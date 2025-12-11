Jsme šestí nejlepší na světě, chválí se Fiala a jeho tým. Je to jinak

11.12.2025 12:32 | Monitoring

Médii a sociálními sítěmi se šíří dezinformace, že Česko je letos údajně šestou nejrychleji rostoucí ekonomikou světa. Na síti X ji publikoval také odcházející premiér Petr Fiala (ODS). Ve skutečnosti je vše tak trochu jinak. Promluvilo i „rádio Jerevan“. A hospodářským tygrem prý nejsme.

Jsme šestí nejlepší na světě, chválí se Fiala a jeho tým. Je to jinak
Foto: pixabay.com
Popisek: Růst ekonomiky - ilustrační foto

„Podle The Economist je dnes Česko 6. nejlepší ekonomikou ze 36 hodnocených zemí OECD. Staví se dálnice, nejsme závislí na Rusku a Česko je silnější a sebevědomější,“ pochvaluje si na síti X končící premiér Petr Fiala (ODS).

 

 

Jeho fanoušci jsou nadšení a děkují mu. Věc se však má trochu jinak. Ekonom Lukáš Kovanda zveřejnil ironický post: „Dotaz rádiu Jerevan: ‚Je pravda, že Česko je letos šestou nejrychleji rostoucí ekonomikou světa?‘ Odpověď: ‚Ano, je to pravda. Akorát není šesté, ale osmé. A nejde o celý svět, ale o země EU.‘ Dotaz rádiu Jerevan: ‚A je pravda, že je to mimořádný úspěch?‘ Odpověď: ‚Ano, je. Vlastně v celém posledním desetiletí takto vysoko nedosáhlo. Jen tedy s výjimkou let 2015, kdy bylo v EU čtvrté, a 2017, kdy bylo šesté.‘“

 

 

Dostál: rychlý růst se koná jinde

Reagoval také europoslanec Ondřej Dostál (STAČILO!): „V ČT nám předkládají k věření, že je ČR ‚6. nejrychleji rostoucí ekonomika světa‘. Bohužel, není tomu tak, rychlý růst se koná jinde.“

 

 

K příspěvku přidal grafiku. „A to jak dle této metriky (zdroj: Real GDP growth, IMF), tak i dle jiných. Potřebujeme vyměnit lídry i ekonomickou politiku. V ČR i v Bruselu,“ uzavřel Dostál.

V dalším příspěvku Kovanda vše vysvětlil podrobněji: „Ve veřejném prostoru pořád zaznívá manipulace, že Česko je jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik na světě. Není to pravda. Je šestou nejrychleji rostoucí ekonomikou z necelé čtyřicítky zemí OECD. To je fajn, samozřejmě. Ale nejde o nic mimořádného. Roku 2015 totiž bylo Česko dokonce čtvrtou nejrychleji rostoucí ekonomikou OECD. V roce 2017 taktéž obsadilo čtvrté místo. A roku 2019 pak skončilo sedmé. Pokud bychom tedy uplatnili letošní manipulaci na tehdejší čísla, tak bychom museli říci, že v letech 2015 a 2017 bylo Česko čtvrtou nejrychleji rostoucí ekonomikou na světě a roku 2019 se pak globálně umístilo sedmé. Špatně by to tudíž neříkal ani ten, kdo by děl, že Česko se ve druhé polovině minulého desetiletí umisťovalo převážně v první sedmičce nejrychleji rostoucích ekonomik světa. Což by z nás dělalo hotového hospodářského tygra…“

 

 

A dodává: „Nevzpomínám si, že by to v těch letech minulého desetiletí někdo tak interpretoval. Úroveň veřejné debaty povážlivě klesá...“

Psali jsme:

Švihlíková určila klíčový faktor růstu české ekonomiky. Není jistý
Třetí rok v recesi. Německo v problémech, Češi kvůli tomu také
Západ umí jenom drancovat kolonie, vidí Ivan Hoffman. Co vypadalo jako růst, je ve skutečnosti rakovina
Místo mimořádných valorizací příspěvek, plánuje Jurečka. Pavel varoval před žitím na dluh

 

Zdroje:

https://t.co/v2O3F9p8r2

https://t.co/XA8JJT8yzv

https://t.co/zapRUQ4N72

https://twitter.com/dostalondrej/status/1985633740106645655?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/LukasKovanda/status/1998830074208866453?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/LukasKovanda/status/1999031711355580522?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/P_Fiala/status/1998740227175694743?ref_src=twsrc%5Etfw

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Dostál , ekonomika , EU , Fiala , ODS , OECD , růst , Kovanda , STAČILO!

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Pozorujete ve svém životě, že „Česko je silnější“, jak tvrdí odcházející premiér Petr Fiala (ODS)?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Naďa Borská

Ing. Andrej Babiš byl položen dotaz

Proč jste se vzdal Agrofertu?

Budoval jste ho snad půlku vašeho života a teď se ho vzdáte, kvůli možným čtyřem rokům, které ani nejsou jisté, abyste byl premiér? Stojí vám to za to? A co budete dělat za 4 roky? Plánujete být dál v politice?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Omýváním syrového kuřecího masa si dost zahráváteOmýváním syrového kuřecího masa si dost zahráváte Základní těsto a postup na chutnou vánočkuZákladní těsto a postup na chutnou vánočku

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Zavírání za Jaroslava Seiferta? KSČM řeší budoucnost i hrozbu zákazu

10:16 Zavírání za Jaroslava Seiferta? KSČM řeší budoucnost i hrozbu zákazu

„Pokud jde ‚nebezpečnou ideologii‘ vyřešit tím, že si objednám nové razítko a vytisknu jiné plakáty,…