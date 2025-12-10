KDU-ČSL: Budeme stát dál na straně rodičů, dětí i seniorů

11.12.2025 13:05 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k práci v opozici.

Foto: Spolu
Popisek: Koalice Spolu

Co bude KDU-ČSL dělat v opozici? Budeme stát dál na straně rodičů, dětí, ale i seniorů. To je pro nás absolutní priorita.

V Česku se rodí nejméně dětí od dob Marie Terezie a my s tím musíme něco dělat. Pro představu – v roce 2000 pracovalo na 1 důchodce 5 lidí v aktivním věku. A v roce 2050 by to podle dostupných predikcí mohli být už jen 1 či 2 lidé.

Konkrétně zvýšení rodičovského příspěvku, které zmiňuje Monika Brzesková a měli jsme ho i ve volebním programu, je jedním z mnoha nástrojů, které nám pomohou začít narovnávat populační křivku.

Patříme k nejrychleji stárnoucím zemím v EU. A pokud se nám tento problém nepodaří brzy vyřešit, čeká nás náraz do zdi.

autor: PV

