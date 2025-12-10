Kupka (ODS): Máme za sebou čtyři roky plného nasazení

Máme za sebou čtyři roky plného nasazení a intenzivní práce pro Česko.
Prošli jsme společně obdobím vážných krizí a nejistot. Ne všechno se podařilo tak, jak jsme si představovali. Ale dělali jsme maximum pro to, aby naše země i v těžkých časech obstála a posouvala se dopředu. A výsledek?
Česko předáváme nové vládě ve výrazně lepší kondici než před 4 lety, nezávislé na ruských energiích, s posílenou pozicí v Evropské unii a s velmi solidními ekonomickými ukazateli. Nejlépe to dokládá prestižní The Economist, který zařadil naši ekonomiku na 6. místo v rámci celé EU.
Přeji si, aby nastupující vláda na tyto výsledky navázala a využila dobré startovací podmínky, které pro vládnutí má. Budeme důslednou opozicí, ale zároveň jsme připraveni spolupracovat na všem, co dává smysl. A s řadou potřebných návrhů sami přijdeme.
A na závěr: děkuji panu premiérovi a všem svým kolegům za spolupráci a nasazení, byla to mimořádná životní zkušenost a přes všechny těžkosti byla pozitivní. A děkuji vám všem, díky kterým se v České republice zase o kus lépe žije.
Mgr. Martin Kupka
autor: PV