„Tohle je začátek třetí světové.“ Profesor si nebral servítky

Profesor Sachs ohledně Íránu pochybuje, že má Donald Trump nějakou strategii. Dokonce naznačil, že Trump nemá všech pět pohromadě. Vzhledem k tomu, že podle zpravodajských informací dodává Íránu Rusko a možná i Čína informace o tom, kam mohou zaútočit, jako to Američané dělají s Ukrajinci, tak Jeffrey Sachs soudí, že jsme v „počátečních dnech třetí světové války“. „Je otázka, jestli se ji podaří omezit. Ale jsme už v globální válce,“ pravil s tím, že se válčí na Ukrajině, na Blízkém východě a Trump také nepříliš obratně naznačil, že hodlá obsadit Kubu.
USA podle něho chtějí ovládnout trh s energiemi, ale to se nedaří, protože každou hodinu je ničena další energetická infrastruktura, což zřejmě vyústí ve velice vážnou energetickou krizi. „To velice poškodí Evropu, vážně ohrozí asijské země a válka se pravděpodobně rozšíří,“ odhadl.
Byl by překvapen, kdyby Rusko a Čína nepodporovaly Írán, vzhledem k tomu, že s ním mají strategické vztahy, Čína ho potřebuje jako zdroj ropy. Podle Sachse je to, co Trump dělá, namířeno proti Číně, například to, že ji odstřihl od ropy z Venezuely.
OSN
Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?
Anketa
Obvinil i Evropu, že je spoluviníkem, protože OSN nebrání. Jako základní problém označil, že Trump věří, že USA vládnou světu a že síla a násilí je způsob, jak vládnout, což je v rozporu se samotnými základy charty OSN. Dle Sachse je podle něho stejný způsob uvažování, jako měl Hitler nebo Napoleon. S tím rozdílem, že ani tito lidé si na začátku nemysleli, že vládnou světu.
EU a Německo
Evropský projekt se dle Sachse rozpadá. „V Evropě jsou nejslabší lídři za celé generace. Máme zejména nejhorší vedení Německa. A Německo je pro Evropský projekt klíčové,“ řekl. Předchozí lídři Německa podle něho byli slušní a rozuměli německým potřebám, ale také ideji, že Evropa má být v míru po stoletích ničivých válek. Poslední dva kancléři ale nejsou s tímto v souladu. „Scholz byl nejslabší, jako by ani nebyl, říkalo se o něm, že na něj USA něco mají, takže se nemůže vzepřít, nevím, jestli je to pravda,“ uvedl. A Merz? Podle Sachse chce současný kancléř obnovit německý militarismus, ale neví nic o moderní historii. Na jednu stranu chce válčit, na druhou se klaní Spojeným státům.
Merz podle něho nerozumí své práci. „Jeho prvním úkolem po zvolení mělo být zatelefonovat svému protějšku v Rusku, prezidentu Putinovi a začít diskutovat o vztahu Německa a Ruska, aby se zabránilo katastrofě a vybudovala se nějaká společná bezpečnost na kontinentu. Ale on nepohnul ani prstem, ta myšlenka mu ani nepřišla na mysl, že tohle je jeho úkol,“ řekl profesor a dodal, že vidět Trumpovo šílenství a evropskou poddanost je depresivní. Zejména když začal útok na Írán a evropští lídři ani nezmínili, že se jedná o útok Izraele a USA, ale hned nadávali Íránu. Protože nikdo z nich nemá odvahu se vzepřít „císaři Trumpovi“.
USA
Ohledně Trumpa Sachs ještě řekl, že v podstatě teď prohlašuje otevřeně (a šíleněji), co dřív bylo nepřiznanou praxí tajných služeb, tedy že USA mění režimy a vybírají nové lídry zemí. Jako důkaz vidí Trumpovo prohlášení, že vybere nového lídra Íránu. Připomenul, že to právě v padesátých letech USA skrze tajné služby udělaly. Podle něho to byly právě americké tajné služby, které zabily prezidenta Kennedyho a od té doby všichni prezidenti dělali politiku, která byla v souladu s jejich přáními. „Takže když Trump prohlásí, že vybere, kdo bude nejvyšší vůdce Íránu, tak to zní divně a je to divné, a je to také o krok blíž ke třetí světové, ale je to součást amerického chování. Akorát to je většinou nepřiznané,“ shrnul.
