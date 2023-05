„Tresty zeleným pomatencům. Tajné politické plány.“ Babiš přes PL odpálil bomby

reklama

V minulých týdnech se zvedla vlna odporu proti úvahám, abychom z jídelníčků vyřazovali maso a nahrazovali hmyzem. Sám jste proti tomu vystoupil.

Premiér Fiala prosadil ty nejradikálnější návrhy – zákazem aut se spalovacím motorem počínaje, po uvalení emisních povolenek na osobní auta a bydlení konče. Postavil se na jednu stranu k zeleným džihádistům, kteří ovládají Evropský parlament i Evropskou komisi. Tito ekofanatici by chtěli, aby na moři byly jenom větrníky, na polích jenom soláry, abychom nelétali na dovolené, neměli auta a místo masa abychom jedli brouky.

Za sebe říkám, že musíme Evropu před těmito blázny zachránit, protože jinak úplně zničí všechno, co budovaly generace před námi a zničí životy našich dětí. Chystám se teď na konferenci CPAC do Budapešti, kde o tom budu mluvit.

Právě kvůli vystoupení na CPACu vás kritizovali novináři.

Ano, to mě pobavilo, ta slova o ultrapravičácích a ultrakonzervativcích. Mainstreamoví novináři všechno, co se jim nelíbí, onálepkují... Na konferenci vystoupí američtí republikáni, vystoupí tam maďarská prezidentka Novakova, maďarský premiér Orbán, slovinský expremiér Janša, český exprezident Klaus a spousta dalších lidí. V USA se konferencí CPAC pravidelně účastní američtí prezidenti. Já mám přitom za to, že by lidé spolu měli mluvit a debatovat. To, že někde přednesu projev na konferenci, neznamená, že se vším, co tam padne, souhlasím. ANO je prostě catch-all-party (strana pro všechny, pozn. red.), a tak to i zůstane.

Přitom právě vám vyčítali, že jste podepsal Green Deal, což jste vždy odmítal.

Jediné, co jsem jako premiér odsouhlasil, byla politická deklarace snižovat emise, což je správně. Zároveň jsem vybojoval, že Česká republika nemá konkrétní závazek a dostane obrovské peníze z modernizačního fondu, asi 600 miliard, samozřejmě za předpokladu, že je tato neschopná vláda bude umět vyčerpat.

Konkrétní opatření jako emisní povolenky z osobní dopravy a bydlení, zákaz spalovacích motorů, norma EURO 7, to všechno vyjednala Fialova vláda, respektive české předsednictví EU. To znamená, že pan Fiala je přímo odpovědný za všechny ty zelené šílenosti, které lidem zdraží úplně všechno. Přitom měl možnost s tím něco udělat, návrhy blokovat a navrhnout jiné řešení. Neudělal vůbec nic. Člověk se musí ptát, co je to za člověka, který podvede nejen vlastní voliče, ale zradí vlastní zemi.

Současný návrh Green Dealu povede k likvidaci evropského průmyslu, což se v případě České republiky projeví vysokou nezaměstnaností. Ano, starejme se o planetu, o přírodu, snižujme emise, ale ne za cenu, že tu všechno zničíme a necháme se převálcovat USA a Asií.

EU tu vlastně páchá rituální zelenou sebevraždu a myslí si, že spasí svět tím, že bude uhlíkově neutrální, když odpovídá jen za 9 procent celosvětových emisí. Green Deal způsobí totální ožebračení lidí a znamená zelený středověk i s těmi brouky v jídelníčku.

Zaznívá, že tyto názory nahrávají dezinformátorům. Přitom téma zařazení hmyzu do našeho jídelníčku diskutovali i na fóru v Davosu a jeho šéf Klaus Schwab. Lze se divit lidem, že se toho obávají?

Nemůžeme se divit lidem, že se toho bojí. Když se těmto šílencům nepostavíme, tak to jsou schopni prosadit. Určitou nadějí je, že v nizozemských komunálních volbách vyhráli farmáři, kteří se zeleným fanatikům rozhodli postavit, protože nechtějí dopustit, aby jim zlikvidovali skot. Takže záblesky normality se objevují a my musíme doufat, že tento trend bude pokračovat i v evropských volbách v roce 2024.

Částečně jste se už dotkl schváleného zpoplatnění emisních povolenek pro vytápění budov a silniční dopravy. Vicepremiér Jurečka už dříve tvrdil, že to neznamená, že „vytápění a doprava budou dražší“. Jak to je?

Samozřejmě že to všechno zdraží. Tehdy to přiznalo i samo Ministerstvo životního prostředí, takže Jurečka lidem lže. To u něj není nic překvapivého. Je přitom zajímavé, že emisní povolenky EU zavedla hlavně pro průmysl, ale námořní a leteckou dopravu, která je mnohem větším znečišťovatelem, nechala být. To si asi někteří lobbisté dojednali výjimky.

Pravdou je, že názory o tom, že si všemi těmito opatřeními snižujeme životní úroveň naprosto uměle a sami, jsou slyšet čím dál častěji…

To vidí každý, kdo používá selský rozum. Bohužel v Bruselu jsou všichni zaslepení svým zeleným náboženstvím a jejich sebevražedný fanatismus má čím dál větší slovo. Nedávno jsem se ráno při cvičení díval na provládní a probruselskou ČT24, kde vystupoval nějaký klimatolog a stále opakoval, že různé prognózy se mohou změnit a nikdo neví, jak se bude klima vyvíjet. Redaktorka ho stále naváděla na to, aby řekl, že každý rok se u nás v létě zvyšuje teplota, pořád to opakovala a tlačila ho, aby to řekl. To jsou typicky manipulativní techniky ČT, které jim všichni musíme platit formou koncesionářských poplatků.

Ministr Stanjura nedávno v rozhovoru pro týdeník Echo říkal, že oni jako vláda stejně proti Green Dealu nic udělat nemohli. „I kdyby čeští politici stanuli na barikádě, s kým to vybojujeme? Kdo s námi půjde? Skoro nikdo.“

Vždyť předsedali EU! Kdyby Fialova vláda nebyla tak servilní a nejezdila do Bruselu líbat prsteny, mohlo všechno vypadat úplně jinak. Jenom se vymlouvají. Pan Fiala absolutně nevyužil předsednictví. Přitom měl možnost vystupovat za Evropu, snažit se z té pozice zabránit všem těm šílenostem, ale neudělal nic. Naopak, prosadil ty největší zrůdnosti. Bruselští byrokrati si pana Fialu a další ministry omotali kolem prstu, tato vláda dělala všechno, co jim úředníci v Bruselu nadiktovali a ještě to vydávala za úspěch. Nevím, jaký normální člověk chce být chválen poblázněným eurokomisařem Timmermansem.

Fiala je zkrátka neschopný, vládu neřídí, zříká se odpovědnosti, jen vysílá signály. Normální člověk pana premiéra už dávno nebere vážně. Já jsem se jako premiér odpovědnosti nezříkal. Měl jsem pod sebou evropskou agendu, projekt národního boje proti rakovině, řídil jsem Radu pro reformu psychiatrické péče nebo Radu pro vědu a výzkum. Sportovní agenturu, protidrogovou komisi a další. Místo toho tyto agendy teď řídí ministři, které za rok a půl nikdo pořádně neviděl.

Jak tedy Petr Fiala řídí zemi?

Neřídí nic, vládu možná tak moderuje, komentuje věci a dělá si PR na válce na Ukrajině. Navíc stále se vymlouvá na naší vládu, lže, manipuluje, zamlčuje, útočí. Přitom když jsme Fialovi a spol. předali zemi, tak i přes dva roky covidu byla ve skvělé kondici – nízké zadlužení, rostoucí životní úroveň, prosperující ekonomika.

Uplynulo 500 dní od nástupu Fialovy vlády, za tu dobu nic neudělali. Nechali inflaci volný průběh, máme nejvyšší pokles mezd v Evropě, nejdražší energie, lidem celoživotní úspory mizejí před očima. Máme nejhorší vládu od vzniku České republiky.

Původní programové prohlášení změnili, každá z koaličních stran říká něco jiného. Vypadá to, že už začali soupeřit mezi sebou před volbami. Je v tom totální chaos a nikdo vlastně neví, jaký má vláda program a co chce do konce mandátu udělat. Média místo toho, aby vládu kontrolovala, se jí podbízejí a jdou jí na ruku. Hlavně se to týká těch veřejnoprávních.

V Praze jsou velkým tématem protesty aktivistů, kteří požadují snížení rychlosti ve městě na 30km/h. Pravidelně svými pochody blokují různé části Prahy a magistrát s nimi jedná. Jde o svobodný projev názoru?

Nechápu, čeho tím chtějí dosáhnout, protože bychom si mohli porovnat, jaké jsou emise při 50 a při 30 kilometrech za hodinu. Je to absurdní. Hrstka aktivistů omezuje lidi, blokuje dopravu a všichni tu s nimi zachází v rukavičkách. To je selhání státu. V zahraničí tyto věci řeší a někdy dost razantně. V Londýně ekoaktivisté za blokování dopravy dostali od soudce šest let natvrdo, aby ostatní pomatence odstrašil. Možná kdyby tito aktivisté dostali pár stovek hodin veřejně prospěšných prací, tak by si to možná příště také rozmysleli.

Pokud jde o „kauzu“ Eurostat, co k tomu říci? Podle premiéra evropští statistici matou veřejnost a jejich závěry neodpovídají realitě.

Pan Fiala se evidentně stal už i expertem na statistiku. Ale neměl by se zlobit na zrcadlo, když má sám křivá, slušně řečeno, ústa. Věc je jasná. Ve vztahu ke kupní síle jsme měli elektřinu a plyn nejdražší. Od počátku hnutí ANO upozorňovalo na to, že zatropování bylo šíleně vysoké. Elektřinu vyrábíme snad nejlevněji v Evropě a státy, které ji od nás kupují, ji svým občanům prodávají levněji, než kolik za ni platí naši občané. Vyplývá z toho jen to, že v naší zemi rozhodují výrobci elektřiny místo vlády, která své sponzory chrání a poslouchá.

Vedle zelených témat se hojně diskutuje o svobodě slova, jejím ohrožení a strachu z cenzury. Sama vláda chystá řadu opatření, mluvilo se o zavedení trestného činu šíření dezinformací a dalších věcech. Ozývají se hlasy, že tu svobodu slova už nemáme a lidé se jako za minulého režimu bojí říkat, co si myslí. Jaký je váš pohled?

Vždyť tak to je, už jsme se tam dostali. Dokonce si omezování svobody projevu u nás všimli i v Británii. V České republice je nyní asi 75 lidí stíhaných za své názory. V našich aktuálních novinách hnutí ANO citujeme pana premiéra, který řekl, že tu „nikdo žádnou cenzuru nechystá. Máme ale právo bojovat s nesprávnými názory“. Nesprávný názor podle něho je jiný názor a jeho názor je správný. Já tomu říkám nová totalita.

Na to bývá upozorňováno, že kdo má rozhodovat o správnosti názorů nebo o tom, co je a není dezinformace.

Část lidí má strach vyjadřovat svoje názory, ať už v okruhu svých přátel nebo v zaměstnání. To je přece špatně! Proto vznikají různé iniciativy jako Společnost pro obranu svobody projevu. Tendence ze strany pana Rakušana lidem mluvit do toho, kdo co bude smět říkat a kdo je a není dezinformátor, jsou zřejmé. To je šílené. Svobodná diskuse je naprosto klíčová pro demokracii, o kterou má pan Fiala, pan Rakušan a další vždycky takovou starost. Přitom je to Fialova vláda, která tu omezuje demokracii a vytváří napětí a příkopy mezi lidmi.

Mimochodem, co říkáte na vystoupení předsedy ODS a premiéra na sněmu České pirátské strany? Řekl jim, že jsou v řadě témat na stejné vlně a na stejné lodi. Taková slova se řadě členů ODS úplně nelíbila.

Nepřekvapuje mě to, ODS je už dávno zelená, progresivní a probruselská strana jako Piráti, jen s tím rozdílem, že její předseda nenosí dredy.

V zákulisí se začalo mluvit o možnosti vzniku nové politické strany, která by odkazovala na program prezidenta Petra Pavla s tím, že by měla de facto stejný program jako SPOLU a měla by ve volbách podchytit nespokojené voliče současné vlády a zabránit tak vám znovu se stát premiérem. Slyšel jste o tom?

To úplně nevím, historicky byly prezidentské strany odsouzeny k zániku. Co vím, tak se řeší ČSSD, které má pomáhat pan Barta, sponzor pana Pavla. Měl se údajně domluvit s panem Šmardou (předsedou ČSSD, pozn. red.), že budou prodávat nemovitosti ČSSD, přejmenují stranu na Liberální demokracii a opět budou bojovat proti Babišovi. A samozřejmě se tam objevuje i jméno paní Nerudové, které se do Senátu moc nechce, ale dělá si zálusk, asi kvůli dietám, na europarlament.

