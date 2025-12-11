Jsme šestí nejlepší na světě, chválí se Fiala a jeho tým. Je to jinak

„Podle The Economist je dnes Česko 6. nejlepší ekonomikou ze 36 hodnocených zemí OECD. Staví se dálnice, nejsme závislí na Rusku a Česko je silnější a sebevědomější,“ pochvaluje si na síti X končící premiér Petr Fiala (ODS).
Když jsme před čtyřmi lety přebírali odpovědnost za vedení země, Česká republika čelila obrovským výzvám.— Petr Fiala (@P_Fiala) December 10, 2025
Procházeli jsme covidem, řešili krach Bohemia Energy, rychle rostoucí inflaci a nejrychlejší zadlužování v celé Evropské unii. Zároveň jsme byli energeticky závislí na Rusku… pic.twitter.com/zapRUQ4N72
Jeho fanoušci jsou nadšení a děkují mu. Věc se však má trochu jinak. Ekonom Lukáš Kovanda zveřejnil ironický post: „Dotaz rádiu Jerevan: ‚Je pravda, že Česko je letos šestou nejrychleji rostoucí ekonomikou světa?‘ Odpověď: ‚Ano, je to pravda. Akorát není šesté, ale osmé. A nejde o celý svět, ale o země EU.‘ Dotaz rádiu Jerevan: ‚A je pravda, že je to mimořádný úspěch?‘ Odpověď: ‚Ano, je. Vlastně v celém posledním desetiletí takto vysoko nedosáhlo. Jen tedy s výjimkou let 2015, kdy bylo v EU čtvrté, a 2017, kdy bylo šesté.‘“
Dotaz rádiu Jerevan: "Je pravda, že Česko je letos šestou nejrychleji rostoucí ekonomikou světa?"— Lukáš Kovanda (@LukasKovanda) December 11, 2025
Odpověď: "Ano, je to pravda. Akorát není šesté, ale osmé. A nejde o celý svět, ale o země EU."
Dotaz rádiu Jerevan: "A je pravda, že je to mimořádný úspěch?"
Odpověď: "Ano, je.…
Dostál: rychlý růst se koná jinde
Reagoval také europoslanec Ondřej Dostál (STAČILO!): „V ČT nám předkládají k věření, že je ČR ‚6. nejrychleji rostoucí ekonomika světa‘. Bohužel, není tomu tak, rychlý růst se koná jinde.“
V ČT nám předkládají k věření, že je ČR "6. nejrychleji rostoucí ekonomika světa". Bohužel, není tomu tak, rychlý růst se koná jinde??A to jak dle této metriky (zdroj: Real GDP growth, IMF), tak i dle jiných. Potřebujeme vyměnit lídry i ekonomickou politiku. V ČR i v Bruselu.… https://t.co/v2O3F9p8r2 pic.twitter.com/XA8JJT8yzv— Ondřej Dostál (@dostalondrej) November 4, 2025
K příspěvku přidal grafiku. „A to jak dle této metriky (zdroj: Real GDP growth, IMF), tak i dle jiných. Potřebujeme vyměnit lídry i ekonomickou politiku. V ČR i v Bruselu,“ uzavřel Dostál.
V dalším příspěvku Kovanda vše vysvětlil podrobněji: „Ve veřejném prostoru pořád zaznívá manipulace, že Česko je jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik na světě. Není to pravda. Je šestou nejrychleji rostoucí ekonomikou z necelé čtyřicítky zemí OECD. To je fajn, samozřejmě. Ale nejde o nic mimořádného. Roku 2015 totiž bylo Česko dokonce čtvrtou nejrychleji rostoucí ekonomikou OECD. V roce 2017 taktéž obsadilo čtvrté místo. A roku 2019 pak skončilo sedmé. Pokud bychom tedy uplatnili letošní manipulaci na tehdejší čísla, tak bychom museli říci, že v letech 2015 a 2017 bylo Česko čtvrtou nejrychleji rostoucí ekonomikou na světě a roku 2019 se pak globálně umístilo sedmé. Špatně by to tudíž neříkal ani ten, kdo by děl, že Česko se ve druhé polovině minulého desetiletí umisťovalo převážně v první sedmičce nejrychleji rostoucích ekonomik světa. Což by z nás dělalo hotového hospodářského tygra…“
Ve veřejném prostoru pořád zaznívá manipulace, že Česko je jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik na světě. Není to pravda. Je šestou nejrychleji rostoucí ekonomikou z necelé čtyřicítky zemí OECD.— Lukáš Kovanda (@LukasKovanda) December 10, 2025
To je fajn, samozřejmě. Ale nejde o nic mimořádného.
Roku 2015 totiž bylo…
A dodává: „Nevzpomínám si, že by to v těch letech minulého desetiletí někdo tak interpretoval. Úroveň veřejné debaty povážlivě klesá...“
autor: Naďa Borská