Peštová (ANO): Zelené neziskovky panikaří – hrozí konec penězovodů

Zelené neziskovky panikaří – hrozí konec penězovodů, tak poslaly do ulic studenty.
Trocha propagandy, pár hesel na kartonu a je hotovo.
Demonstrace proti „hrozbě“, která neexistuje, jen ukázala, jak snadno se dá s mládeží manipulovat.
A pak že volební právo už od 16? Včerejšek byl spíš argumentem pro opak.
Greta zestárla, ale taktika zůstává stejná: strašení, hysterie, ideologie.
My na to ale neskočíme.
Ing. Berenika Peštová, Ph.D.
autor: PV