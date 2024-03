„Tohle všechno máme. Ve válce s Ruskem bychom byli silní.“ Ministr se chlubil, přišla sprcha

reklama

V úterý Grant Shapps, ministr obrany Velké Británie, čelil na parlamentním výboru pro obranu otázce, jak by si Velká Británie vedla v přímém konfliktu s Ruskou federací, konkrétně jak je na takový konflikt připravena. Svou odpověď zveřejnil na sociálních sítích.

„Chci jenom udělat jednu malou poznámku, sice je zde šest bývalých ministrů obrany, pro které je to samozřejmost, ale pro ty, kdo sledují a slyší, že Velká Británie není sama o sobě na válku s Ruskem připravená, tak je důležité si uvědomit, že jsme v NATO a je tu článek 5, takže bychom v této situaci nikdy nebyli,“ prohlašoval ministr obrany.

A pokračoval: „Ve skutečnosti, kdybychom byli ve válce s Ruskem, NATO má čtyřikrát tolik tanků, třikrát tolik ponorek, čtyřikrát tolik helikoptér, šestkrát tolik obrněných vozidel, čtyřiapůlkrát tolik válečných lodí, osmkrát tolik dopravních letadel, čtyřikrát tolik dělostřelectva, šestnáctkrát tolik letadlových lodí a třikrát tolik vojáků. Jinými slovy, byli bychom ve velmi silné pozici.“

Yesterday I responded to the Defence Select Committee when they asked about how we would fare in a direct conflict with Russia. I pointed out we would have NATO on our side. And here is the maths... pic.twitter.com/ckOkb8Hphk — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) March 27, 2024

Ministrovo chlubení se silami NATO, z nichž většina patří Spojeným státům, nezůstalo bez odezvy. Například od bývalého instruktora RAF, Tima Daviese. „Nerad to říkám, ale nemáme žádný důvod bojovat s Ruskem, takže naše odhodlání by bylo nulové. Naopak Rusko ten důvod má, vnímá NATO jako antiruský pakt a existenční hrozbu, proto nikdy nepřestanou. Tohle je ostuda pro všechny západní vlády,“ řekl o ministrovi.

„Nebezpečné je, že členství v NATO se používá jako záminka pro škrty v obranných schopnostech. Když jsme vstupovali, tak to rozhodně nebylo v plánu a je to nebezpečné, zvláště s ohledem na Trumpovo vítězství příští rok,“ ozval se bývalý člen britského námořnictva, Michael Karl Beedle.

I hate to point this out but we have no reason to fight Russia and therefore our resolve to do so is zero.



Russia has every reason as they see NATO as an anti-Russia pact and an existential crisis to them - they will never stop.



This is embarrassing for all western Governments. https://t.co/oI5tdOUVaq — Tim Davies ???? (@timdavies_uk) March 27, 2024

There’s a danger that NATO membership has become an excuse to cut significant areas of sovereign capability . That wasn’t the plan when we joined, and it’s a dangerous approach considering the political implications of a Trump win this year. https://t.co/gEUV6hxbec — Michael Karl Beedle (@MKarlDawes) March 27, 2024

Spisovatel Simon Scarrow si vyložil ministrova slova po svém. „Takže přinejhorším jsme úplně v řiti, když se nebudeme spoléhat na ostatní, aby nás z ní vytáhli kvůli škrtům, za které jste vy konzervativci zodpovědní,“ prohlásil s tím, že to možná není velezrada, ale zrada to je určitě.

„Ve Velké Británii si na ministra hraje školáček s pár trumfy, který dělá dlouhý nos na mocnost s jaderným arzenálem,“ hodnotil ministra nezávislý žurnalista v oblasti obrany, Peter Donaldson.

So the bottom line is we are completely up shit creek if we don't rely on others to tow us out of the shit creek of armed services cuts that you Conservatives are responsible for. Not sure that quite amounts to treason, given the Russian funding prior to Ukraine, but it surely is… https://t.co/0YrTrbKUJO — Simon Scarrow (@SimonScarrow) March 27, 2024

Britain has a schoolboy with a pack of Top Trumps cards cosplaying as Secretary of State for Defence and thumbing his nose at a nuclear armed superpower. https://t.co/hkACPPrrlM — Peter Donaldson (@PDWriter) March 27, 2024

Profesorka Alma Thulová podotkla, že ve skutečnosti stojí centralizované Rusko proti unii 32 států, které se nikdy neshodnou na zájmech, ale pořád si říkají aliance a stále jsou závislé na ruských přírodních zdrojích.

In reality, the Russian centralised power stands against the union of 32 states, who could never agree on the same agenda, yet call themselves an alliance while still relying on #Russia for energy & other resources. The mob weight of #NATO can only keep the Corporation down. #WW3 https://t.co/XqfM1RXRfe — Alma Thule (@AlmaThule) March 27, 2024

Kromě toho bylo ministrovi v komentářích připomenuto, že ve válce Ruska a NATO by nešlo o tanky a letadla, ale o počet jaderných hlavic. Kterých mají státy NATO stále méně a méně.

If NATO went directly to war with Russia, it isn't about number of tanks and planes and other such stuff that matters. https://t.co/bQW1AjIfSW pic.twitter.com/FzfcqvxXLV — Fennec_Radar (@RadarFennec) March 28, 2024

A ozvaly se další připomínky. Například že NATO není schopné produkovat dostatek střel a dělostřeleckých granátů. Nemluvě o tom, že moderní zbraně jsou na Ukrajině ničeny a Rusové teď znají jejich slabé stránky. Obavy také budily ruské hypersonické střely, proti kterým NATO prý nemá obranu. Zaznělo také, že pokud by Rusko mělo jako spojence Írán a Čínu, tak se síly velice rychle vyrovnají. Nemluvě o tom, že ministr nemá žádné vojenské zázemí.

Psali jsme: To uzrálo. Petr Fiala má průšvih kvůli čokoládě Milka Doplnit doma zásoby. Válka s Ruskem? Tvrdá zpráva Čechům. I o Fialovi Dezinformace šířená vládou? Vážné. Zaorálek se neudržel: Ohrožení demokracie v ČR! „Spadnou vám na hlavu, všechno zničí.“ Důkaz, že Ukrajina mele z posledního

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama