„Ty blbé otázky přišly dětem divné.“ Kauza Babiš a děti: Svědectví matky

Parlamentní listy psaly i o představení, které bylo žákům školy „naservírováno“ v podobě jakéhosi medailonku. Nešlo ale o žádný film, ale útržky vložené do slov: Slovák, KSČ, StB a další.

Více je popsáno ZDE.

Podle našich zdrojů připravil otázky pro žáky televizní štáb a většina se jich točila kolem StB. Že otázky žákům dodala režie, potvrdil i sám ředitel zmíněné ScioŠkoly Ondřej Šteffl.

A na to, že nebylo všem měřeno stejným metrem, upozornil i Radek Sárközi z Pedagogické komory.

„Nechci se nějak expremiéra zastávat, ale v sestřihu pořadu, který koluje po sociálních sítích, byla vynechána jeho správná odpověď, že Babičku napsala Božena Němcová. Zaujalo mě, že žáci ScioŠkoly vymysleli samé faktografické otázky. Díl pořadu s Petrem Pavlem obsahuje místo faktografických otázek dva vtipy a jedno etické dilema a jeden obrázek. Pan generál nevypočítal správně příklad 2+2*3. Na krycí jméno Pávek se ho neptali, na členství v KSČ ano,“ uvedl Sárközi.

Pravdou je, že Babiš v rámci besedy odpovídal na desítky dotazů, z nichž odpovědi na valnou většinu z nich znal.

Kauza od té doby žije vlastním životem a na svých sociálních sítích se jí věnuje spousta osobností. Mezi ně patří i dokumentaristka a aktivistka Apolena Rychlíková.

Ta na svém twitteru vyjádřila souhlas s tím, jak celý problém vidí její kolegyně Lenka Králová.

Ještě k tomu AB. Nejvíc se ztotožňuju s tím, jak to popsala na svém fb @VTranzu a díky jí za pohled zevnitř. To, že AB něco nevěděl u "tabule", mi z toho jeho výstupu vadilo vlastně ze všeho nejmíň. pic.twitter.com/pbmgfdWFag — Apolena Rychlíková ???? (@A_Rychlikova) December 17, 2022

„Ještě k tomu AB. Nejvíc se ztotožňuju s tím, jak to popsala na svém FB Lenka Králová a díky jí za pohled zevnitř. To, že AB něco nevěděl u ,tabule‘ mi z toho jeho výstupu vadilo vlastně ze všeho nejmíň,“ napsala Rychlíková a přidala zmíněný text Lenky Králové. Ta se Babiše dokonce v otázce jeho chybných odpovědí zastala.

„K tomu videu, co teď koluje s Babišem a dětmi... Koukla jsem se i na ten celý pořad. Můj syn byl shodou okolností jedno z těch dětí, akorát teda ve finálním sestřihu zůstala od něj jen jedna otázka. Andreje Babiše ráda nemám z různých důvodů. V tom videu působí strašně nesympaticky, povýšenecky, je vidět, že to s dětmi neumí. Na druhou stranu mám potřebu se ho v jedné věci zastat. Názor, že je nějaký obecný přehled vědomostí, který by každý měl znát, je prostě boomerský, nezlobte se na mě,“ napsala a pokračovala dále.

„To, že nevěděl planety, kravské žaludky nebo Švejka, je dle mého naprosto v pořádku. To, že je nějaká množina vědomostí, kterou musí každý znát, jinak si zaslouží výsměch, nám do hlav implantoval autoritářský český školní systém, kde děti musí sedět v lavicích s rukama za zády a poslouchat,“ sdělila svůj názor s tím, že zrovna ScioŠkola, ve které beseda probíhala, by měla v tomto jít příkladem a tyto stereotypy rozbíjet.

„Míša mi říkal, že to, že se děti mají ptát na tyhle blbé otázky, byl pokyn od produkce a že jim to přišlo divné. Nemyslím si, že děti ze ScioŠkoly by něco takového vůbec napadlo a taky to bohužel vrhá špatné světlo na celou školu a vypadá pak ve videu jako jedna z těch biflovacích institucí,“ potvrzuje i matka účastníka besedy, že otázky byly účelově vybrány televizním štábem.

Její příspěvek pak pokračuje kritikou chování Andreje Babiše. Za příklad je dána skutečnost, že obdaroval žebráka pětitisícovkou a následně zmínil jeho udivený pohled – to vše čerpáno z dokumentu Matrix AB tvůrce Klusáka.

Ten se měl podle našich informací podílet i na zmíněném natáčení školní besedy. Proslavil se také tím, že přivedl a natočil Andreje Babiše mladšího na mítinku jeho otce.

Na závěr příspěvku se ale Lenka Králová opět vrátila ke školní besedě.

„Že nezná planety? No a co. Stojím si za tím, že neexistuje ani jedna vědomost, kterou by měl každý člověk znát a už vůbec, že neznalost je ostuda,“ je si jistá Králová.

Na Babišovo vystoupení a dílčí neznalosti zareagovala také jedna z diskutujících, která se snažila zpochybnit vzdělání bývalého premiéra.

Ze slovenského a švýcarského školství... Což se dá vygooglit...

Haška a Národní divadlo tam asi nebrali. Je celkem smutné, že za součást všeobecného přehledu považujeme české reálie. Děti se budou velmi často potkávat s lidmi, kteří o tomhle neví nic, zato vědí něco o světových. — Petr Houzar (@houzar_petr) December 17, 2022

„Pan Babiš má titul Ing. a teď jen zbývá otázka, jak a odkud,“ naznačila, že by s Babišovým titulem mohlo být něco v nepořádku.

Z toho ji ale vyvedl další diskutér, který poukázal na to, že Andrej Babiš navštěvoval školy na Slovensku a ve Švýcarsku a že se tamní probíraná látka lišila od té, kterou studují čeští žáci a studenti.

„Ze slovenského a švýcarského školství. Což se dá vygooglit,“ napsal doslova a pokračoval.

„Haška a Národní divadlo tam asi nebrali. Je celkem smutné, že za součást všeobecného přehledu považujeme české reálie. Děti se budou velmi často potkávat s lidmi, kteří o tomhle neví nic, zato vědí něco o světových,“ narážel na to, že znalost české látky nemusí ve světě znamenat žádnou výhodu.

