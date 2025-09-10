„Účelovka vlády!“ Vondráček rozmetal korespondenční volbu: Milion hlasů doma nikoho nezajímá

„Byl jsem jako právník pozván na ústavně-právní výbor v Senátu, abych vysvětlil problematické body. A právě odtud mám jasný důkaz, že šlo o účelovku. Vláda si to dala jako poslanecký návrh, aby obešla standardní připomínková řízení. A ještě k tomu s předběžnou účinností, aby to platilo hned od ledna 2025,“ řekl Vondráček v nedávném diskusním televizním pořadu na CNN Prima News.
Ministr zahraničí Jan Lipavský (za SPOLU) to vidí jinak: „Je to velký úspěch, že se podařilo korespondenční volbu prosadit. Není to o číslech, jestli to využije 10 nebo 30 tisíc lidí. Jde o právo občanů, aby mohli hlasovat, i když žijí v zahraničí,“ řekl v diskusním pořadu.
Jenže kriticky se vyjádřil i Radek Vondráček, místopředseda hnutí ANO: „Koalice to prosazovala s vidinou, že si pomůže hlasy z ciziny. V důvodové zprávě se mluvilo o statisících hlasů, paní Pekarová Adamová dokonce naznačovala, že to zlepší preference TOP 09. Výsledek? Jen pár desítek tisíc registrací. Kalkul prostě nevyšel,“ uvedl někdejší předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček. Podle něj je navíc systém složitý a občané v zahraničí volí jen do čtyř krajů. „Těžko se to vysvětluje lidem, že volí jinam než domů. Je to polovičaté,“ dodal.
Europoslankyně Markéta Gregorová (Piráti) nesouhlasila, že jde o stranický zájem: „Korespondenční volba je férová možnost, jak zapojit všechny občany. Nenávidím, když někdo tvrdí, že to má pomoci té nebo oné straně. To je cynické. Jde o princip demokracie,“ uvedla v televizní diskusi.
Libor Vondráček však trval na svém a přidal ostrý příklad: „Pan senátor Černín mi řekl, že ho mrzí těch 80 tisíc Čechů v zahraničí, kteří nemohou volit. Když jsem se ho zeptal, jestli ho taky mrzí milion hlasů doma, které propadly pod pětiprocentní hranici, odpověděl, že to ne. To mluví za vše. Vláda raději řeší desetitisíce voličů venku než milion občanů doma,“ zlobí se Libor Vondráček.
Podle předsedy Svobodných je korespondenční volba jen dalším pokusem vlády odvést pozornost od skutečných problémů: „Místo aby řešili, že 10 milionů lidí tady doma žije v drahotě a pod tlakem dluhů, radši si hrají s korespondenčními lístky. My říkáme jasně: Volební systém se má opravovat pro všechny občany, ne jen pro vybranou skupinu.“
autor: Karel Výborný