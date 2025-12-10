Peštová (ANO): Zelené neziskovky panikaří – hrozí konec penězovodů

11.12.2025 12:07 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k protestu studentů proti nástupu Motoristů do vlády.

Peštová (ANO): Zelené neziskovky panikaří – hrozí konec penězovodů
Foto: XTV
Popisek: Berenika Peštová

Zelené neziskovky panikaří – hrozí konec penězovodů, tak poslaly do ulic studenty.

Trocha propagandy, pár hesel na kartonu a je hotovo.

Demonstrace proti „hrozbě“, která neexistuje, jen ukázala, jak snadno se dá s mládeží manipulovat.

A pak že volební právo už od 16? Včerejšek byl spíš argumentem pro opak.

Greta zestárla, ale taktika zůstává stejná: strašení, hysterie, ideologie.

My na to ale neskočíme.

Ing. Berenika Peštová, Ph.D.

  • ANO 2011
  • poslankyně
