyrobila, nebo dovezla, do téhle země. Každý ji legitimuje včetně pana Leschtiny od rána do večera,“ rozčiloval se Havel ve zmíněném filmu.

Havel kritiku prodeje části Lucerny do rukou vlastníka Chemapolu považoval za extrakt čecháčkovství, proti němuž prý cítil potřebu bojovat.

„To je extrakt čecháčkovského pokrytectví. Všichni volili komunisty, všichni jsou vychcánkové, všichni kradou a najednou a na Junkovi si to vybíjejí. A já jsem pro ně najednou jejich svědomí. Delegovali na mě svý svědomí a jejich svědomí nesmí podat ruku Junkovi, který je zase naopak extraktem zla,“ pravil Havel v určité nadsázce.

„To celý je vedle, to celý je ujetý, a to mě na tom sere,“ uzavřel téma Havel.

Brněnský právník Tomáš Tyl k tomu na sociální síti Facebook poznamenal, že podobně by dnes Havel mohl mluvit i o premiérovi Andreji Babišovi. Připomeňme, že společnost Chemapol zkrachovala a její část koupil právě Babiš. O svém Agrofertu, odloženém momentálně do svěřenského fondu, Babiš také říkává, že zaměstnává tisíce lidí a odvádí tu velké daně, takže by se dal označit za jeden z pilířů ekonomiky. A byl agentem komunistické Státní bezpečnosti. Sám to však vytrvale popírá.

autor: mp