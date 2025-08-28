„Tragédie.“ Vidlák viděl vládní plakát. Fialovi děkuje za reklamu

„Já jsem se do něčeho před 4 rokama pustil a teď to chci dotáhnout do konce. Když chlap má pocit, že svět není v pořádku, tak jde a začne s tím něco dělat. Takže jsem opustil tu svoji bublinu blogera, který jen nadává na internetu, a pustil se do toho,“ uvedl.
Podle svých slov chtěl navázat na zkušenosti z blogu Vidlákovy kydy. „Z původně malého blogu jsem udělal médium, které chce mít dosah ke všem lidem, kteří mají stejný názor jako já. Chci spojovat, dávat se dohromady. V minulých volbách propadl milion hlasů, hlavně levicových lidí, kteří nechtějí ani Fialu, ani Babiše. To jsem znovu nechtěl dopustit.“
Spolupráce s Konečnou a Maláčovou
Sterzik ocenil spolupráci s Kateřinou Konečnou a dalšími lídry levicových subjektů. „To velké široké spojení chtěla i Kateřina Konečná a to, co navrhovala, bylo o tři levely výše, než o co jsme se pokoušeli my. Rád jsem se přidal k profesionálnímu týmu. A sedli jsme si nejen politicky, ale i lidsky. Stejně tak i s Janou Maláčovou ze SOCDEM. Tam to měli ze začátku těžké, ale když stranu opustila oranžová Topka, už se nám spolupracuje skvěle.“
Ing. Kateřina Konečná
Pět pilířů STAČILO!
Předseda hnutí zdůraznil, že program stojí na pěti základních bodech. „Tím prvním je mír, protože pokud není mír, tak veškeré další úsilí přichází vniveč. Zadruhé, aby mohl být mír, musí panovat sociální spravedlnost, aby pracující lidé měli kde bydlet, kvalitní zdravotnické služby a slušný důchod,“ řekl.
Dalšími pilíři jsou podle něj fungující ekonomika, svoboda a důraz na tradice. „Já nejsem ten typ, který si myslí, že se všechno vyřeší dotacema a dávkama. Musí se omezit byrokratická buzerace, být levné energie a podpora podnikatelů. Začtvrté je to svoboda – ta vždy začíná u svobody slova. A zapáté, abychom se drželi tradic, zejména rodiny. Když všechno toto bude fungovat, lidé budou mít děti a společnost bude spokojená.“
Kritika koalice Spolu
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Anketa
K tiskové konferenci, kde byly za řečnickým pultem vyvěšeny velké červené bannery s tvářemi Konečné, Okamury a Babiše, dodal: „Ta jejich kampaň, to je tragédie, vždyť oni jen straší. Vždycky nám všichni říkali, že hlavně je potřeba pozitivní kampaň, říkat co chceme a kam směřovat. A oni si dají v nadživotní velikosti naše tváře na tiskovou konferenci. Za takovou reklamu se nezlobíme.“
Podle něj se vládní koalice snaží zakrývat selhání. „Oni aby zakryli vlastní problémy, tak jenom straší Ruskem a Putinem. My vztahy s Ruskem a Čínou sabotovat nebudeme. Chceme také zlepšit vztahy v rámci V4, i když budeme narážet na odpor v EU.“
Národní obrození po roce 2020
Sterzik je přesvědčen, že česká společnost se začala měnit už před pěti lety. „V roce 2020 se národ pomalu začal probouzet a uvědomil si, že se nechce rozpustit v evropském společenství. Trochu mi to připomíná národní obrození – tenkrát jsme nechtěli být germanizováni, teď také bojujeme o svůj národ,“ srovnal.
Dodává, že Češi byli po revoluci příliš proevropští, což vedlo ke ztrátě suverenity. „Musíme opět hledat svoji vlastní českou cestu. Ten národ k tomu směřuje a začal stavět vlastní instituce, které oponují liberálnímu, bruselskému světu. Česko je obecně levicový národ a v letošních volbách se to znovu ukáže,“ dodal Sterzik.
autor: Jakub Makarovič